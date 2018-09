Vợ chồng bị hành hung, con 8 tháng tuổi rơi xuống đất

Đi ăn đêm, cả gia đình anh Minh bị chủ quán cà phê bên cạnh hành hung khiến cháu bé rơi xuống đất, phải vào bệnh viện Nhi cấp cứu.

Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) đang tiến hành lấy lời khai của Tạ Đình Thái (36 tuổi, chủ quán cà phê Chồn 123 Láng Hạ) và xác minh làm rõ người tham gia cùng Thái hành hung gia đình anh Phùng Việt Minh.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 24/6, anh Minh cùng vợ và con gái 8 tháng tuổi đi ăn bún bò ở gần quán cà phê Chồn. Sau khi ăn xong, anh Minh cùng vợ con đi ra ngoài để lấy xe đi về thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông mặt đỏ, mùi cồn nồng nặc đi tới chửi bới.

Chủ quán cà phê Chồn (123 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) vô cớ hành hung, đánh người.

Thấy không liên quan đến mình, anh Minh vẫn bình thản dắt xe máy ra ngoài. Ngay lập tức, người đàn ông này lao vào đánh vợ con anh khiến bé gái bị rơi xuống đất. Thấy vợ con bị đánh, anh Minh chạy ra ngăn thì bất ngờ bị một người đàn ông khác chạy tới khoá tay và đấm đá túi bụi.

Trong lúc lộn xộn, vợ anh Minh đã nhanh chóng bế bé gái đi taxi rời khỏi hiện trường và đưa đến viện Nhi cấp cứu. Lúc này nhiều người dân đã đến can ngăn, vì vậy anh Minh mới được giải cứu. Anh đã tới công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa để trình báo sự việc.

Qua xác minh ban đầu, người hành hung gia đình nạn nhân là Tạ Đình Thái, chủ quán cà phê bên cạnh. Thời điểm bị đưa lên công an phường, Thái vẫn trong tình trạng say rượu. Theo người dân xung quanh, Thái thường xuyên say rượu, gây sự đánh nhau. Một nhân viên của quán bún bò này từng bị Thái hành hung.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Đời Sống Pháp Luật

* Tên nạn nhân đã được thay đổi