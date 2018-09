Vận may tuổi Hợi năm 2015

Tháng 9 Dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều thành công nhất, trong khi tháng 2 và tháng 11 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ.

2015 sẽ là một năm ổn định cho người tuổi Hợi. Vận may trong kinh doanh và trong công việc đều tốt. Sự xuất hiện của các sao Đại Cát và Đào Hoa cho thấy bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm và hôn nhân.

Mùi là là con giáp tam hợp với Hợi, vì vậy Ất Mùi hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên cơ hội sẽ chỉ được hiện thực hóa nếu bạn đủ tự tin và khát vọng. Rất tiếc là năm nay Hợi không sẵn sàng chèo đèo vượt dốc, bạn không thích dốc sức trong các cuộc đua mà muốn được nghỉ ngơi và được yêu thương. Ngôi sao Đào hoa cũng khiến bạn dễ bị sao nhãng bởi chuyện tình cảm.

Phi tinh

Tứ Lục #4 bay vào khu vực Tây Bắc trong năm 2015. Còn được gọi là sao Lãng mạn và Học vấn, ngôi sao này giúp cải thiện các cơ hội tình cảm cũng như tăng cường vận may trong học tập và văn chương. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ tình yêu của cuộc đời mình, người có gia đình sẽ cảm nhận rõ hơn hương vị tình yêu trong hôn nhân.

24 Sơn vị

Ngôi sao Địa Ấn tại cung Tây Bắc 3 (cung tử vi của tuổi Hợi) sẽ củng cố tính thực tế tích cực, giúp bạn nắm bắt các cơ hội của năm tốt hơn.

Đại Cát đóng ở Bắc 1 (bên trái cung tử vi của người tuổi Hợi). Đây là ngôi sao cực kỳ tốt lành, có thể mang tới những tin vui như thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội trong kinh doanh, người thân xây dựng gia đình hay sinh em bé. Với nhiều người, ngôi sao Đại Cát thường mang tới những khoản tiền bất ngờ.

Âm Trạch đóng tại Tây Bắc 2 (bên phải cung tử vi của người tuổi Hợi) báo hiệu tai nạn nghiêm trọng hay bị kịch có thể xảy ra với người thân của bạn. Để hóa giải Âm Trạch, bạn nên tích cực tạo luồng năng lượng dương xung quanh mình. Đó có thể là bạn bè, người thân, âm nhạc, hoạt động tập thể và thật nhiều ánh sáng. Năng lượng dương được tạo dựng bằng cách này sẽ khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ, sống động hơn. Không nên đi ra ngoài muộn về đêm, nên áp dụng cả điều này với những người thân của bạn. Rủi ro của các sao tại 14 Sơn vị chẳng những ảnh hưởng tới bạn mà còn chi phối cả những người bạn yêu thương, gần gũi.

5 vận may chính

Sinh lực và tinh thần thấp khiến người tuổi Hợi trở nên lười biếng, thờ ơ, kém năng động, thiếu tự tin, dễ đầu hàng và có thể trở thành vật cản lớn của chính mình. Để khắc phục điều này, hãy tăng cường các hoạt động thể lực, tích cực chơi thể thao, chịu khó tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với bạn bè, hát những bài hát bạn yêu thích và tránh buồn rầu. Hãy kéo mình ra khỏi chiếc thòng lọng của sự lười biếng bằng cách đi ra ngoài để tiếp nhận năng lượng dương tại những nơi đông người.

Bạn cần tin ở bản thân và tự nhủ rằng không gì là bạn không thể đạt được trong năm nay. Hãy mơ những giấc mơ lớn, với tới trời cao, nếu đó là điều bạn muốn. Năm nay, khát vọng của bạn càng lớn thì cơ hội thành công càng cao. Tuy nhiên thành công sẽ không đến tức thì. Mỗi khi cảm thấy do dự, bạn cần thuyết phục bản thân rằng mình có đủ khả năng đạt được những điều mình muốn. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy đứng dậy và để ngọn gió phong thủy tốt lành của năm đưa bạn đi tiếp.

Vận may thành công không cao khiến bạn phải trải nghiệm những nhọc nhằn không nhỏ trên con đường đi tới thắng lợi. Điều này đồng nghĩa với sự xuất hiện của những trở ngại bất ngờ. Củng cố vận may bằng cách tăng cường sự hiện diện của hành Mộc xung quanh bạn. Bày nhiều chậu cây cảnh và biểu tượng nước ở khu vực Tây Bắc của ngôi nhà. Chú ý giữ cho cây được xanh tốt và nước được sạch sẽ.

Kỷ Hợi và Tân Hợi có thể có vấn đề về sức khỏe, trong khi Quý Hợi và Ất Hợi không cần lo lắng vì vận may sức khỏe tốt.

Đinh Hợi và Tân Hợi có vận may tài chính tốt, thu nhập ổn định, có thể có những khoản thu bất ngờ. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào các hoạt động tài chính. Kỷ Hợi và Ất Hợi có thể gặp khó khăn về tiền bạc, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người trong năm nay.

Công việc

Vận may trong công việc năm nay hết sức tốt đẹp, nhất là cho những người làm công việc liên quan tới bán hàng hay phát triển kinh doanh. Trở ngại lớn nhất với bạn trong năm nay là sự thiếu hụt năng lượng thể chất và tinh thần. Cơ hội thăng tiến hầu như không có. Người đang cân nhắc chuyển nghề hay chấp nhận thuyên chuyển sang một vị trí khác không nên lưỡng lự nếu thấy triển vọng tốt. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên rằng chuyển đổi công việc luôn đi kèm nguy cơ và cần được cân nhắc rất kỹ.

Kinh doanh

Các doanh nhân tuổi Hợi sẽ có một năm tốt lành khi mọi việc diễn ra trôi chảy. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc mở rộng kinh doanh. Vận may kinh doanh năm nay đặc biệt tốt, rất thuận lợi cho việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường. Sẽ không có những trở ngại lớn gây ảnh hưởng xấu cho công việc làm ăn của bạn.

Tình yêu

Vận may tình yêu sẽ bùng nổ với người tuổi Hợi trong năm nay, do tác động của ngôi sao Đào hoa. Cuộc đời có vẻ tươi sáng hơn, dễ chịu hơn. Người độc thân sẽ tích cực tìm kiếm nửa thứ hai của mình. Điều duy nhất níu chân bạn là sự thiếu sinh lực và tự tin. Người muốn tiến tới hôn nhân không cần do dự quá nhiều vì năng lượng của năm rất thuận cho những mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Hợi đã có gia đình tỏ ra khá lười nhác, vì vậy sẽ không xảy ra sự kiện gì quan trọng. Sự quan tâm của bạn hướng tới những lĩnh vực khác của cuộc sống, vì vậy mọi chuyện sẽ diễn ra như thường lệ.

Các tháng tốt

Tháng 9 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 2 và tháng 11 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 4/2015 và tháng 1/2016, đây cũng là lúc học sinh sinh viên có cơ hội giành học bổng.

Hùng Sơn