Vận may của bạn tháng thứ năm (từ 6/6 đến 6/7)

Đây là một trong những tháng tốt lành của tuổi Tuất, Tỵ, Thìn với nhiều cánh cửa mới mở ra mang lại của cải và niềm vui.

Tuổi Tý

Một tháng tốt xấu lẫn lộn cho người tuổi Tý. Sự xuất hiện của sao #3 mang theo nang lượng cãi cọ, hiểu nhầm xảy ra thường xuyên. Bạn dễ dàng nổi nóng và hay bất đồng với những người xung quanh. Rất may sự kết hợp giữa sao tháng #3 và sao năm #7 tạo nên tổ hợp 10 may mắn, mang lại vận may hoàn thành công việc. Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp kể cả nếu bạn phải chiến đấu vất vả để đạt điều mình muốn. Tuy nhiên, đừng để sự "hăng hái" này lan sang cuộc sống vợ chồng, nếu không, tổ ấm của bạn có thể nhanh chóng trở thành bãi chiến trường.

Nếu tập trung, người tuổi Tý có thể tiến những bước dài trên con đường sự nghiệp. Đối với một số trong các bạn, cuộc chiến có thể vô cùng tàn khốc. Hãy bình tĩnh và tự tin. Chiến thắng sẽ đến với những người trụ được qua sóng to gió lớn. Cố gắng giữ kín các suy nghĩ và dự định của bạn. Tháng này bạn càng bí hiểm bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu. Hãy tỏ ra nhũn nhặn nhưng cũng đừng để ai coi thường bạn. Tháng này hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt lành, bất chấp những khó khăn nhỏ.

Trong kinh doanh, mọi việc cũng sẽ kết thúc tốt đẹp nếu bạn không để những chuyện vặt vãnh làm vướng tâm. Nếu phải tranh luận thì chỉ nên tập trung vào chủ đề chính, đừng để bất kỳ ai dẫn dắt bạn đi lạc đề. Có sự cạnh tranh khốc liệt và một vài kẻ thù có thể dở trò bẩn. Hãy tỏ ra trung thực nhưng đừng bỏ cuộc chơi. Trở ngại có thể xuất hiện nhưng nếu bạn vững tay chèo, một vụ mùa bội thu là điều bạn có quyền hy vọng.

Cuộc sống tình cảm sẽ chẳng còn nhuốm màu hồng trong tháng này. Tuổi Tý quá bận rộn và chẳng đủ tâm trí để thực sự quan tâm tới bất kỳ ai. Đây không phải thời điểm tốt để tìm cách chinh phục chàng trai hay cô gái bạn đã để mắt tới vì áp lực của công việc có thể làm xấu đi hình ảnh của bạn trong mắt người kia. Tuổi Tý đã có gia đình có thể thiếu quan tâm tới cuộc sống gia đình, dù là không chủ ý. Như vậy lại là tốt vì điều này giúp hai bạn đỡ vướng phải sóng gió do ngôi sao cãi cọ mang lại.

Tuổi Sửu

Một tháng hết sức tuyệt vời cho người tuổi Sửu, thích hợp để theo đuổi những đam mê mới. Cơ hội tự nó xuất hiện, chờ đợi bạn nắm bắt và hiện thực hóa. Hãy mở rộng tầm ngắm. Điều mà bạn cần nhiều nhất trong năm nay là lửa đam mê. Nếu bạn thật sự yêu thích một công việc nào đó và dồn toàn bộ tâm huyết thì kết quả thu được sẽ hết sức tuyệt vời.

Tuổi Sửu đặc biệt tự tin ở bản thân và cảm giác này nhanh chóng lây lan sang những người khác. Trạng thái cân bằng và sự mạnh dạn giúp bạn nhanh chóng vượt lên phía trước. Đồng nghiệp cảm thấy an tâm khi có bạn ở bên và những đóng góp của bạn được ghi nhận đúng mức. Đừng ngại chia sẻ các ý tưởng của mình nhưng cũng nên dành thời gian để lựa chọn cách trình bày hiệu quả nhất. Người thận trọng có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp trong tháng này. Kỹ năng lãnh đạo của người tuổi Sửu được củng cố. Đây là lúc bạn có thể gây ấn tượng với cấp trên. Một chút nỗ lực lúc này sẽ mang lại sự khác biệt lớn cho cả năm. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội đang mở ra cho bạn.

