VN xác minh nghi phạm Đoàn Thị Hương bị bắt trong vụ giết người ở Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được Bộ Ngoại giao chỉ đạo "làm rõ các thông tin liên quan việc Malaysia bắt giữ một nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam dưới tên Đoàn Thị Hương".

"Ngay sau khi có thông tin liên quan đến việc Malaysia bắt giữ một nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam dưới tên Đoàn Thị Hương, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ các thông tin liên quan", đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 20/2.

"Tuy nhiên, phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ. Do đó quá trình xác minh chưa có tiến triển", đại diện Cục Lãnh sự cho hay.

Thông tin trên được đại diện Cục Lãnh sự đưa ra khi trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liên quan đến nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam có tên Đoàn Thị Hương bị bắt tại Malaysia trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Ở trong nước, Công an tỉnh Nam Định đã nhận được chỉ đạo của Bộ Công an yêu cầu xác minh thông tin về Đoàn Thị Hương (29 tuổi) đang bị tạm giữ do nghi liên quan cái chết của người được cho là Kim Jong-nam - anh trai Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại Malaysia. Thông tin trên hộ chiếu thể hiện, Đoàn Thị Hương có địa chỉ thường trú tại tỉnh Nam Định.

Nghi phạm mang hộ chiếu Doan Thi Huong xuất hiện tại sân bay Malaysia, nơi ông Kim Jong-nam tử vong.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng xác nhận "đang kiểm tra, xác minh”. "Hiện phía cảnh sát của Malaysia chưa có văn bản hoặc công văn chính thức đề nghị phối hợp điều tra”, vị này nói.

Hôm 16/2, tổ công tác của Công an tỉnh, Công an huyện đã về địa phương thu thập thêm thông tin về Đoàn Thị Hương. Trưởng công an xã cho hay đã cung cấp các yêu cầu liên quan lai lịch của cô gái này. Đoàn Thị Hương được chính quyền cho biết chưa có tiền án, tiền sự, từ nhỏ chưa điều tiếng. Cơ quan công an đang xác minh thông tin về 10 năm sống xa quê của cô gái này.

Cuộc sống khép kín

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm cuối xã, cạnh bờ kênh thủy nông, ông Đoàn Văn Thạnh (bố của Đoàn Thị Hương) xác nhận với VnExpress đã được nhà chức trách mời cung cấp thông tin. Người thương binh hạng 2/4 này có 5 con, Đoàn Thị Hương là út.

Ông Thạnh cho hay Đoàn Thị Hương ngoan, hiền song càng ngày càng sống khép kín, ít chia sẻ với người thân. Con gái út của ông "thoát ly" gia đình từ khi về Hà Nội học trung cấp dược, 2-3 tháng về thăm nhà một lần.

Cô nói với gia đình ở và làm việc tại Hà Nội, song suốt 10 năm qua, dù ông Thạnh và gia đình gặng hỏi, Hương lảng tránh, không trả lời địa chỉ tạm trú cũng như nơi làm việc. Gia đình nghèo khó, vợ ốm mất 2 năm trước, bản thân ông là thương binh nên chưa có điều kiện về Hà Nội tìm hiểu con sống thế nào.

"Lần nào con bé cũng về vào lúc 8-9 giờ tối và đi vào sớm hôm sau, ít trò chuyện và thường không ra khỏi nhà. Nó không đưa tiền phụ giúp bố mẹ song cũng chưa bao giờ xin", ông Thạnh nói.

Ông Thạnh nhiều lần giục lấy chồng song Hương đều nói "chưa nghĩ đến". Trong mô tả của người bố, con gái ông cao chừng 1,6 m, tóc uốn xoăn.

10 năm xa nhà, cô gái này chỉ về nhà một mình, chưa từng đưa bạn bè về thăm gia đình. "Những bức hình chụp chung với gia đình, con cũng không có mặt", ông nói.

Lần gần nhất Đoàn Thị Hương về thăm quê là ngày 25/1 đến 29/1/2017 (mùng 2 Tết Đinh Dậu), cô chỉ ở trong nhà mà không thăm họ hàng, bạn bè.

Ngày 13/2, công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) bị hai phụ nữ tấn công, nghi bằng chất độc, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Hai nữ nghi phạm mang hộ chiếu nước ngoài đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. Indonesia xác nhận một nữ nghi phạm là công dân nước này và cho biết đang yêu cầu được tiếp cận lãnh sự để hỗ trợ pháp lý. Nghi phạm nữ còn lại mang hộ chiếu với tên gọi không dấu Doan Thi Huong sinh năm 1988, quê Nam Dinh. Hiện chưa có bất cứ thông tin nào xác nhận tính hợp pháp của cuốn hộ chiếu mang tên Doan Thi Huong.

Trong một diễn biến mới nhất, Triều Tiên vừa lên tiếng không xác nhận người đàn ông bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo VnExpress