Việt Tú: 'Có thua vẫn theo kiện vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ' đến cùng'

Diễn biến của vụ tranh chấp bản quyền - Tháng 6/2017, Việt Tú công khai buổi tổng duyệt vở diễn thực cảnh đầu tiên có tên Ngày xưa (hay Thưở ấy xứ Đoài) do anh làm đạo diễn, sau gần hai năm ấp ủ và dàn dựng tại Sài Sơn, chùa Thầy. Buổi tổng duyệt có sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có báo giới và chủ đầu tư của dự án này - công ty Tuần Châu Hà Nội. Dù mới chỉ tổng duyệt, vở diễn đã gây sự chú ý lớn và nhận về "cơn mưa" lời ngợi khen. Tác phẩm này sau đó cũng được chủ đầu tư mở bán vé và công diễn một số buổi, trước khi đột ngột tạm dừng. - Tháng 10/2017, chủ đầu tư bất ngờ tổ chức họp báo công bố ra mắt sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Tinh hoa Bắc Bộ do một đạo diễn khác dàn dựng - đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không gian sân khấu nơi diễn ra vở diễn này và vở Ngày xưa là một. Lý giải về sự thay đổi, phía chủ đầu tư cho biết do vở diễn của Việt Tú không chạm được đến trái tim người xem nên đơn vị đã quyết định thay thế bằng kịch bản khác. - Tháng 3/2018, chủ đầu tư Tinh hoa Bắc Bộ gửi đơn kiện đạo diễn Việt Tú, đòi bồi thường số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đơn vị này cáo buộc đạo diễn Việt Tú cố tình xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu của phía tập đoàn khi tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn. Đạo diễn Việt Tú sau đó đã phủ nhận những cáo buộc trên. - Tháng 4/2018, đạo diễn vở Tinh hoa Bắc Bộ Hoàng Nhật Nam gửi đơn kiện đạo diễn Việt Tú vì đã có phát ngôn trên báo rằng vở diễn do anh dàn dựng là tác phẩm "đạo nhái", "phái sinh". Tuy nhiên, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh, TP HCM, đã từ chối thụ lý. - Tháng 5/2018, Toà án nhân dân Hà Nội thụ lý đơn kiện của công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm Tổng giám đốc, trong đó yêu cầu chủ đầu tư vở thực cảnh chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với kịch bản vở Ngày xưa. - Tháng 8/2018, Toà án nhân dân Hà Nội thụ lý đơn phản tố của công ty DS với nội dung bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của tập đoàn Tuần Châu, đồng thời đòi bồi thường với số tiền 7,2 tỷ đồng.