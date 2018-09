'Việc điều tra thêm với vụ án Cát Tường là hợp lý'

Luật sư của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền khẳng định nhiều tình tiết về nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ nên chưa tìm được xác.

Ngay sau phiên xử sáng nay, ông Vũ Gia Trưởng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cho rằng việc toà trả hồ sơ vụ án là hợp lý. Theo luật sư này, khi chị Huyền có biểu hiện co giật, đáng lẽ ra phải đưa đi cấp cứu nhưng anh ta vẫn cố phẫu thuật khiến xảy ra sự việc đau lòng.

Ông Trưởng đánh giá vụ án có nhiều lời khai mâu thuẫn, đặc biệt là những người có mặt tại thẩm mỹ viện hôm chị Huyền tử vong. Quan trọng hơn cả là nhiều tình tiết về nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa được làm rõ khiến xác nạn nhân đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Do đó, luật sư đánh giá với thông tin trong hồ sơ vụ án thì "chưa thể xác định rõ tội danh với bị cáo Tường". “Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ những điều này", ông Trưởng nói.

Trong khi đó, bà Chu Thị Trang Vân, luật sư bào chữa cho bị cáo Tường, cho rằng nguyên nhân khiến tòa yêu cầu điều tra bổ sung có thể do yếu tố mới là quy trình sử dụng thuốc tại Cát Tường. Sáng nay, Tường khai chị Huyền tử vong là do "nôn, trào ngược chứ không phải do dùng thuốc".

Tòa án Hà Nội xét xử vụ Cát Tường

Tán thành việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền, cũng chia sẻ sẽ cùng với luật sư có những kiến nghị để làm rõ bản chất của sự việc. Ông cho rằng dù bị can Đào Quang Khánh (bảo vệ tại Cát Tường) chưa được thẩm vấn, song những lời khai tại cơ quan điều tra cho thấy Khánh không thể là là "chủ mưu" như cáo buộc của VKS mà phải là Tường.

“Hơn 6 tháng nay, Huyền vẫn bặt tin, gia đình tôi chỉ mong sao tìm được tung tích để bớt phần nào nỗi đau”, người bố chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, (67 tuổi, mẹ chị Huyền) mong muốn cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để tìm ra sự thật. "Không thể vì cái này cái khác bao che tội phạm thì gia đình chúng tôi không chấp nhận được", bà nói và đánh giá việc dừng phiên tòa là hợp lý. Người thân của chị Huyền hy vọng việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại sẽ giúp hồ sơ vụ án hoàn thiện hơn, đồng thời "tìm ra được chứng cứ đầy đủ để xét xử đúng người đúng tội, không để xảy ra oan sai".

Bị cáo Tường và Khánh tại toà. Ảnh chụp qua màn hình.

Trước đó, trong buổi thẩm vấn sáng nay tại toà, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) khai trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, chị Lê Thị Thanh Huyền được tiêm thuốc gây mê theo cách Tường học khi tu nghiệp ở nước ngoài.

Trong thành phần thuốc gây mê có gentamycin. Theo VKS, đây là thuốc Bộ Y tế quy định không được phép sử dụng vì gây phản ứng phụ. Hơn nữa, việc Tường khai giao cho nhân viên pha chế được VKS cho là "sai quy trình, quy định”.

Tường khai 4 tiếng phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực cho chị Huyền diễn ra bình thường, nạn nhân không có biểu hiện lạ. Sau ca phẫu thuật, bị cáo yên tâm về sức khỏe chị Huyền nên đi chùa rồi sau đó mới nhận được điện thoại của nhân viên báo biến chứng xảy ra.

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với lời khai của 2 nhân viên của Tường là y tá Nguyễn Ngọc Thư, Lê Thị Ngọc Vân. Hai cô cho biết, ngay sau khi được tiêm thuốc gây mê, chị Huyền đã có biểu hiện giật mí mắt, mặt mũi tím tái. “Vì những biến chứng trên của chị Huyền nên bác sĩ Tường phải phẫu thuật nhanh, chỉ trong khoảng 2 tiếng”, chị Thư khai.

Ngay sau lời khai này, thẩm phán chủ toạ Lê Thị Hợp bất ngờ thông báo nghỉ hội ý 15 phút. Tòa sau đó tuyên bố trả hồ sơ để làm rõ về quy trình sử dụng thuốc trong ca phẫu thuật với bệnh nhân Huyền. “Toà xét thấy không thể giải quyết tại phiên xử ngày hôm nay nên trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ”, chủ toạ Hợp tuyên bố.

VnExpress