Vợ cầm chày gỗ đánh vào vùng kín khiến chồng tử vong

Do mâu thẫu, thấy chồng có hành động đe dọa giết mình, chị Phia đã dùng chày gỗ đánh chồng, khiến anh chết tại chỗ.

Ngày 13/9, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ anh Moong Xuân Tình (sinh năm 1962, trú tại bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) chết tại nhà riêng.

Công an xác định, khoảng 11h00 ngày 11/9, do mâu thuẫn vợ chồng, anh Moong Xuân Tình đã có hành động đe dọa giết vợ là Moong Mẹ Phia, sinh năm 1971, trú tại bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn. Thấy vậy, Moong Mẹ Phia đã dùng chày gỗ đập vào đầu, bụng và bộ phận sinh dục của chồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an huyện Kỳ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Moong Mẹ Phia và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội - công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo An Ninh Thủ Đô