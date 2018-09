Vết máu bất thường ở đầu người đàn ông lúc tẩm liệm

Khi rửa xác chuẩn bị tẩm liệm cho ông Thành, những người bạn phát hiện đầu ông này và dưới nền nhà có vết máu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm căn nhà mà ông Thành tử vong. Ảnh: A.X

Rạng sáng 19/5, Công an quận 5 và Công an TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường cái chết bất thường của ông La Thành (51 tuổi) tại căn nhà nhỏ trên đường An Điềm (phường 10, quận 5).

Theo hàng xóm, ông Thành làm nghề xe ôm và buôn bán bồn cầu cũ ở đường Hàm Tử (quận 5). Ông không sống với vợ con mà ở cùng mẹ kế và anh em cùng cha khác mẹ tại căn nhà này.

Chiều 18/5, không thấy ông Thành đi làm, gọi điện không được, nhóm bạn đến nhà hỏi thì hay tin ông mới chết. Lúc tắm xác để chuẩn bị tẩm liệm, mọi người phát hiện trên đầu người đàn ông này có vết thương, chảy máu nên báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận dưới nền nhà có vết máu. Thi thể sau đó được chuyển đi giám định pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong.

An Nhơn