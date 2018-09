Vợ nghiện game và cờ bạc bị chồng tát chết

Sau hai cái tát như trời giáng của chồng, chị Thi đã tử vong vì bị ngã dẫn tới chấn thương sọ não.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h ngày 16/3, sau khi nhậu với bạn bè về nhà, giữa Trần Văn Hiếu (41 tuổi, ở tổ 6, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) và vợ là Phan Thị Thi (46 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi do chị Thi đã lấy hết số tiền 3,8 triệu đồng để chơi game bắn cá. Trong lúc cãi vã, Hiếu đã tát mạnh vào đầu vợ rồi bỏ đi chỗ khác.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, chị Thi vô tình làm rơi trong túi áo ra giấy cầm đồ với số lượng 4,5 chỉ vàng 24K và bị Hiếu phát hiện nên hai bên tiếp tục cãi nhau… Do tức giận, Hiếu đã một lần nữa dùng tay đánh mạnh vào đầu vợ khiến chị Thi té úp mặt xuống đất.

Một lúc sau, Hiếu phát hiện chị Thi bất tỉnh nên tri hô nhờ mọi người giúp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu. Tuy nhiên, chị Thi đã tử vong tại bệnh viện vào khoảng 23h30 cùng ngày.

Ngôi nhà xập xệ của vợ chồng anh Hiếu - chị Thi.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi và các thao tác nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, lực lượng làm nhiệm vụ xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, Hiếu cho biết số vàng mà vợ anh mang đi cầm là do anh dành dụm đưa cho vợ cất để làm vốn mưu sinh, không ngờ vợ anh lại mang đi cầm hết để chơi cờ bạc. Do quá tức giận, anh đã tát vợ nhưng không ngờ lại khiến vợ mình tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hiếu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương bắt khẩn cấp và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng Hiếu - Thi đã có với nhau một đứa con, đang học lớp 2. Gia cảnh rất khó khăn. Hàng ngày Hiếu đi làm nghề biển để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình, còn chị Thi ở nhà chăm con.

Thời gian gần đây, chị Thi sinh tật nghiện game bắn cá, Hiếu đã nhiều lần khuyên ngăn và tỏ thái độ không đồng ý nhưng chị Thi không chịu từ bỏ nên mới dẫn đến sự việc đau lòng.

Theo Pháp Luật Việt Nam