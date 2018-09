Vết bớt trên lưng 'chỉ điểm' xác cô giáo bị người yêu sát hại

Gương mặt nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn, không xác định được. Mãi sau, gia đình mới nhớ ra vết bớt sau lưng và vết sẹo trên gối của cô giáo.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án nam sinh Hà Gia Viễn (21 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng) sát hại cô giáo tên Nguyễn (24 tuổi, giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM), đồng thời cũng là người yêu của mình trong vườn cà phê.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/10, trong lúc đi bón phân trong rẫy cà phê, chị Mai ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân là nữ, khoảng ngoài 20 tuổi, chết trong tư thế ngồi ngửa, cổ bị quàng và treo lên cành cây cà phê bằng sợi dây dù. Ngay sau khi phát hiện thi thể xấu số, chị Mai đã báo ngay cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ án.

Ông Khuất Lâm Phi Hổ (Công an viên khu 9) ngụ tại 73/3 đường Ngô Quyền, tổ 13, thị trấn Di Linh đã kịp thời có mặt để xác minh, bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Ông Hổ cho biết: “Trong lúc đang làm rẫy, tôi nhận được tin báo của chị Mai thì lập tức có mặt để xác minh đồng thời gọi điện báo cáo vụ việc cho Công An huyện Di Linh. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng có mặt thì trời đã chập choạng tối nên tôi và một số đồng nghiệp tiếp tục giữ nguyên hiện trường”. Một số người dân cho biết, từng thấy nạn nhân có mặt tại địa phương vào trung tuần tháng 9.

Trước đó, người nhà cô Nguyễn đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội khi phát hiện tín hiệu điện thoại của nạn nhân gần địa bàn huyện và thông báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm. Nhận được thông tin trên, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Di Linh đã tiến hành lập chuyên án và triệu tập gia đình sớm có mặt để hỗ trợ công tác điều tra.

Rạng sáng ngày 4/10, cơ quan khám nghiệm pháp y và gia đình đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã không nhận ra thi thể là ai vì gương mặt cô gái đã biến dạng hoàn toàn, phân hủy nặng.

Qua quá trình mổ tử thi và vật chứng tại hiện trường là đôi dép và nữ trang gồm hai chiếc nhẫn, một chiếc bông tai nhưng vẫn không xác định được. Mãi đến khi được hỏi về một số điểm nhận dạng, gia đìnhcô giáo trẻ mới nhớ đến vết sẹo trên gối và cái bớt sau lưng.

Ngay lập tức Cơ quan khám nghiệm tử thi kiểm tra và xác định nạn nhân chính là cô giáo Nguyễn. Trưa cùng ngày, thi thể cô gái xấu số đã được gia đình đưa về TP HCM an táng.

Sau khi xác định được nạn nhân, anh Đinh Sỹ Đô, Phó phòng cảnh sát điều tra hình sự huyện Di Linh, tiếp tục chỉ đạo khoanh vùng hung thủ ra tay sát hại cô gái. Chân dung kẻ tình nghi số 1 là Hà Gia Viễn (học sinh trung tâm nơi cô Nguyễn công tác) được dựng lên rõ nét để phục vụ việc tìm kiếm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Viễn đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, TP HCM. Ngay lập tức tổ điều tra Công an huyện Di Linh phối hợp cùng phòng PC45 Công an TP HCM tiến hành vây bắt vào ngày 4/10. Tối cùng ngày, Viễn được di lý về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, tổ trọng án đã nhanh chống phá án trong vòng 20 giờ.

Hà Gia Viễn bị bắt sau 20 giờ thi thể nạn nhân được phát hiện.

Hà Gia Viễn nghiện nặng, từng có tiền án về tội Cướp tài sản và được mãn hạn tù cuối năm 2014. Sau khi ra tù, hắn vào học tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM. Trong quá trình theo học tại trung tâm, Viễn nảy sinh tình cảm với nạn nhân, đồng thời cũng là giáo viên của trung tâm.

Khoảng ngày 23-24/9, Viễn rủ người yêu về Di Linh chơi. Trước khi đi, Viễn và cô Nguyễn đưa xe máy của cô này đi gửi rồi đón xe khách lên huyện Di Linh. Tới nơi, hắn vào chợ mua 3 m dây dù, sau đó dẫn người yêu vào rẫy cà phê để tâm sự nhưng thực chất là tìm cách sát hại. Sau đó, hắn dựng hiện trường giả là nạn nhân treo cổ tự tử.

Viễn đã lấy tiền, giấy tờ xe, điện thoại di động của Nguyễn, rồi đem bán tại tiệm điện thoại di động ngay trung tâm chợ Di Linh. Do nghiện nặng, hắn đã nhanh chóng tiêu xài hết tiền vào việc thỏa mãn cơn nghiện. Hết tiền, Viễn liền gọi điện thoại cho một người bạn gái khác tại huyện Di Linh và mượn 200.000 đồng để bắt xe xuống TP HCM.

Theo Công An TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi