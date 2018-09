Viêm não vì ăn ốc sên

Bắt ốc sên nướng ăn, bé trai 12 tuổi bị tê môi lưỡi, đau đầu dữ dội rồi mê man.

Sau gần một tuần nằm viện điều trị tại bệnh viện địa phương không có kết quả, bé được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng lơ mơ, nói chuyện lảm nhảm.

Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ đã chọc dò não tủy và xác định bé bị viêm màng não dẫn đến viêm não do ký sinh trùng sống trong ốc ma. Bệnh nhi lập tức được điều trị tích cực. Đến chiều 13/7, tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Chân dung ốc ma gây viêm màng não

Trò chuyện với bác sĩ, bé thừa nhận hơn một tuần trước có bắt ốc sên nướng ăn, sau khi ăn thấy bị tê miệng và nhức đầu. Nghe con bị đau đầu dữ dội, phụ huynh đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị nhưng không khỏi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thi thoảng khoa vẫn tiếp nhận trẻ bị viêm màng não do ăn ốc ma và bệnh thường không được bệnh viện tuyến dưới nghĩ đến.

Ốc sên (một số nơi gọi là ốc ma) là loại ốc có vỏ dày như ốc hương nhưng vỏ màu nâu pha vàng, thân màu nâu xám. Chúng thường sống trong vườn cây, di chuyển trên mặt đất nên toàn thân có thể tiếp xúc với các loại ký sinh trùng gây bệnh.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên viêm màng não do ăn ốc sên, ốc ma. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, các bác sĩ khoa Nhiễm Việt - Anh từng điều trị nhiều ca nằm liệt giường chỉ vì ăn loại ốc này.

Năm 2009, hai thanh niên ở quận Gò Vấp (TP HCM) trong cơn say đã bắt hai con ốc sên nướng và chia nhau ăn. Hai tuần sau cả hai bắt đầu lên cơn đau đầu, co giật và hôn mê sâu. Chẩn đoán cho thấy cả hai bị biến chứng viêm màng não do ký sinh trùng Angiostrongylus cantonensis trong loại ốc mà họ ăn gây nên và dù được điều trị tích cực bằng thuốc diệt ký sinh trùng, nhưng một trong hai đã không qua khỏi. Người còn lại di chứng não phải sống thực vật.

Một thanh niên ở Bình Dương nghe bạn bè kháo nhau ăn ốc sên chữa bệnh đau lưng nên đã tìm bắt và nướng nhậu. Hậu quả sau gần 2 tháng ăn ốc, anh này đã phải nhập viện trong tình trạng mê man. Bệnh nhân may mắn hồi phục sau hơn một tháng nằm viện.

Thiên Chương