Trong kinh doanh, bạn có thể tin ở trực giác khi cần đưa ra quyết định và được quyền mạo hiểm đôi chút. Không cần tỏ ra quá thận trọng vì như vậy bạn sẽ lỡ mất cơ hội lớn. Có thể xuất hiện những thay đổi lớn nhưng mọi thay đổi lúc này đều hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn. Hãy mạnh dạn thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh mới. Đôi khi bỏ lại đằng sau những gì bạn đã quen thuộc và thay đổi cách làm việc là điều không dễ dàng nhưng hãy tự tin làm điều này. Nếu một ý tưởng đã quẩn quanh trong đầu bạn một thời gian thì đây chính là lúc cần thực hiện chúng. Hãy hành động. Thay vì than phiền, hãy làm gì đó để sửa chữa những gì không còn phù hợp.

Tháng này người tuổi Sửu không thích trò hẹn hò hời hợt. Nếu bạn biết mình muốn gì thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Trong khi lý trí mách bảo một điều, cũng hãy để trái tim có cơ hội dãi bày cảm xúc. Đừng để ý kiến của những người xung quanh ảnh hưởng quá nhiều tới quyết định của bạn.

Tuổi Dần

Một tháng tràn đầy hứng khởi cho người tuổi Dần. Hàng loạt ý tưởng và khám phá mới hứa hẹn mở ra những chân trời mới. Nếu trước đây bạn đang bị mắc kẹt trong sự tù túng hay dậm chân tại chỗ thì tháng này trái tim bạn sẽ bừng tỉnh. Hãy mở lòng đón nhận những trải nghiệm mới. Đây là giai đoạn chuyển đổi, với những thay đổi tích cực nhất. Bạn cũng có vận may chiến thắng, giúp mang lại thành công trong các cuộc cạnh tranh. Một tháng thích hợp để ký kết hợp đồng hay tổ chức các cuộc thương thảo quan trọng.

Trong công việc, tinh thần lạc quan khiến tuổi Dần được mọi người hết sức yêu mến. Đây là lúc nên nắm bắt cơ hội và bắt tay vào hành động. Đừng ngại thử thách và hãy nhận thêm thêm công việc. Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và kể cả nếu kết quả không đến ngay, bạn vẫn nên bắt đầu gieo hạt mầm từ bây giờ. Tháng này thuận cho việc gây ấn tượng với cấp trên nhưng hãy cẩn thận chọn đúng đối tượng. Dùng trí tuệ để vạch ra con đường sự nghiệp bạn muốn theo đuổi. Và một khi đã lập được đường đi đúng đắn, hãy làm việc chăm chỉ và không rời mắt khỏi mục tiêu đã đề ra.

Trực giác của bạn trong kinh doanh tháng này khá chính xác. Không cần cân nhắc quá kỹ khi đưa ra quyết định. Nếu bạn cảm thấy ổn thì hãy mạnh dạn hành động theo hướng đó. Đây là tháng của những thay đổi. Ban đầu, những thay đổi này có thể khiến bạn sợ hãi nhưng nếu bình tĩnh lục lọi sự tự tin đang ẩn sâu trong lòng, bạn sẽ đủ can đảm để vượt qua.

Nếu có một tháng đặc biệt cho chuyện tình cảm của người tuổi Dần thì đó chính là tháng này. Bạn cảm thấy mạnh mẽ, hăng hái và thường thích được là người chỉ huy trong quan hệ tình cảm vợ chồng. Điều này xảy đến với cả nam và nữ tuổi Dần. Tuổi Dần độc thân sẽ bị hút về phía những người có cùng chí hướng. Bạn chẳng có tâm trí cho những trò tán tỉnh hời hợt hay hẹn hò giết thời gian. Nếu người kia không thể tiến tới mức độ tình cảm sâu hơn thì con giáp Dần sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Trái lại, nếu tìm được người tâm đầu ý hợp, mọi chuyện sẽ ấm lên rất nhanh.

