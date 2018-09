Vợ Donald Trump bị tố từng làm 'gái gọi'

Bà Melania Trump dọa kiện nhiều tờ báo đã đăng tin bà từng là gái gọi khi còn làm người mẫu.

Bà Melania Trump phát biểu trong đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Theo CNN Money, bà Melania Trump khẳng định nhiều cơ quan thông tấn đã đưa ra những nhận định sai lệch, phỉ báng, cho rằng bà từng làm "gái gọi" trong những năm 1990, Charles Harder, luật sư của bà, cho biết. Vị luật sự cũng cảnh cáo cả trang Politico vì đưa ra những thông tin không đúng, bôi nhọ danh dự liên quan đến thông tin về lịch sử nhập cư của ông Trump.

Những cảnh cáo này được đưa ra chỉ ba ngày sau khi Daily Mail, một tờ báo của Anh, xuất bản một bài viết, trong đó dẫn thông tin của một tạp chí Slovenia, cho hay công ty người mẫu mà bà Melania từng làm việc cũng cung cấp dịch vụ "gái gọi" cho các khách hàng giàu có. Bài báo sau đó được một số trang tin tức khác trích dẫn hoặc lấy lại.

Ngoài Daily Mail, các trang tin khác bị bà Melania Trump cảnh cáo gồm The Week, Politico, Inquisitr, Tarpley, Before It's News, Liberal America, LawNewz, Winning Democrats và Bipartisan Report.

Theo luật sư Harder, đây cũng được xem như một lời đe dọa sẽ kiện những trang tin tên vì đưa tin sai sự thực. Trước khi bà Melania đệ đơn kiện thì các tổ chức có liên quan nên chỉnh sửa hoặc rút lại các bài viết đã đăng.

Đến ngày 22/8, cả Inquisitr và Bipartisan Report đã gỡ bài viết đồng thời đưa ra lời xin lỗi vì dẫn tin từ Daily Mail. Tỷ phú Donald Trump đã chia sẻ những tin đính chính này lên tài khoản Twitter.

Hướng Dương