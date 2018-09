Vào tù sau khi 'được' bạn gái 12 tuổi bao qua đêm

Bị mẹ mắng, My bán iPad rồi bao nhóm bạn ăn uống, thuê khách sạn. Thấy bạn gái 12 tuổi rộng rãi, Huy 'yêu' ngay để rồi bị tù.

Ngày 11/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1999, ở quận 9, TP HCM) 5 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Vào tháng 6/2015, Nguyễn Đức Huy và Trần Thị Ngọc My (sinh năm 2003, ở quận 9, TP HCM) quen biết, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Trưa 20/6/2015, Huy hẹn My ở một quán cà phê (quận 2, TP HCM) thì gặp thêm hai người bạn nên cùng ngồi chung. Vì mới bị mẹ mắng nên My rủ cả nhóm đi chơi qua đêm để giải sầu.

Bị cáo Nguyễn Đức Huy tại tòa.

My bán máy tính bảng được 1 triệu đồng, bao cả nhóm uống trà sữa, vào tiệm internet chơi game đồng thời thuê phòng tại một khách sạn ở quận 2 nghỉ qua đêm. Tới khách sạn, cả nhóm sang phòng bên cạnh chơi thì thấy nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy đá. Huy lập tức tham gia. Sáng sớm hôm sau, Huy về phòng rồi cùng My quan hệ tình dục.

Hai ngày sau, mẹ My không thấy máy tính bảng nên gặng hỏi. My khai chuyện bán máy và qua đêm trong khách sạn cho mẹ nghe. Tá hỏa, mẹ của My dẫn con đi trình báo công an. Ngay sau đó, Huy bị bắt.

Tại tòa, gia đình bị hại bãi nại và không yêu cầu bồi thường.

Theo Người Lao Động

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.