Vợ Indonesia tố chồng cũ lừa sang Việt Nam để 'cướp' con

Chị Ela trình báo, chồng cũ người Mỹ bảo đang bị ung thư, kêu chị mang con gái 5 tuổi sang Việt Nam để gặp mặt nhưng sau đó lén dẫn cô bé đi.

Ngày 29/7, Công an phường 2 TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã gửi văn bản đến Lãnh sự quán Indonesia, đề nghị phối hợp làm rõ việc chị Ela Herwati (35 tuổi, quốc tịch Indonesia) trình báo bị chồng cũ dắt con đi mất.

Ela mang tờ giấy có hình con gái đi tìm khắp nơi.

Trước đó, trình báo với Công an phường 2 TP Vũng Tàu, Ela cho biết năm 2008 kết hôn với người đàn ông quốc tịch Mỹ tại quê nhà. Họ có con gái chung tên Cecilia.

Năm 2014, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra do Ela nghi chồng quan hệ tình cảm với người khác. Xử ly hôn, toà án Indonesia ra phán quyết chị được quyền nuôi con, người chồng có trách nhiệm cấp dưỡng cho con gái 500 USD mỗi tháng. Một năm sau chồng cũ của Ela nhập cảnh vào Việt Nam dạy tại một trường Quốc tế tại quận 7 (TP HCM). Mới đây, ông này gọi điện cho Ela nói rằng mình bị ung thư, cần người chăm sóc khi điều trị nên đề nghị chị đem con qua Việt Nam.

Ngày 10/7, Ela và bé Cecilia qua Việt Nam, lưu trú tại TP HCM. Ngày 15/7 người chồng dắt con gái, vợ cũ và một người phụ nữ Việt Nam đi Vũng Tàu nghỉ tại khách sạn trên đường Hạ Long (phường 2, TP Vũng Tàu).

Ela, con gái và chồng cũ ở một phòng, người phụ nữ kia ở phòng khác. Chiều cùng ngày, cha bé Cecilia đưa cho vợ cũ vé đi Spa trong khách sạn. Chị để con gái lại với chồng cũ để đi massage.

Tuy nhiên, khoảng 19h30 quay lại chị không thấy con gái, xuống hỏi lễ tân thì được biết chồng cũ đã trả phòng và nói về TP HCM có chuyện gấp. Kiểm tra lại tư trang, Ela phát hiện đã bị mất ví và toàn bộ giấy tờ thủ tục xuất cảnh cho con gái. Cố liên lạc với chồng cũ không được nên chị đến trình báo.

Bé Cecilia.

Làm việc với Công an phường 2 TP Vũng Tàu, nhân viên khách sạn cho biết khoảng 8h ngày 15/7 người phụ nữ Việt Nam đặt 2 phòng. Đến 17h cùng ngày, cô này cùng người đàn ông quốc tịch Mỹ dắt bé gái trả phòng, nói có chuyện gấp về Sài Gòn. Hiện, số điện thoại của người phụ nữ khách sạn lưu lại đã không thể liên lạc.

Tài xế lái xe cho người phụ nữ Việt sau đó quay lại Vũng Tàu trả lại quần áo, vé máy bay về Indonesia cho chị Ela. Ông này cho biết đã chở đôi nam nữ cùng bé gái đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Ela cho biết thêm, sau khi chồng cũ mang con gái đi chị nhận được thông báo thẻ tín dụng của mình chi trả 1.000 USD tại vài cửa hàng ở quận 7 (TP HCM). Nghĩ rằng chồng cũ vẫn đang đâu đó trên địa bàn quận này, hàng ngày người phụ nữ lang thang khắp nơi, cầm theo hình con để tìm kiếm.

Ngoài việc trình báo với công an, Ela còn cầu cứu đến Lãnh sự quán Indonesia tại TP HCM xin được giúp đỡ. Phía lãnh sự quán đã gửi văn bản đến Bộ Ngoại vụ, Công an TP HCM và Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

