Vận may tuổi Tý năm 2015

Năm nay, người tuổi Tý có vận may thành công trung bình, sinh lực và tinh thần đều không khả quan.

2015 là một năm tốt lành cho người tuổi Tý, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ sao Bát Bạch #8 và hai sao Đại Cát. Những năng lượng tích cực này mang tới cho bạn một năm hạnh phúc, với nhiều cơ hội tuyệt vời và sự giúp đỡ có ý nghĩa từ những nhân vật có ảnh hưởng.

Ngọn gió phong thủy tốt lành không xuất hiện thường xuyên, nhất là khi còn được hỗ trợ bởi các sao tốt tại 24 Sơn vị như trong năm nay. Khi chúng rủ nhau tới, bạn cần hết sức nỗ lực, tranh thủ tối đa các lợi thế nhưng không chủ quan cho rằng thành công là chuyện đương nhiên.

Sao Bát Bạch #8

May mắn lớn của năm là sự xuất hiện của sao Bát Bạch trong cung tử vi của người tuổi Tý. Ngôi sao này còn có tên là sao “Thịnh vượng”. Đây là sao tốt lành nhất trong số 9 sao của Phi tinh trong vận 8 này (giai đoạn 20 năm 2004 - 2023), mang tới thịnh vượng, may mắn và thành công. Nằm ở cung Bắc trong năm nay, ngôi sao này sẽ mang tới của cải nếu có nước lưu chuyển ở khu vực này. Kích hoạt Bát Bạch bằng cách bật đèn sáng, tạo sự di chuyển hay tổ chức các hoạt động đông người. Tuổi Tý cần cố gắng tạo sự tự tin để tận hưởng những may mắn mà ngôi sao #8 có thể mang tới. Bạn cần vượt qua cảm giác uể oải, lười nhác, hãy xắn tay áo lên và hành động.

24 Sơn vị

Một may mắn nữa hết sức quan trọng với người tuổi Tý là sự viếng thăm của hai sao Đại Cát tại cung Bắc. Đây là hai ngôi sao cực kỳ tốt lành, có thể mang tới những tin vui như thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội tốt lành trong kinh doanh, người thân xây dựng gia đình hay sinh em bé. Với nhiều người, ngôi sao Đại Cát thường mang tới những khoản tiền bất ngờ. Tuy nhiên, kẹp giữa hai ngôi sao may mắn này là sao Vô Đa gây mất mát tiền bạc. Các chuyên gia phong thủy tin rằng khi nằm giữa hai ngôi sao may mắn, Vô Đa sẽ chỉ gây mất mát nhỏ.

5 vận may chính

Do vận may thành công của tuổi Tý chỉ ở mức trung bình nên bạn cần lên kế hoạch tỉ mỉ và nỗ lực phấn đấu cho thành công.

Sinh lực và tinh thần thấp khiến người tuổi Tý kém năng động, thiếu tự tin, dễ đầu hàng và có thể trở thành vật cản lớn của chính mình. Hãy tin ở bản thân và tự nhủ rằng không gì là bạn không thể đạt được trong năm nay. Hãy mơ những giấc mơ lớn, với tới trời cao, nếu đó là điều bạn muốn. Năm nay, khát vọng của bạn càng lớn thì cơ hội thành công càng cao. Tuy nhiên thành công sẽ không đến tức thì. Mỗi khi cảm thấy do dự, bạn cần thuyết phục bản thân rằng mình có đủ khả năng đạt được những điều mình muốn. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy đứng dậy và để ngọn gió phong thủy tốt lành của năm đưa bạn đi tiếp.

Nhâm Tý và Giáp Tý tiếp tục có vấn đề về sức khỏe, trong khi Bính Tý và Mậu Tý không cần lo lắng vì vận may sức khỏe tốt.

Bính Tý và Canh Tý có vận may tài chính tốt. Vận may này cho thấy bạn có thể có thêm tài sản mới hoặc những nỗ lực trên thị trường chứng khoản có cơ may đem lại thành công. Mậu Tý và Giáp Tý có thể có khó khăn về tiền bạc, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người. Đừng cho vay hoặc đi vay tiền người khác.

Công việc

Cuộc sống nơi công sở sẽ trở nên rất thú vị. Công việc tiến triển rất nhanh, có cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Tuổi Tý đang tính chuyển đổi việc hoặc chấp nhận thuyên chuyển tới vị trí mới không nên do dự nếu triển vọng tương lai là tốt đẹp. Bạn được phép mạo hiểm trong năm nay, có thể bắt tay xây dựng các dự án bạn có niềm tin. Không nên nghi ngờ khả năng của mình, sự thiếu tự tin sẽ khiến bạn đánh mất những cơ hội tốt.

Kinh doanh

Vận may trong kinh doanh năm nay cũng rất tốt, sẽ có rất ít trở ngại và thất bại. Công việc kinh doanh ổn định và nhiều hứa hẹn. Điều đáng lo ngại duy nhất là liệu bạn có đủ năng lượng để xử lý tất cả những cơ hội tốt lành này hay không.

Tình yêu

Triển vọng tình yêu của tuổi Tý khá mờ mịt trong năm 2015. Bạn không mấy bận tâm tới cuộc sống tình cảm. Mọi người thường để bạn một mình vì thấy thiếu vắng sự sống động và tự tin vốn có. Người độc thân có thể muốn giữ nguyên trạng, để tình yêu đi tìm mình thay vì chạy đi tìm kiếm điều gì đó thật nghiêm túc hay nỗ lực cải thiện các quan hệ đã có. Tuy nhiên năng lượng của năm cũng thuận lợi cho các mối quan hệ lâu dài, vì vậy tuổi Tý định kết hôn sẽ không phải lo lắng.

Tuổi Tý có gia đình sẽ tập trung sự chú ý của mình vào những lĩnh vực khác của cuộc sống, chẳng hạn như công việc. Hôn nhân sẽ yên ổn, không có sự kiện gì đặc biệt.

Các tháng tốt

Tháng 4 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 6 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 8 dương lịch. Hai tháng cuối năm (tháng 11, 12) và tháng 1 dương lịch của năm 2016 đều là những tháng tốt lành.

Hùng Sơn