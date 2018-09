Vào nhà nghỉ nằm hớ hênh, U50 bị cướp và hiếp

Gần sáng, thấy phòng của người phụ nữ thuê bên cạnh chỉ khép hờ, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp rồi dở trò hãm hiếp.

Cơ quan Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ Lê Trọng Hùng (sinh năm 1991) ở xóm 7, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa nhận được đơn tố cáo của bà Loan (50 tuổi) trú ở huyện Quế Phong, Nghệ An về việc bà bị trộm tài sản và hiếp dâm tại nhà nghỉ Thái Linh 1 (đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa).

Nhà nghỉ Thái Linh 1 nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6, Lê Trọng Hùng đến thuê phòng 303 ở nhà nghỉ Thái Linh để ngủ. Đến khoảng 3h30 sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này, Hùng nhìn thấy phòng bên cạnh có ánh điện hắt ra, cửa hé mở.

Tò mò, Hùng ghé mắt vào xem thì thấy trong phòng có người phụ nữ đang ngủ say. Nam thanh niên này định trộm cắp nên lẻn vào phòng. Hùng lấy đi điện thoại di động cùng 300.000 đồng để trên bàn. Nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ say, Hùng nảy sinh ham muốn nên đã khống chế bà Loan để thỏa mãn.

Bà Loan giật mình kêu cứu nhưng bị Hùng bịt miệng, đấm vào đầu và đe dọa nếu còn kêu sẽ giết. Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, Hùng bỏ đi.

Sau đó, bà Loan viết đơn trình báo lên cơ quan công an. Nhận được thông tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Hùng để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng là con nghiện ma túy, từng bị tù 2 năm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.

Theo An Ninh Thủ Đô