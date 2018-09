Vỡ động mạch lớn do vi khuẩn tấn công

Đau bụng dữ dội, toàn thân xanh tái, bệnh nhân 55 tuổi được các bác sĩ xác định thủng mạch máu do vi khuẩn gây nên.

Bệnh nhân Phí Quang Vĩnh được đưa vào khoa cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM trong tình trạng da niêm nhợt nhạt và đau bụng dữ dội. Trước đó 2 tuần, ông này đi xe gắn máy và bị té gãy xương đòn phải. Nạn nhân vào một bệnh viện khác để phẫu thuật kết hợp xương đòn. Sau mổ ổn và được cho xuất viện sớm.

Nếu không kịp nhập viện, người bệnh đã có thể tử vong vì vỡ động mạch chủ. Ảnh: N.H

"Sau khi xuất viện khoảng 5 ngày, tôi thấy đau vùng bụng dưới, và sốt lạnh run. Vài ngày sau, tôi sờ thấy một khối u to ở vùng bụng, ngay dưới rốn, đập theo nhịp mạch. Không muốn vào lại bệnh viện nên cứ ở nhà uống thuốc nhưng không khỏi", bệnh nhân nói.

Tại Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM, các bác sĩ phẫu thuật Mạch máu chẩn đoán ông này bị vỡ phình động mạch chậu do nhiễm trùng và chỉ định mổ ngay lập tức. Kết quả phẫu thuật cho thấy vùng bụng dưới của bệnh nhân có một khối lớn chứa máu và mủ thối.

"Động mạch chậu chung, một động mạch lớn trong ổ bụng bị vỡ, không còn thành mạch. Máu chảy ra từ động mạch vỡ được các mô xung quanh và các quai ruột bao bọc thành một khối, xen lẫn với dịch mủ và các mô viêm hoại tử. Các động mạch lớn khác nằm kế cận cũng trong tình trạng viêm dày, xơ cứng, dính chặt vào các mô xung quanh", bác sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Mạch máu cho biết.

Sau 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã thành công trong việc cầm máu, làm sạch ổ nhiễm khuẩn đồng thời tạo nên một mạch máu mới thay thế đoạn động mạch đã bị hoại tử. Đoạn mạch máu mới này được lấy từ động mạch chậu trong - một động mạch phụ khác trong ổ bụng của chính bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của ông Vĩnh đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện trong vài ngày.

Theo bác sĩ Phong, phình động mạch nhiễm trùng thường có nguy cơ tử vong cao vì đa số được phát hiện muộn trong giai đoạn đã vỡ. Việc điều trị trong giai đoạn vỡ thường rất khó khăn vì tình trạng viêm nhiễm sẽ làm cho việc cầm máu và tái tạo động mạch trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trường hợp này cũng đã chảy máu rất nhiều trong lúc mổ.

Theo Y văn thế giới, vỡ mạch chủ chậu do nhiễm trùng là một bệnh hiếm gặp, có 2 giả thiết về phình mạch máu do nhiễm trùng. Thứ nhất, vi khuẩn từ các ổ nhiễm trùng khác trong cơ thể, đi vào máu hay qua các mô lân cận để đến túi phình động mạch có sẵn, tiết ra men làm phân hủy thành động mạch và gây vỡ mạch. Thứ hai, vi khuẩn bám vào thành mạch bình thường, tiết ra men làm cho thành mạch trở nên yếu đi, phình to ra, đến một mức độ nào đó thì gây ra vỡ.

Thiên Chương