Tuổi Mão

Một tháng không mấy dễ dàng cho người tuổi Mão. Ngôi sao Ngũ hoàng #5 xuất hiện, mang theo nhiều khó khăn và thất vọng. Hơn thế nữa, ảnh hưởng của Ngũ hoàng còn bị tăng cường bởi sao năm #9. Năng lượng Hỏa của sao #9 nuôi dưỡng năng lượng Thổ của sao #5, khiến ảnh hưởng của ngôi sao này càng trở nên nghiêm trọng. Tháng này tốt nhất bạn nên nằm yên và nghe ngóng từng bước chân của mình. Tuyệt đối không đầu tư mới, tránh chi tiêu quá nhiều hoặc mạo hiểm. Không nên lên chương trình cho những hoạt động quan trọng. Cẩn thận với những nhân vật mới xuất hiện trong cuộc đời bạn ở giai đoạn này, bạn mới có thể sẽ không giống như những gì bạn nghĩ.

Trong công việc tuổi Mão cảm thấy mất tập trung. Có quá nhiều thứ trong đầu khiến bạn mắc lỗi bất cẩn hoặc đánh giá sai lầm. Người làm việc trong môi trường cạnh tranh cao có thể chịu nhiều thiệt thòi trong tháng này. Bạn cần làm việc nhiều hơn để được hưởng cùng một lời khen như những người khác. Sự hỗ trợ của cấp trên cũng không còn mặn mà như trước. Đừng để mình rơi vào vòng xoáy chán chường. Hãy củng cố sự tự tin bằng cách gần gũi những người ủng hộ bạn trong mọi hoàn cảnh. Tránh tiết lộ quá nhiều về đời tư với đồng nghiệp nơi công sở. Nếu có điều gì đó khiến bạn phiền lòng thì tốt nhất hãy giữ kín cho riêng mình, tránh để kẻ xấu lợi dụng để chống lại bạn.

Trong kinh doanh sẽ xuất hiện nhiều trở ngại, cản trở bước tiến của bạn. Ngay cả khi trở ngại không hề lớn, chúng vẫn ám ảnh và khiến bạn lo lắng. Đừng để chuyện bé xé ra to. Chẳng có gì là không thể giải quyết. Tuy doanh số và thu nhập có thể sụt giảm, bạn vẫn có thể bù lại bằng cách làm việc chăm chỉ hơn hoặc suy nghĩ sáng tạo hơn. Nhưng điều quan trọng nhất cho tuổi Mão tháng này là không đánh mất nhiệt huyết. Đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy kiên cường bám trụ vì mọi khó khăn mà bạn phải đối mặt đều chỉ là nhất thời. Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải lúc để bạn có thể mạo hiểm. Tới tháng sau mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại.

Đừng nên bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới vào lúc này. Hiểu nhầm có thể xuất hiện giữa những cặp đã chung sống lâu năm cũng như những cặp mới làm quen. Hãy từ tốn, cố gắng cảm thông và đừng vội phán xét người kia. Hãy hiểu và thông cảm cho nhau. Sự gắn kết giữa hai bạn dễ dàng sụp đổ và quan hệ có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ, trừ khi bạn ý thức được và cố gắng không để xích mích leo thang. Hãy học cách nhượng bộ. Đừng đẩy bạn đời của mình vào vòng tay kẻ khác. Có nguy cơ không chung thủy nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tình cảm giữa hai bạn giảm sút chứ không phải từ bên ngoài. Để giữ quan hệ vợ chồng bền chặt, hãy học cách nhượng bộ.

Tuổi Thìn

Một tháng tốt lành cho người tuổi Thìn. Ngôi sao Thiên vận #6 mang tới những cơ hội mới, xua tan năng lượng xấu của tháng trước. Bạn trở lại năng động, tự tin. Mọi người thích gần gũi hoặc cộng tác với bạn, điều này khiến cuộc sống nơi công sở hay các mối quan hệ riêng tư đều trở nên dễ chịu. Tháng này tuổi Thìn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và cấp trên, mọi trở ngại sẽ tự tan biến. Hãy làm việc hết mình, phần thưởng sẽ đến rất sớm. Đây là thời điểm thích hợp để thanh niên tìm kiếm người đỡ đầu.

Tuổi Thìn tham vọng có nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này. Sẽ xuất hiện một vài nhân vật quan trọng sẵn sàng giúp đỡ bạn. Sự hỗ trợ này có thể là trực tiếp hay gián tiếp, chẳng hạn đó có thể là sự ủng hộ của lãnh đạo hoặc những nhận xét tích cực từ ai đó. Uy tín rất quan trọng và là chìa khóa thành công của bạn, vì vậy đừng làm gì thái quá ảnh hưởng tới tiếng tăm của mình. Bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng nghiệp và về phần mình cũng nên mở lòng, nhiệt tâm giúp đỡ những người bạn có thể giúp. Tháng này, những việc làm tốt sẽ được đền bù hậu hĩnh.

