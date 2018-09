Vợ chồng ông Obama nhảy múa với chiến binh Star Wars

Ông Obama và phu nhân Michelle nhảy múa, lắc lư theo nhạc cùng các chiến binh Stormtrooper của loạt phim bom tấn Star Wars.

Ông Obama và vợ phấn khích nhảy cùng hai chiến binh stormtrooper và người máy nhân Star Wars Day 4/5.

Ngày 4/5 hàng năm được chọn là ngày Star Wars thế giới dựa trên câu nói “May the Force be with you” của nhân vật trong series phim bom tấn Star Wars của Mỹ (đọc chệch thành “May the Fourth be with you”).

Theo Standarduk, trong đoạn video dài 22 giây, người đứng đầu nước Mỹ cùng vợ, phu nhân Michelle Obama, nhảy trên nền nhạc ca khúc hit "Uptown Funk" của ca sĩ Bruno Mars cùng với robot R2-D2 và hai người bạn đóng giả chiến binh Stormtrooper.

Đoạn video, được chia sẻ trên trang Facebook và tài khoản Twitter chính thức của Nhà Trắng hôm qua, đã thu hút 9 triệu lượt xem và hơn 11.000 lượt bình luận. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự thích thú, yêu mến với vợ chồng ông chủ Nhà Trắng, đồng thời thể hiện sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã sắp kết thúc.

Trong video, ông Obama đã nói "ra đây nào, các chiến binh Stormtroopers" rồi cùng vợ lắc lư, trong khi người máy R2-D2 đứng sau cũng nhiệt tình quay đầu theo tiếng nhạc.

Hành động thú vị trên được ghi lại nhân ngày 4/5, ngày mà người dân Mỹ ăn mừng các Star Wars, đặc biệt kể từ sau khi tập phim "Star Wars: The Force Awakens" (Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh) được phát sóng.

Hồi tháng 3, vợ chồng ông Obama cũng gây chú ý khi nhảy điệu tango cùng các vũ công trong lúc tham dự quốc yến ở Argentina.

Hướng Dương