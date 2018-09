Vào tù vì quan hệ với bé gái trong nhà vệ sinh

My xin đến nhà văn hóa chơi nhưng thực chất là cùng người yêu quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh, đến mức có thai.

Ngày 7/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Vỹ (21 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) 3 năm 6 tháng tù về hai tội giao cấu với trẻ em và dâm ô đối với trẻ em.

Theo hồ sơ, năm 2012, Vỹ từ quê vào TP HCM làm ở tiệm cửa sắt của anh rể tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tại đây, Vỹ quen biết với em My (sinh năm 2000) nhà cạnh bên. Đến tháng 8/2013, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương rồi thường đi chơi chung.

Vỹ được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Tối 25/11/2013, trong một lần đi chơi chung với đám bạn, Vỹ đã cùng My vào nhà vệ sinh trong quán karaoke, ôm hôn và có hành vi sờ soạng. Giữa tháng 4/2014, Vỹ và My cùng chở nhau đến Trung tâm Văn hoá quận 12 chơi. Cả hai lại vào nhà vệ sinh nữ và quan hệ tình dục rồi về. Về sau khi biết mình có thai, cô gái kêu Vỹ đi mua thuốc phá thai nhưng Vỹ không đi mua mà nói là không có thuốc.

Đến ngày 1/6/2014, My xin ba mẹ đến UBND xã phát quà cho thiếu nhi nhưng thực chất là cùng Vỹ mua vé tàu về quê. Gia đình phát hiện con gái nói dối và phát hiện 2 lá thư để lại nên trình báo với công an. Sau đó, cha của Vỹ biết chuyện, đưa My về giao cho gia đình.

10 ngày sau, gia đình cô gái tố cáo công an về việc Vỹ dụ dỗ và giao cấu với trẻ vị thành niên, khiến cô gái đã có thai. Gia đình đã đưa My đến bệnh viện phá thai... Sau khi Vỹ bị bắt, My và cha đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi