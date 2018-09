Vận may nhà bạn tháng thứ 9 (8/10 đến 6/11)

Vận may sẽ tới với những người dành nhiều thời gian ở các cung Bắc, Đông Bắc và Đông trong khi các cung Tây, Nam và Đông Nam thì ngược lại.

Mỗi ô vuông trong hình dưới đây chứa 2 số. Số màu đen thể hiện phi tinh của năm và số màu trắng thể hiện Phi tinh của tháng.

Vận may của những người chung sống trong ngôi nhà

Vận may của tất cả những người sống chung trong ngôi nhà phụ thuộc vào vị trí cửa chính của ngôi nhà đó (cửa mà mọi người dùng để đi vào nhà). Chẳng hạn nếu cửa chính rơi vào cung Đông Bắc, tất cả mọi người trong nhà sẽ chịu ảnh hưởng từ tổ hợp các sao 8/6 của cung Đông Bắc. Cần lưu ý, vận may này phụ thuộc cung nơi cửa được đặt chứ không phải hướng cửa.

Trong ví dụ dưới đây, cửa chính có hướng Nam và cũng nằm ở cung Nam của ngôi nhà, vì vậy vận may trong suốt cả tháng của những người sống trong nhà được xác định bởi tổ hợp sao 9/7 của cung Nam.

Tuy nhiên, không phải khi nào cung và hướng của cửa chính cũng trùng nhau. Trong ví dụ sau cửa chính có hướng Nam nhưng lại nằm ở cung Đông Nam. Vận may của những người trong ngôi nhà được tính theo tổ hợp sao (4/2) của cung Đông Nam.

Vận may của từng thành viên

Với phần còn lại của ngôi nhà, vận may của mỗi cung chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người dành nhiều thời gian ở khu vực đó mà thôi. Để biết vận may của riêng mình trong suốt cả tháng, bạn hãy xem phòng mình nằm ở cung nào và đối chiếu với thông tin dưới đây.

Cung Bắc

Người dành nhiều thời gian ở cung Bắc có lý do để vui mừng khi được ngôi sao may mắn Bát Bạch (#8) viếng thăm. Ngôi sao này mang lại vận may tiền bạc, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng nhơ cơ hội mở rộng kinh doanh. Kích hoạt và củng cố năng lượng tốt lành bằng biểu tượng số 8.

Tuy nhiên, sự xung đột giữa hành Thủy của sao năm Nhất Bạch (#1) và hành Thổ của sao tháng Bát Bạch dẫn tới một số rắc rối về sức khỏe. Bày biểu tượng Hồ lô Bát tiên hay Phật Dược Sư để hóa giải bệnh tật.

Cung Đông Bắc

Sự viếng thăm của ngôi sao Lục Bạch (#6) ở cung Đông Bắc mang lại nhiều may mắn cho người có phòng ngủ ở khu vực này. Sự kết hợp của sao tháng Lục Bạch với sao năm Bát Bạch (#8) càng khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.

May mắn sẽ đến dưới dạng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền, vận may Quý nhân phù trợ và vận may trong kinh doanh.

Hãy cố gắng dành nhiều thời gian ở cung Đông Bắc. Đặt biểu tượng nước ở khu vực này để nắm bắt tài vận. Bày các đồ vật bằng pha lê để củng cố năng lượng Thổ của sao Bát Bạch.

Cung Đông

Sự xuất hiện của ngôi sao Nhất Bạch (#1) giúp giải tỏa những căng thẳng ở khu vực Đông của ngôi nhà, nơi trú ngụ của sao cãi cọ Tam Bích (#3).

Nhất Bạch mang tới vận may trong phát triển nghề nghiệp và học tập. Kích hoạt ngôi sao may mắn này bằng biểu tượng Ngựa Chiến thắng hay Rùa đầu Rồng và gậy Như ý.

Rùa đầu rồng và gậy Như Ý

Tuy nhiên, hành Thủy của Nhất Bạch lại nuôi dưỡng hành Mộc của Tam Bích, dẫn tới nguy cơ xảy ra bất đồng, mâu thuẫn, cãi cọ. Giữ cho cung Đông của ngôi nhà được yên tĩnh. Bày biểu tượng của hành Hỏa và hành Kim để kiểm soát năng lượng Mộc.

Cung Đông Nam

Ngôi sao bệnh tật Nhị Hắc (#2) bay vào cung Đông Nam, mang theo căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng và bệnh tật. Bảo vệ gia đình bạn khỏi năng lượng xấu bằng biểu tượng Hồ Lô hay Phật Dược Sư.

Bên cạnh đó, năng lượng tốt lành từ sao năm Tứ Lục (#4) vẫn mạnh mẽ, mang tới vận may trong học tập, nghiên cứu và vận may Đào hoa. Kích hoạt vận may học hành bằng Tháp Văn Xương hay Quả cầu pha lê để có được thành công trong văn chương, thi cử.