Sự phối hợp giữa các sao cát tường của năm và sao Thiên vận của tháng giúp hiện thực hóa vận may Đại cát. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng xuất hiện. Hãy tận dụng triệt để các nguồn lực bạn có và yêu cầu trợ giúp nếu cần. Bạn có thể đền ơn họ về sau. Thìn là con giáp có tài thương thuyết và tháng này bạn có thể có vài hợp đồng tốt để theo đuổi.

Một tháng tốt lành cho những người đang theo đuổi tình yêu và muốn đưa chuyện tình cảm tiến thêm một bước. Ăn hỏi, cưới xin mang lại những điều tốt đẹp cho tương lai. Sự quyến rũ của bạn là khó lòng cưỡng nổi và tuổi Thìn độc thân sẽ không khó tìm được người thích mình. Vấn đề là liệu bạn có cùng cảm nhận như vậy hay không? Có thể xảy ra chuyện tình yêu đơn phương.

Tuổi Tỵ

Một tháng vô cùng tốt lành cho người tuổi Tỵ, sóng gió của tháng trước sẽ chỉ còn là chuyện dĩ vãng. Ngôi sao Thiên vận #6 mang lại giải pháp cho mọi rắc rối bạn đang đối mặt cũng như nhiều cơ hội mới. Vận may Quý nhân phù trợ giúp thu hút vào cuộc đời tuổi Tỵ những nhân vật đầy thiện chí, sẵn lòng giúp đỡ bạn. Các cánh cửa mới sẽ mở ra nhờ tiếp xúc với những người đáng tiếp xúc. Vì vậy hãy quan tâm mở rộng mạng lưới cộng tác của bạn trong tháng này. Ảnh hưởng của bạn tới những người khác gia tăng và khả năng thuyết phục cũng được cải thiện đáng kể. Hãy tận dụng thời gian này để thực hiện các cuộc thương thảo quan trọng. Hơn thế nữa, sự kết hợp giữa sao tháng #6 và sao năm #1 còn tạo nên tổ hợp Hà đồ 1/6 may mắn, giúp bạn tư duy sáng suốt và quyết định hợp lý trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Trong công việc, tuổi Tỵ tỏ ra đặc biệt sáng tạo. Đừng ngại chia sẻ các ý tưởng của mình. Nếu biết tập trung, bạn sẽ có cơ hội bứt phá trong tháng này. Hãy xác định rõ mục tiêu của mình và công khai để cấp trên được biết. Tham vọng chẳng phải điều gì xấu nếu bạn tỏ ra khiêm tốn, đúng mực. Đây là thời điểm hiếm hoi mà người tuổi Tỵ vừa có thể chiếm được cảm tình của cấp trên vừa được đồng nghiệp ủng hộ. Hãy chăm sóc các mối quan hệ với đồng nghiệp vì họ có thể trở thành vũ khí bí mật có lợi cho bạn khi cơ hội thăng tiến xuất hiện. Tháng này bạn có khả năng tiến lên mà không phải dẫm đạp lên những người xung quanh.

Trong kinh doanh, rất nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra nếu bạn biết quan hệ đúng người, đúng việc. Hãy dành thời gian và sức lực để gây dựng các mối quan hệ cần thiết đồng thời mạnh dạn sử dụng những mối quan hệ sẵn có. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn bị từ chối, nhưng nếu bạn không dám hỏi thì bị từ chối là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Trước khi đưa ra đề xuất, hãy dành thời gian để đánh giá hết các diễn biến của sự việt. Sau khi cánh cửa mới mở ra, bạn phải sẵn sàng bắt tay vào việc. Thành công sẽ không đến một cách dễ dàng cho người tuổi Tỵ trong năm nay nhưng chúng hoàn toàn nằm trong tầm với của bạn. Vận may đang mỉm cười, hãy tỏ ra khát khao và bền bỉ. Phần thưởng lớn sẽ đến với những người dám nghĩ dám làm.

