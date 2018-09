Vận may tuổi Dần năm 2015

Tháng 2 và tháng 11 là lúc tuổi Dần có thể gặt hái nhiều nhất, nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 6 dương lịch.

Người sinh năm Dần rất mạnh mẽ và tự tin trong năm 2015. Cha mẹ tuổi Dần sẽ tỉnh táo và nhạy bén với tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Nếu giữ vị trí lãnh đạo, con giáp này cũng nắm bắt rất rõ tình hình chung của cơ quan.

Năm nay người tuổi Dần sẽ thể hiện khả năng ngoại giao khéo léo, biết làm đẹp lòng người và rất được gia đình, bạn bè yêu mến. Ai cũng thích được làm bạn hoặc chạy tới xin lời khuyên của tuổi Dần. Vận may Quý nhân phù trợ mang tới cho bạn sự hỗ trợ có ý nghĩa từ những người có quyền lực.

Phi tinh

Lục Bạch #6 hay sao Thiên vận bay vào cung Đông Bắc trong năm 2015. Nó còn được biết tới như ngôi sao tài vận gián tiếp vì mang lại của cải bất ngờ. Lục Bạch mang lại vận may Quý nhân phù trợ, khi một người có uy tín lặng lẽ hỗ trợ bạn, hoặc ai đó sẽ nhận ra và đánh giá cao khả năng của bạn. Vận may này đặc biệt giá trị với những người mới bắt đầu một dự án quan trọng hay một công việc mới. Thiên vận cũng mang tới cho người tuổi Dần cơ hội có thu nhập bất ngờ và khả năng chiến thắng trong các trò may rủi.

24 Sơn vị

Năm mới là sự kết hợp của năng lượng tốt và xấu, sẽ có lên xuống thất thường trong suốt cả năm.

Ngôi sao Thiên Ấn tại cung Đông Bắc 3 (cung tử vi của tuổi Dần) báo hiệu uy tín của bạn sẽ gia tăng một cách ngoạn mục trong năm nay. Điều này diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Kết quả là quan hệ của bạn với mọi người sẽ rất tốt đẹp. Tuổi Dần thường xuyên nhận được sự hỗ trợ quý báu, giúp mở ra những cánh cửa mới.

Sao Niên Xung tại cung Đông Bắc 2 (bên phải cung tử vi của tuổi Dần) báo hiệu những xáo trộn tâm lý mạnh mẽ, khiến bạn phải đương đầu với cãi cọ và hiểu lầm trầm trọng. Mọi căng thẳng tinh thần đều kích hoạt ngôi sao này. Vì vậy, cách tốt nhất để tránh thiệt hại là bỏ đi mỗi lần cuộc chuyện trò đơn giản có nguy cơ leo thang thành xung đột.

Sao Đối mặt Tam Sát đóng ở cung Đông 1 (bên trái cung tử vi của tuổi Dần). Đối mặt với Tam Sát là tốt vì như vậy bạn sẽ tránh bị tai họa tấn công bất ngờ từ sau lưng. Tuy nhiên, năm nay ngôi sao Cãi cọ #3 bay vào khu vực trung tâm của sơ đồ phong thủy, vì vậy tốt nhất nên tránh đối đầu. Luôn ý thức để tránh xa những người có thể khiến bạn mất tự chủ. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để xung đột có nguy cơ bùng nổ. Khi căng thẳng, bạn có thể nhìn nhận chuyện nhỏ thành to, nhất là vào những ngày xấu, tháng xấu của tuổi mình. Ngồi nhìn về phía Tây 1 là đủ để hóa giải năng lượng xấu của Tam Sát. Bạn cũng có thể bày ba linh thú Kỳ Lân, Nghê và Tỳ Hưu ở khu vực bị ảnh hưởng.

5 vận may chính

Tuổi Dần có thể lạc quan về triển vọng của năm. Nhờ sinh lực và tinh thần vững vàng, bạn sẽ không gặp khó khăn trong huy động mọi nguồn lực để thể hiện khả năng của mình. Trở ngại lớn nhất của năm là vận may thành công thấp. Thành công đến một cách khó khăn hơn, chậm chạp, thậm chí rất mờ nhạt. Nhiều người tuổi Dần sẽ phải đợi tới năm sau mới có được những thành tựu mà bạn mong muốn. Năng lượng của năm giúp người tuổi Dần mạnh mẽ và tự tin. Đừng thất vọng vì vận may thành công của bạn không cao như mong muốn. Hãy khai thác triệt để sinh lực và tinh thần đỉnh cao của bạn trong năm nay.

Canh Dần và Nhâm Dần có thể có vấn đề về sức khỏe, trong khi Giáp Dần và Bính Dần không cần lo lắng vì vận may sức khỏe tốt.

Bính Dần và Canh Dần có vận may tài chính tốt, thu nhập ổn định, có thể có những khoản thu bất ngờ. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào các hoạt động tài chính. Mậu Dần và Giáp Dần có thể gặp khó khăn về tài chính, cần hạn chế chi tiêu và không quá tin người trong năm nay.

Công việc

Tuổi Dần sẽ làm việc rất chăm chỉ trong năm nay. Những cơ hội mới bất ngờ, những ý tưởng sáng tạo trào dâng khiến bạn trở nên cực kỳ siêng năng. Nên gác lại những mong muốn mở rộng hoạt động trong năm nay, lúc này tiến chậm và tiến vững chắc là tốt nhất. Thành công sẽ đến nhưng không phải tức thì. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ lớn từ cấp trên. Những người có ảnh hưởng sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn, mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Có thể có một vài xung đột nhỏ tại công sở nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Hãy cân nhắc kỹ khi cơ hội mới xuất hiện. Thay đổi môi trường, chẳng hạn như đổi việc hay thuyên chuyển tới nơi công tác mới, có thể mang lại lợi ích trong năm nay.

Kinh doanh

Vận may kinh doanh ở mức trung bình. Đây không phải thời điểm thích hợp để mở rộng làm ăn hay mạo hiểm lớn. Vận may thành công của bạn không cao, vì vậy tốt nhất chỉ nên tập trung củng cố những gì bạn đang có.

Tình yêu

Tuổi Dần cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2015. Người độc thân rất dễ gặp được bạn tâm đầu ý hợp. Dần không phải con giáp có thể gần gũi dễ dàng, nhưng trong năm nay, mọi chuyện sẽ khác. Một khi đã tìm được người phù hợp, tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng nên kiềm chế không hứa hẹn quá nhiều vì cảm xúc cũng có thể nguội dần cùng với thời gian.

Tuổi Dần có gia đình không chú ý nhiều tới chuyện tình cảm như người độc thân. Hôn nhân sẽ yên ả, không có những xáo trộn cảm xúc lớn.

Các tháng tốt

Tháng 2 và tháng 11 dương lịch sẽ là lúc bạn có thể gặt hái nhiều nhất, trong khi tháng 4/2015 và tháng 1/2016 cũng mang lại nhiều thú vị bất ngờ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu thì vận may lớn sẽ đến vào tháng 6 dương lịch.

Hùng Sơn