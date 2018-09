Vận may tuổi Tuất năm 2015

Tháng 9 sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, tháng 4 và tháng 1/2016 mang lại vận may tình yêu và cơ hội giành học bổng cho học sinh, sinh viên.

Tổ hợp Hà Đồ 4/9 mang lại cho tuổi Tuất nhiều may mắn trong kinh doanh. Ngôi sao Đào hoa tại cung Tây Bắc hứa hẹn một năm tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Tuy nhiên người sinh năm Tuất thiếu quyết đoán và thường xuyên mâu thuẫn trong suy nghĩ. Đó là do bạn rất thiếu tự tin.Tới cuối năm, Tuất sẽ cảm thấy mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Và khi ngoảnh đầu nhìn lại bạn có thể nhận ra rằng những điều tốt lành đã đến sau khó khăn ban đầu.

Phi tinh

Tứ Lục #4 bay vào khu vực Tây Bắc trong năm 2015. Còn được gọi là sao Lãng mạn và Học vấn, ngôi sao này giúp cải thiện các cơ hội tình cảm cũng như tăng cường vận may trong học tập và văn chương. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ tình yêu của cuộc đời mình, người có gia đình sẽ cảm nhận rõ hơn hương vị tình yêu trong hôn nhân.

24 Sơn vị

Niên Sát đóng ở Tây Bắc 1 (cung tử vi của người tuổi Tuất), điều này có nghĩa là sẽ có ít nhất một sự kiện khiến bạn phải buồn rầu trong năm nay. Niên sát cũng có thể khiến bạn hơi mất phương hướng. Nội tâm mạnh mẽ là vũ khí tốt nhất chống lại ảnh hưởng xấu của sao này, tuy nhiên năm nay bạn lại thiếu vũ khí này vì vận may tinh thần của bạn thấp.

Âm Trạch tại Tây Bắc 2 (bên trái) và Tam Sát tại Tây 3 (bên phải cung tử vi của bạn) đều mang lại năng lượng xấu. Âm Trạch báo hiệu tai nạn nghiêm trọng hay bị kịch có thể xảy ra với người thân của bạn. Để hóa giải ngôi sao này, bạn nên tích cực tạo luồng năng lượng dương xung quanh mình. Đó có thể là bạn bè, người thân, âm nhạc, hoạt động tập thể và thật nhiều ánh sáng. Năng lượng dương được tạo dựng bằng cách này sẽ khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ, sống động hơn. Và vì Tuất thuộc hành Thổ nên bạn có thể dùng năng lượng Hỏa để củng cố sức mạnh của mình. Không nên đi ra ngoài muộn về đêm, nên áp dụng cả điều này với những người thân của bạn. Rủi ro của các sao tại 14 Sơn vị chẳng những ảnh hưởng tới bạn mà còn chi phối cả những người bạn yêu thương, gần gũi.

Ngồi nhìn về phía Tây 3 là đủ để hóa giải Tam Sát. Bạn cũng có thể đặt ba linh thú Kỳ Lân, Nghê và Tỳ Hưu ở cung này trong căn phòng mà bạn sử dụng nhiều nhất.

5 vận may chính

Vận may sinh lực tốt khiến bạn dễ dàng thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên, vận may tinh thầnnăm nay lại yếu. Kết quả là tuy rất năng động nhưng nội tâm bạn bị giằng xé, thiếu tự tin ở bản thân. Tốt nhất nên tránh xa các các tình huống xung đột vì điều này có thể hạ gục bạn. Cần giữ động cơ trong sáng trong mọi hành động. Đừng nghĩ xấu về người khác hay để kẻ xấu chi phối. Để bù đắp lại thiếu hụt năng lượng tích cực, hãy cố gắng giữ cái nhìn lạc quan trong mọi việc. Đừng quá tin vào trực giác, hãy lắng nghe lời khuyên của những người mà bạn tin cậy và suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

Trở ngại chính với Tuất là vận may thành công năm nay rơi xuống mức thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với sự xuất hiện của những trở ngại bất ngờ, thành công bị chặn đứng, không có cơ hội thể hiện. Bạn nên chấp nhận điều này và có cái nhìn dài hơi về những gì mình đang làm hoặc dự tính sẽ hoàn thành trong năm nay.

Mậu Tuất và Canh Tuất có thể có vấn đề về sức khỏe, trong khi Nhâm Tuất và Giáp Tuất không cần lo lắng vì vận may sức khỏe tốt.

Nhờ vận may tài chính tốt trong năm 2015, Bính Tuất và Canh Tuất có thể thực hiện được việc lớn, góp phần củng cố khả năng tài chính trong tương lai. Mậu Tuất và Giáp Tuất có vận may tài chính kém, cần bổ sung năng lượng Kim để củng cố vận may này, chẳng hạn như mang đồ trang sức bằng vàng.

Công việc

Tuy thiếu vận may thành công nhưng bạn vẫn có cơ hội được hưởng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây là lúc các mối quan hệ xã hội và bạn hữu mang lại lợi ích cho người tuổi Tuất. Xuất hiện những cơ hội mới trong công việc, cuốn bạn về một phương trời xa lạ. Những thay đổi này có lợi về lâu dài. Một vài đồng minh bị lãng quên hay người từng được bạn giúp đỡ có thể sẽ quay lại giúp bạn vào lúc này.

Kinh doanh

Triển vọng kinh doanh của người tuổi Tuất rất tốt trong năm nay, nhờ tổ hợp Hà Đồ 4/9 giữa sao năm số 4 và sao vận (giai đoạn 2004-2024) số 9. Tuy nhiên, không nên mạo hiểm trong những lĩnh vực bạn chưa biết rõ. Hãy tiếp tục làm những công việc là thế mạnh của bạn.

Tình yêu

Tuổi Tuất chịu tác động của ngôi sao Đào Hoa và trở nên đặc biệt lãng mạn trong năm nay. Người độc thân sẽ tích cực tìm kiếm nửa thứ hai của mình. Những người đã quá mệt mỏi vì sự mong đợi của gia đình có thể quyết định thay đổi lối sống, Nhâm Tuất có thể rơi vào hoàn cảnh này. Nếu đúng vậy bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện những bước đi quan trọng.

Với tuổi Tuất đã có gia đình, ngôi sao Đào hoa có thể gây ảnh hưởng tích cực tới hôn nhân nhưng cũng có thể khiến bạn vướng vào chuyện ngoại tình. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn tình cảm, bạn phải giằng xé giữa một bên là những chuẩn mực của xã hội và một bên là những tình cảm mới trỗi dậy. Có những lúc bạn muốn vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của con tim. Thách thức sẽ đặc biệt lớn với nam giới tuổi Tuất. Hãy thận trọng và tỉnh táo, tình yêu thường gây rắc rối nhiều hơn những gì người ta có thể nhìn nhận khi đang yêu. Với Mậu Tuất, nếu bạn rơi vào tình cảnh này thì tốt nhất hãy nói không với cám dỗ.

Các tháng tốt

Tháng 9 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 2 và tháng 11 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 4/2015 và tháng 1/2016. Đây cũng là lúc học sinh sinh viên có cơ hội giành học bổng.

Hùng Sơn