Tháng này, tuổi Tỵ chẳng những mong muốn được đánh giá cao mà còn khát khao được ngưỡng mộ. Với người đã có gia đình, việc bạn đời không thỏa mãn được những điều kiện này có thể khiến bạn ngả vào vòng tay của người khác. Hãy để tâm nhiều hơn tới gia đình nếu đó là điều quan trọng đối với bạn. Có thể bạn phải là người hành động trước và nỗ lực nhiều hơn, nhưng kết quả sẽ hết sức tốt lành. Tuổi Tỵ độc thân dễ dàng dành thế chủ động trong mọi mối quan hệ tình cảm.

Tuổi Ngọ

Sự xuất hiện của ngôi sao #2 khiến mức năng lượng của bạn giảm sút, nguy cơ bệnh tật và rủi ro gia tăng. Hãy cố gắng duy trì lối sống cân bằng, tránh làm việc quá sức - ở lại thêm giờ không nhất thiết giúp bạn hoàn thành tốt hơn công việc được giao. Tốt nhất hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Sự thiếu tập trung có thể khiến bạn mắc lỗi bất cẩn. Đừng hành động quá nhanh hoặc đưa ra quyết định bột phát, thay vào đó hãy dừng lại, suy nghĩ kỹ càng và hạn chế phản ứng theo bản năng. Mọi việc có thể sẽ không như bạn nghĩ vì vậy thận trọng vẫn hơn. Khi cảm thấy không chắc chắn, hãy hỏi ý kiến những người bạn tin tưởng.

Đừng để mình bị cuốn theo công việc, hãy giảm tốc độ và cố gắng duy trì mục tiêu cuối cùng thay vì phản ứng với tình huống hiện tại. Giữ kín những suy nghĩ của bạn để không trở thành nạn nhân của những con sói đội lốt cừu. Đừng quá tin tưởng ở bất kỳ ai vào lúc này, tránh mạo hiểm. Hãy nằm yên và quan sát kỹ hành động của những người xung quanh. Đừng tìm cách gây ấn tượng với cấp trên, mức năng lượng thấp khiến bạn bị chú ý bởi những người có dụng ý xấu, gây nhiều bất lợi.

Hãy chia nhỏ công việc và tìm cách giải quyết dần từng công đoạn. Các chủ doanh nghiệp nên dành đủ thời gian để phân tích tình hình. Thay vì hành động rốt ráo, bạn nên dừng lại để hoàn chỉnh chiến lược, dành thời gian để cải thiện quan hệ với nhân viên và cộng sự, nghiên cứu thế mạnh cũng như điểm yếu của họ. Đây là thời điểm thích hợp để lập kế hoạch hành động cho tháng sau. Nên củng cố những gì đang có thay vì mở rộng. Tránh mạo hiểm, không đầu tư mới.

Cuộc sống tình cảm của người tuổi Ngọ sẽ thuận buồm xuôi gió. Quan hệ vợ chồng mang lại cho bạn hạnh phúc. Có thể xuất hiện cám dỗ từ bên ngoài nhưng bạn biết rõ hơn ai hết rằng nhân vật thứ ba chẳng thể mang lại cho bạn điều gì tốt đẹp. Tốt nhất hãy tập trung chăm sóc những gì bạn đang có.

Tuổi Mùi

Giao tiếp và thậm chí là chuyện tình cảm lãng mạn sẽ chiếm vị trí lớn hơn nhiều trong cuộc đời người tuổi Mùi tháng này. Bạn thích hội hè, gặp gỡ. Hẹn hò với bạn cũ hay người quen lâu ngày không gặp sẽ thổi làm gió tươi mát vào cuộc đời bạn. Tuổi Mùi độc thân đang tìm kiếm tình yêu sẽ dễ dàng tìm được điều mình mong muốn.

Tuổi Mùi sẽ thả sức sáng tạo trong tháng này. Năm Bính Thân với nhịp độ nhanh mang lại ưu thế cho những người làm nhanh ăn non so với những người ngắm tới lợi ích dài hạn. Nhưng tháng này mmà không có nhiều phần thưởng ngắn hạn. Điều này có đôi chút giống như mạo hiểm. Tháng này bạn có thể lắng nghe trực giác của mình và không cần hỏi ý kiến của quá nhiều người. Những người tự tin ở bản thân sẽ có cơ may thành công hơn trong tháng này.

