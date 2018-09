Vận may tuổi Tị năm 2015

Tháng 7, tháng 9 và tháng 5 là những tháng tốt lành. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 2 và tháng 11.

2015 hứa hẹn nhiều điều tốt lành cho tuổi Tị. Vận may thành công rất lớn, cơ hội kiếm những khoản tiền đáng kể cũng trong tầm tay. Tuy nhiên, cần cẩn thận với ảnh hưởng xấu của sao Bệnh tật trong năm nay.Tị là con giáp khá dè dặt. Bạn bộc lộ rất ít nhưng suy nghĩ rất sâu xa, luôn cân nhắc rất kỹ từng suy nghĩ và hành động của mình.

Con giáp này thường chẳng vội vàng chấp thuận hay phản đối điều gì. Bạn không dễ dàng nhảy cẫng lên vì vui sướng, chỉ những tin tức thật tốt lành mới đủ sức lọt qua bề ngoài dè dặt và lạnh lùng của Tị. Tuy nhiên, vận may lớn trong năm 2015 sẽ khiến bạn nhảy lên rất cao. Vận may năm nay hết sức đặc biệt.

Tài chính được đảm bảo, tài sản gia tăng đáng kể. Thành công, uy tín và quyền lực sẽ đưa bạn lên cao. Cha mẹ tuổi Tị sẽ quan tâm nhiều tới con cái. Bạn ngày càng chú ý nhiều hơn tới vai trò của mình trong gia đình. Năm nay, tuổi Tị có nhiều cơ hội mở rộng vòng bạn bè và các quan hệ thân thiện. Người giữ vị trí lãnh đạo sẽ được đánh giá cao, người làm công việc kinh doanh sẽ vươn cánh tay dài sang những vùng đất mới. Cuộc sống hướng nội không còn sức hấp dẫn với bạn vào lúc này.

Phi tinh



Sao Nhị Hắc #2 còn gọi là sao Bệnh tật bay vào cung Đông Nam trong năm 2015. Ngôi sao này sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, mang lại ốm đau, tai nạn. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi, đeo đồ trang sức bằng vàng để hóa giải năng lượng xấu.

24 Sơn vị

Kim Thần, ngôi sao may mắn nhất trong các sao của 24 Sơn vị, đóng tại Đông Nam 3 (cung tử vi của người tuổi Tị). Nằm hai bên Kim Thần là hai sao Đạt Cát. Đây là tổ hợp cực kỳ tốt lành.



Kim Thần mang tới sự giúp đỡ của một vị thần ở trên cao, trong khi Đại Cát mang lại những điều tốt lành lớn lao. Tất nhiên với mỗi người may mắn hiển thị theo cách khác nhau. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào hình dung của bạn về Đại Cát. Nếu với bạn ‘lớn’ có nghĩa là ký được một hợp đồng giá trị thì điều này sẽ đến với bạn. Còn nếu với bạn ‘lớn’ là thăng chức tăng lương thì đó cũng chính là điểu có thể xảy ra.

5 vận may chính

Vận may sinh lực ở mức trung bình, cố gắng đừng đắm chìm trong suy nghĩ rằng mình yếu ớt. Hãy tin vào chính mình, luôn suy nghĩ tích cực và lắng nghe những lời khuyên chân thành. Vận may tinh thần năm nay cũng chỉ ở mức vừa phải, vì vậy bạn phải là người tích cực động viên chính mình. Hãy gạt bỏ sợ hãi, dũng cảm tiến lên phía trước. Cần giữ động cơ trong sáng trong mọi hành động. Đừng nghĩ xấu về người khác hay để kẻ xấu chi phối.

2015 là một năm hết sức đặc biệt với tuổi Tị, vận may thành công rất cao. Điều này có nghĩa là thành công sẽ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn, và bạn có thể bay cao bay xa hơn. Tất nhiên, đây chỉ là dự báo của năm, gặt hái được nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực và số phận của bạn. Tuổi Tị có số phận tốt đẹp sẽ đi từ thành công này tới thành công khác, tạo ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, sức khỏe ngày càng dẻo dai. Những người nghi ngờ ở sự tốt lành của số phận sẽ thấy rằng tuy năm mới mang lại một vài vận may bất ngờ lớn, bạn vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa của cơ hội, và rồi cuộc sống lại buồn tẻ trôi qua. Nói cách khác, bạn chính là người quyết định phải làm gì với cánh cửa mà năm mới mở ra cho mình. Khi vận may tinh thần ở mức trung bình như lúc này, thành công phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn.

