Vợ chồng Harry thuê vú em nổi tiếng người Mỹ chăm con

Ngoài việc nhờ đến sự hỗ trợ của bà Doria Ragland, cặp vợ chồng hoàng gia sẽ thuê thêm một người vú em nổi tiếng chăm sóc con.

Vợ chồng hoàng tử Harry khi đến bãi biển Bondi, thành phố Sydney, hôm 19/10. Ảnh: Mirror.

Connie Simpson, còn được gọi là "bảo mẫu Connie", đã được vợ chồng nam diễn viên George Clooney gợi ý cho Harry và Meghan. Theo Mirror, Clooney và người vợ luật sư Amal là bạn của Meghan và từng được mời tới tham dự đám cưới hoàng gia hồi tháng 5.

Connie, đến từ thành phố cảng Mobile, bang Alibama, là tác giả cuốn "The Nanny Connie Way - secrets to mastering the first four months of parenthood" (tạm dịch: Phương pháp của Bảo mẫu Connie - bí mật để trở nên thành thạo với việc làm cha mẹ trong 4 tháng đầu tiên").

Connie từng làm việc cho nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng, trong đó có vợ chồng Justin Timberlake, Emily Blunt và Jessica Alba. Theo một số báo cáo, Meghan Markle và chồng, Hoàng tử Harry, đã quyết định thuê nữ bảo mẫu nổi tiếng này để giúp chăm sóc đứa con đầu lòng của mình.

Bảo mẫu Connie từng chăm sóc cho con của nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng người Mỹ. Ảnh: Twitter.

Connie cho hay lời khuyên của bà dành cho tất cả những người phụ nữ là hãy tận hưởng thiên chức làm mẹ, cách mà cơ thể họ "biến đổi" sau khi sinh con cũng như tất cả những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời đứa trẻ. Tuy nhiên, Connie cũng nhắc nhở Meghan không nên bị choáng váng bởi tất cả những lời khuyên mà có thể cô sẽ nhận được từ mọi người sau này.

Connie tiết lộ bà từng làm bảo mẫu cho 257 đứa trẻ trong sự nghiệp chăm trẻ sơ sinh trong vòng hơn 30 năm qua.

"'Bảo mẫu Connie' chỉ là một cách gọi thôi. Thực ra tôi có cảm giác mình giống một huấn luyện viên cuộc sống (life coach) hơn, đúng ra là huấn luyện viên gia đình. Tôi chuyên về các vấn đề chính trong gia đình, và giúp mọi người trong nhà xích lại gần nhau", Connie từng chia sẻ năm ngoái.

Vợ chồng tài tử George Clooney trong đám cưới Harry - Meghan hồi tháng 5. Ảnh: Mirror.

Tháng 6/2017, Justin Timberlake từng viết trên tài khoản Instagram chính thức của mình rằng: "Đây là bảo mẫu Connie, và bà ấy giống như là một thiên thần vậy. Bà ấy dạy cho tôi rất nhiều về cách làm cha. Hãy làm theo sự hướng dẫn, kiến thức của bà ấy và hơn thế nữa".

Bà Doria Ragland, mẹ của Meghan, cũng được cho là sẽ bay từ Mỹ sang Anh để giúp vợ chồng Meghan chăm sóc cháu. Theo thông báo của Điện Kensington, em bé dự kiến sẽ chào đời vào mùa xuân tới.