Đoạn video được Ivanka Trump chia sẻ trên Instagram hiện thu hút gần 900.000 lượt xem.

Video Ivanka nhảy cùng con trai trong bếp gây sốt Theo Foxnews, tối qua Ivanka Trump đã chia sẻ đoạn video cô nhảy cùng con trai lên Instagram kèm theo chia sẻ: "Những khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá, đặc biệt là với các bà mẹ đang phải đi làm".

Trong video, Ivanka vẫn mặc áo khoác và mang giày cao gót vì vừa đi làm về. Cô hào hứng làm các động tác hài hước và hát theo một bài hát sôi động cùng con trai Joseph trước sự chứng kiến của cậu út Theodore. Cô và chồng Jared Kushner còn có một con gái tên là Arabella.

Ivanka đang bận rộn quảng bá cho cuốn sách mới xuất bản có tựa đề: "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Tạm dịch: "Phụ nữ đi làm: Viết lại quy luật thành công"). Bà mẹ 35 tuổi đã tạm ngừng công việc quản lý kinh doanh của gia đình và thương hiệu thời trang riêng từ hồi tháng một để tập trung hỗ trợ cho cha - Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thảo Nhi