Trong kinh doanh, nhiều cơ hội mới mở ra buộc bạn phải cân nhắc lựa chọn. Nhưng thà vậy còn hơn chẳng có lựa chọn nào. Tránh ôm đồm dàn trải quá mức để không việc gì đến nơi đến chốn. Tháng này các quan hệ đồng mình có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn, vì vậy hãy tăng cường tìm kiếm đối tác chiến lược. Thời cơ tốt lành để liên kết với người có cùng mục tiêu nhưng cũng có sự khác biệt.

Một tháng nhiều hứa hẹn cho tuổi Mùi đang yêu. Khi phấn khích, tuổi Mùi có thể trở thành người tình nồng nàn và điều đó rất đúng với bạn tại thời điểm này. Người độc thân đang tìm kiếm tình yêu sẽ có khoảng thời gian hết sức sống động. Tuổi Mùi có gia đình cần thận trọng bởi ảnh hưởng của cám dỗ từ bên ngoài. Tháng này bạn có thể phạm sai lầm nếu cơ hội xuất hiện.

Tuổi Thân

Một làn gió mát lạnh ùa vào cuộc sống của người tuổi Thân. Mọi việc bắt đầu ổn thỏa trở lại và niềm vui sẽ đến từ những người kế bên. Bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mọi căng thẳng của tháng trước dường như tan biến và bạn sẵn sàng cho qua những chuyện đã qua. Tâm trạng này khiến mọi người vui lây và muốn được ở bên bạn. Cuộc sống tình cảm cũng tốt đẹp hơn. Người độc thân lấy lại được sự hài hước và có thể hòa mình vào các cuộc vui.

Lợi thế lớn nhất của bạn tháng này là các mối quan hệ hữu hảo nơi làm việc. Đồng nghiệp bắt đầu tìm đến bạn để hợp tác. Bạn không còn cảm thấy cô đơn trong công việc nữa, các nhiệm vụ được giao thậm chí còn có thể mang lại niềm vui. Tuổi Thân hào hứng chung tay với đồng nghiệp và lúc này mục tiêu chung cho toàn đội giúp gỡ khỏi vai bạn các áp lực đang đè nặng. Sân chơi trở nên ít cạnh tranh hơn, tình thân hữu nảy nở. Nếu bạn muốn người khác hết lòng vì mình thì hãy hết lòng vì họ trước. Hãy bớt tính toán những điều có lợi cho bản thân, điều này giúp bạn có thêm một vài người bạn tốt, thậm chí là bạn suốt đời.

Về kinh doanh, sự hỗ trợ từ các thành viên của nhóm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong tháng này. Thay vì ôm đồm làm hết mọi việc, hãy chia sẻ công việc với các nhân viên hay đồng nghiệp của bạn. Hãy cổ vũ những suy nghĩ độc lập và sự đóng góp ý tưởng từ tất cả các thành viên của nhóm. Cảm hứng và sức sáng tạo của toàn đội sẽ giúp mở ra những chân trời mới cho doanh nghiệp.

Tháng này tuổi Thân thích hội hè, gặp gỡ. Người độc thân nhưng chỉ chú ý tới những lĩnh vực khác của cuộc sống có thể hướng suy nghĩ của mình trở về chuyện tình cảm. Một số trong các bạn có thể tìm thấy tình yêu trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất hoặc hẹn hò với những người bạn ít ngờ nhất. Hãy để con tim đưa ra lựa chọn của mình.

Tuổi Dậu

Ngôi sao phóng đại #9 kết hợp với sao năm #4 tạo nên tổ hợp Hà đồ may mắn 4/9, mang lại vận may kinh doanh cho người tuổi Dậu. Các doanh nhân tuổi này có thể tìm thấy nhiều cơ hội mới. Nếu tháng trước mọi việc còn đình trệ đôi chút thì toàn bộ hệ thống sẽ vận hành trơn tru trở lại trong tháng này. Ngôi sao #9 khiến nhịp điệu cuộc sống tăng nhanh, rất nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra, những hợp đồng mới được ký kết, những sản phẩm mới được tung ra… Hãy tăng cường mạng lưới cộng tác để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý công việc chính xác.

