Vận may tuổi Dậu năm 2015

Dậu là con giáp đặc biệt may mắn trong năm nay, khi cả Sinh lực và Tinh thần đều mạnh mẽ, cơ hội Thành công cao. Bạn sẽ hết sức vững vàng, năng động và tự tin. Sức mạnh nội tâm thấm sâu vào từng sợi cơ thớ thịt và đến hết sức đúng lúc.

Phi tinh

Ngũ Hoàng #5 bay vào khu vực Tây trong năm 2015. Còn được gọi là sao Thảm họa hay Bất hạnh, ngôi sao này được coi là hung hãn và nguy hiểm nhất trong 9 ngôi sao của hệ Phi tinh. Nó có thể mang tới đủ kiểu bất hạnh như ốm đau, mất mát, tai nạn và trở ngại trên con đường đi tới thành công. Bệnh tật do Ngũ Hoàng mang lại có thể đeo bám bạn suốt năm. Để hóa giải năng lượng xấu, hãy tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và mang đồ trang sức bằng vàng. Bày đồ đạc bằng kim loại ở khu vực Tây của ngôi nhà, tránh bật đèn sáng và tạo âm thanh ồn ào tại khu vực này.

24 Sơn vị

Sao Thiên Tai đóng ở Tây 2 (cung tử vi của người tuổi Dậu), hai bên là hai sao Tam Sát (Tây 1 và Tây 3). Những sao xấu này gây hại ở mức độ nhỏ cho bạn trong 2015. Tam Sát nếu tác động trực tiếp có thể gây tai họa chết người, rất may nó chỉ ảnh hưởng gián tiếp tới bạn trong năm nay. Ngồi nhìn về phía Tây 1 và Tây 3 là đủ để hóa giải Tam Sát, bạn cũng có thể đặt ba linh thú Kỳ Lân, Nghê và Tỳ Hưu ở các cung này trong căn phòng mà bạn sử dụng nhiều nhất.

5 vận may chính

Dậu là một trong hai con giáp may mắn của năm có được mức năng lượng hết sức dồi dào. Vận may sinh lực và tinh thần rất cao, năng lượng tiềm ẩn được đánh thức, giúp bạn sải những bước dài. Đây là một thay đổi lớn so với năm trước, khi đó bạn vừa yếu về thể lực vừa thiếu hụt năng lượng, khiến sức khỏe giảm sút. Không còn nữa những băn khoăn lưỡng lự, lúc này bạn cảm thấy vô cùng tự tin và sẵn sàng bắt tay vào những dự án mới. Năng lượng tốt lành mang tới cho bạn cái nhìn rất tích cực về cuộc đời.

Vận may thành công của bạn rất cao. Điều này có nghĩa là thành công sẽ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn, và bạn có thể bay cao bay xa hơn. Tất nhiên, đây chỉ là dự báo của năm, gặt hái được nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực và số phận của bạn.

Sức mạnh nội tâm và thể lực kết hợp với vận may thành công tuyệt vời sẽ giúp bạn đủ sức chống chọi ảnh hưởng xấu của các sao tại 24 Sơn vị.

Nhìn chung sức khỏe của tuổi Dậu được cải thiện hơn so với năm trước, khi đó ngôi sao Giảm thiểu Năng lượng kết hợp với vận may Sinh lực thấp khiến bạn dễ đổ bệnh và khó phục hồi. Năm 2015, với sinh lực dồi dào, nếu biết cách kiểm soát Ngũ Hoàng bạn sẽ không phải quá lo ngại về vấn đề sức khỏe. Ất Dậu và Đinh Dậu có vận may sức khỏe tốt, trong khi Tân Dậu và Quý Dậu có vận may thấp hơn.

Vận may tài chính đặc biệt tốt với Đinh Dậu, có thể có thu nhập lớn. Điều này có khả năng xảy ra vào tháng 10 dương lịch. Vận may tài chính của Tân Dậu cũng tốt. Kỷ Dậu và Ất Dậu có thể gặp khó khăn về tiền bạc, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người. Đừng cho vay hoặc đi vay tiền người khác.

Công việc

Tuổi Dậu cần thận trọng với tà khí phát ra từ những kẻ cạnh tranh trực tiếp với bạn. Có thể có thị phi và các trò chọc ngoáy tại công sở. Đó là do ảnh hưởng xấu từ các sao tại 24 Sơn vị. Rắc rối xảy ra chủ yếu ở nửa đầu của năm và sẽ giảm dần vào cuối năm.

Tuổi Dậu có vận may uy tín trong năm nay, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ bất ngờ và bí mật, nhất là từ những người khác giới. Có cơ hội thăng tiến. Vận may thành công của bạn năm nay rất cao, vì vậy hãy cho phép mình khám phá những miền đất mới. Người tính chuyện thay đổi công việc hay chấp nhận thuyên chuyển vị trí công tác có thể tự tin làm việc này.

Kinh doanh

Triển vọng kinh doanh của tuổi Dậu năm nay tốt, có cơ hội tạo dựng tài sản mới. Tuy nhiên, không nên mạo hiểm trong những lĩnh vực bạn chưa biết rõ. Hãy tiếp tục làm những công việc là thế mạnh của bạn. Đừng tìm cách làm giàu nhanh hay không trung thực, hãy nhớ rằng ngôi sao Thiên Tai tại 24 Sơn vị có thể gây rắc rối cho bạn trong những trường hợp này.

Tình yêu

Uy tín của người tuổi Dậu tăng cao trong năm 2015, sự năng động và nhựa sống trào dâng khiến bạn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh cũng như người khác giới. Tuổi Dậu độc thân có cơ hội lập gia đình nếu đó là điều bạn muốn. Một mối quan hệ lâu bền sẽ có lợi cho bạn vì vận may tổng thể sẽ gia tăng nếu bạn không sống một mình. Tuy nhiên, Quý Dậu có thể phải trải nghiệm đau buồn trong chuyện tình cảm. Thất bại chỉ là tạm thời và đừng đánh mất niềm tin nơi chính mình. Cuối năm, bạn có thể gặp những mối quan hệ tốt lành hơn. Vận may của Dậu năm nay rất tốt, vì vậy đừng để những lời rèm pha khiến bạn buồn phiền.

Người đã có gia đình sẽ tìm thấy nhiều niềm vui bên bạn đời. Cảm xúc cũ trỗi dậy và những người không vướng bận gia đình có thể bất ngờ gặp lại tình cũ. Điều này đặc biệt đúng với Tân Dậu.

Các tháng tốt

Tháng 10 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 12 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 5 dương lịch.

