Vợ bị đâm chết trên giường, chồng lao xe vào ôtô

Mọi người tìm Học để báo tin vợ đã bị đâm chết trên giường thì phát hiện anh này lao xe máy vào ôtô ngược chiều, chết tại chỗ.

Chiều 10/7, Công an huyện Bàu Bàng, Bình Dương cho biết đang cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương làm rõ nguyên nhân 2 cái chết xảy ra cùng lúc của cặp vợ chồng ngụ tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tâm (30 tuổi, hiệu phó một trường mầm non) chết do bị đâm nhiều nhát vào cổ họng, ngực làm thủng phổi, gan. Chồng chị này là Nguyễn Hữu Học (27 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội, lái xe) chết do tông xe máy vào ôtô 7 chỗ chạy ngược chiều. Theo gia đình nạn nhân, chị Tâm và anh Học lấy nhau từ năm 2007 và đã có một con gái 6 tuổi. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Khoảng 18h30 ngày 9/7, bé gái về nhà đã kêu khóc thảm thiết khi thấy mẹ bê bết máu nằm trên giường. Cảnh sát xác định chị Tâm bị đâm tổng cộng 14 nhát. Mọi người tìm Học để báo tin nhưng đúng thời điểm này, trên quốc lộ 13 - đoạn trước cổng UBND xã Long Nguyên (gần nhà nạn nhân) - anh này đi xe máy tốc độ cao đã tông vào ôtô 7 chỗ đi ngược chiều, chết tại chỗ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ôtô đi đúng làn đường.

Nguyệt Triều