Quý Tị và Ất Tị có vận may sức khỏe tốt, trong khi Kỷ Tị và Tân Tị có thể phải đối mặt với bệnh tật.

Vận may tài chính đặc biệt tốt với Đinh Tị, có thể có thu nhập lớn. Điều này có khả năng xảy ra vào tháng 6 và tháng 7 dương lịch. Năm nay, bạn có thể thoát ra ngoài cái bóng của người bảo trợ, vươn lên khẳng định bản thân. Vận may tài chính của Tân Tị cũng tốt. Kỷ Tị và Ất Tị có thể gặp khó khăn về tiền bạc, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người. Đừng cho vay hoặc đi vay tiền người khác.

Công việc

Tuổi Tị trải qua một năm hết sức quan trọng và ý nghĩa, có thể ảnh hưởng nhiều tới một vài năm tiếp theo. Sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, những cố gắng của bạn được ghi nhận. Có cơ hội thăng tiến, đưa bạn tới một ngã rẽ hoàn toàn mới. Tới cuối năm, cuộc đời có thể thay đổi nhiều tới mức bạn sẽ xem 2015 như là năm bản lề quan trọng. Những thất vọng của vài năm trước càng khiến thành công của năm nay trở nên nổi bật. Con đường của tuổi Tị trải đầy may mắn trong năm nay, vì vậy tốc độ làm việc nhanh hoặc thay đổi hướng đi có thể mang lại lợi ích bất ngờ. Hãy lắng nghe trực giác và để cho các ý tưởng sáng tạo được tuôn trào. Một điều gì đó tốt lành và rất quan trọng có thể xảy ra.

Kinh doanh

Triển vọng kinh doanh của tuổi Tị năm nay rất tốt. Đây là một năm hết sức thuận lợi cho việc kiếm tiền, chiếm lĩnh thị trường và đa dạng hóa hoạt động của công ty. Hãy vận hết tốc lực, đừng bỏ phí cơ hội quý giá này.

Tình yêu

Tình cảm không phải ưu tiên số một của tuổi Tị trong năm nay. Người độc thân cũng chẳng để tâm tìm kiếm nửa thứ hai của mình. Bạn không đủ kiên nhẫn dành thời gian cho việc tán tỉnh kéo dài và cũng chẳng muốn chơi trò rượt đuổi. Những người chịu gắn kết với ai đó trong năm nay thường có mối quan hệ bắt đầu từ trước đó.

Tị là con giáp mềm mại, giàu cảm xúc. Bạn để tâm tới từng chi tiết nhỏ về người yêu nhưng lại chưa sẵn sàng hứa hẹn. Lời hứa nếu được đưa ra trong năm nay thường xuất phát từ lòng trung thành hoặc do bị ép buộc.

Tuổi Tị đã có gia đình sẽ có một năm không mấy yên ổn, hiểu nhầm và cãi cọ thường xuyên xảy ra. Ất Tị và Kỷ Tị có tâm trạng hết sức cáu bẳn. Các tuổi Tị khác ít nóng nảy hơn nhưng cũng không mấy dễ chịu. Tị có tính khí khó lường, khi không thành công, họ sẽ rút vào vỏ kén của mình rồi trườn đi, bỏ lại sau lưng cảm giác mập mờ khó hiểu. Đây là tính cách của Tị, và người kết hôn với con giáp này cần chấp nhận thực tế đó. Đổi lại, người tuổi Tị không hay kiêu căng hoặc oán thù, và trong hôn nhân họ thường nhường nhịn trong yên lặng. Tị không phải người thích cãi cọ. Trong năm 2015, con giáp này sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn là cho cuộc sống gia đình.

Các tháng tốt

Tháng 7 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 9 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 2 và tháng 11 dương lịch. Tháng 5 cũng là tháng tốt lành.

Hùng Sơn