Quạt xua đi những điều bất hạnh, quả cầu thạch anh tím giúp lập lại sự hài hòa trong gia đình.

Phụ nữ có gia đình cần thận trọng với nguy cơ xuất hiện kẻ thứ ba. Dùng biểu tượng Gà trống với quạt và thạch anh tím để hóa giải sự phản bội, xua đi những điều bất hạnh và lập lại sự hài hòa trong gia đình.

Cung Nam

Một tháng không mấy tốt lành cho những người có phòng ngủ hay cửa chính rơi vào cung Nam, khi ngôi sao bạo lực Thất Xích (#7) xuất hiện ở đây.

Hơn thế nữa, sự xung đột giữa năng lượng Hỏa của sao năm Cửu Tử (#9) và hành Kim của sao tháng Thất Xích mang tới nhiều rắc rối – trộm cướp, chấn thương vì đồ vật bằng kim loại và sự bất đồng giữa các thành viên trong gia đình. Cẩn thận với nguy cơ hỏa hoạn.

Phong thủy luân với biểu tượng tê giác và voi.

Bảo vệ cung Nam của ngôi nhà bằng hình tượng Tê giác và Voi. Biểu tượng nước đặt ở đây sẽ giúp làm suy yếu năng lượng Kim của sao Thất Xích và kiểm soát nguy cơ hỏa hạn.

Cung Tây Nam

Ngôi sao Cửu Tử (#9) viếng thăm cung Tây Nam trong tháng này, càng làm tăng ảnh hưởng xấu của sao bệnh tật Nhị Hắc (#2) của năm. Sự kết hợp này mang theo nhiều rắc rối về sức khỏe và rủi ro.

Những người vốn đang khỏe mạnh sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, trong khi những người đã có vấn đề về sức khỏe có thể thấy bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Mặt dây chuyền với biểu tượng Phật Dược Sư.

Hãy hết sức cẩn thận, tránh mạo hiểm không cần thiết. Tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn lành mạnh, bổ xung vitamin và các chất chống oxy hóa, nghỉ ngơi đầy đủ. Mang theo mình biểu tượng Phật Dược Sư.

Cung Tây

Cung Tây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tháng bởi ngôi sao thảm họa Ngũ Hoàng (#5). Sự kết hợp chết người của ngôi sao tháng Ngũ Hoàng (#5) với sao bạo lực Thất Xích (#7) của năm tạo nên những hỗn loãn trong đủ lĩnh vực – bệnh tật, bạo lực, trộm cướp, tai nạn, mâu thuẫn, tranh cãi, mất mát.

Hãy cố gắng tránh dành nhiều thời gian ở đây, không kích hoạt khu vực này bằng âm thanh, ánh sáng. Tránh tổ chức các hoạt động náo nhiệt để khỏi kích hoạt năng lượng xấu. Dùng các đồ vật kim loại để làm giảm sức mạnh của Ngũ Hoàng. Dùng biểu tượng nước tĩnh để hóa giải năng lượng bạo lực của Thất Xích.

Cung Tây Bắc

Ngôi sao Tứ Lục (#4) bay vào cung Tây Bắc, mang lại vận may học tập và tình cảm cho những người dành nhiều thời gian ở khu vực này, nhất là nam giới của gia đình. Học sinh sinh viên sẽ đạt kết quả cao trong các kỳ thi, nhà văn nhà thơ sẽ có những ý tưởng mới tuôn trào. Quan hệ của bạn với mọi người cũng được cải thiện rõ rệt so với tháng trước. Cuộc sống tình cảm thăng hoa.

Hơn thế nữa, sự kết hợp của hai ngôi sao còn tạo nên tổ hợp 10 may mắn, mang lại vận may hoàn thành công việc. Những dự án tiến hành trong thời gian qua có cơ hội kết thúc tốt đẹp trong tháng này.

Tuy nhiên, sự xung đột giữa năng lượng Kim của sao năm Lục Bạch (#6) và năng lương Mộc của sao tháng Tứ Bích có thể mang tới sự không chung thủy và nguy cơ chấn thương.

Trung cung (giữa nhà)

Trung cung là khu vực nguy hiểm trong tháng này, khi ngôi sao cãi cọ Tam Bích bay vào, làm trầm trọng thêm những bất hạnh mà sao năm Ngũ Hoàng (#5) mang tới.

Người dành nhiều thời gian ở khu vực này sẽ triền miên rơi vào cãi cọ, bất đồng, có thể dẫn tới những tranh chấp pháp lý. Có nguy cơ mất mát tiền bạc vì vận may trong kinh doanh rất kém.

5 quả cầu pha lê tượng trưng cho 5 hành.

Nếu cửa chính của nhà ở hay văn phòng của bạn rơi vào trung cung thì tốt nhất là nên giữ cho khu vực này thật yên tĩnh. Bày tháp Ngũ hành và 5 quả cầu pha lê tượng trưng cho 5 hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) để hóa giải năng lượng xấu.

Hùng Sơn