Gánh nặng công việc gia tăng nhưng bạn vẫn có thể tự tại. Tuy bận túi bụi nhưng bạn ít mắc lỗi. Bạn có thể đảm nhận thêm nhiều công việc mới và quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực kinh doanh. Người ở vị trí lãnh đạo có thể nhận thấy tinh thần đồng đội giúp doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Những cuộc gặp gỡ thường xuyên với nhân viên để chia sẻ ý tưởng và cập nhật thông tin có thể giúp công việc trở nên hiệu quả hơn. Điều này cũng giúp gắn kết các nhân viên và củng cố vai trò lãnh đạo của bạn. Tuổi Dậu có thể kiệt sức vào cuối ngày nhưng cảm giác thành công sẽ thổi lửa để bạn lặp lại nguyên vẹn quy trình bận rộn vào ngày hôm sau. Đây là thời điểm tốt để gây ấn tượng với những người quan trọng.

Tổ hợp Hà đồ 4/9 mang lại vận may trong kinh doanh và thương mại. Một tháng đầy hứa hẹn, kết quả có thể đến rất nhanh. Tiền đến dễ dàng hơn, đầu tư mang lại lợi nhuận và mọi việc diễn tiến đúng như kế hoạch. Hãy hướng cái nhìn ra xa vì đây là thời điểm tốt để xây xựng nền móng cho tương lai. Ngôi sao #9 cũng là sao Thịnh vượng tương lai, điều này có nghĩa là những sáng kiến bạn áp dụng vào lúc này có khả năng mang lại lợi nhuận trong tương lai. Đây là thời điểm tốt lành cho việc đầu tư và bạn được phép mạo hiểm đôi chút.

Lĩnh vực tình cảm có nhiều xáo trộn. Tuổi Dậu độc thân có thể bay bổng với những cuộc hẹn hò tình cảm và những bữa tối sang trọng, nhưng người đã có gia đình sẽ nhận ra rất nhiều lỗi của nhau. Cỏ nhà hàng xóm sẽ xanh hơn cỏ nhà mình và những lời tán tỉnh từ bên ngoài có thể khiến bạn chán ghét bạn đời hiện tại của mình. Đừng mất tỉnh táo mà vứt bỏ những gì tốt lành bạn đang nắm trong tay. Hãy bảo vệ mình khỏi tác động của người thứ ba.

Tuổi Tuất

Đây là một trong những tháng may mắn nhất của tuổi Tuất. Ngôi sao Thịnh vượng #8 mang lại vận may của cải và thu nhập. Nhưng còn hơn thế nữa, ngôi sao này kết hợp với sao năm #3 tạo nên tổ hợp Hà đồ may mắn 3/8, mang lại quyền lực và ảnh hưởng. Ngôn từ của bạn có sức thuyết phục đặc biệt. Đây là thời cơ tuyệt vời cho các cuộc thương thảo quan trọng, nơi bạn dễ dàng đạt được điều mình mong muốn.

Kiên định và bền bỉ là những phẩm chất quan trọng giúp bạn biến thành công nhỏ thành chiến thắng lớn. Tuy nhiên chiến thắng lớn đến mức nào còn phụ thuộc vào mong muốn của bạn và liệu bạn có thể tập trung thực hiện mục tiêu đề ra hay không. Cuộc chơi sẽ kéo dài và có nhiều chiến thắng nho nhỏ dọc đường đi. Nếu bạn muốn nhiều hơn thì đừng dừng lại quá sớm.

Tuổi Tuất hăng say làm việc và nhận được sự hỗ trợ từ cả đồng nghiệp và cấp trên. Mọi người sẽ ngưỡng mộ nhìn lên bạn nếu bạn tỏ ra xứng đáng. Nếu bạn thực sự muốn trở thành người chiến thắng thì đừng coi những người khác là đối thủ cạnh tranh. Hãy coi họ như đồng minh giúp đặt những hòn đá tảng cần thiết để bước tới những bậc thang cao hơn. Thỉnh thoảng hãy cho phép mình dừng lại và đánh giá bản thân. Bạn sẽ hiểu mình đang đi đúng đường hay cần điều chỉnh đôi chút. Ưu điểm thực thụ của bạn lúc này là biết rõ mình cần làm gì. Hãy tin tưởng ở trực giác và khả năng phán đoán của mình. Đôi khi điều này có thể trái ngược với phép tư duy logic đơn thuần nhưng đường cao tốc thường đòi hỏi các phương tiện đặc biệt và cách suy nghĩ độc đáo.

Có cơ hội tích lũy tài sản, nhưng thành công đến đâu còn phụ thuộc vào một vài yếu tố, trong đó có cả yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Những gì bạn có thể chi phối chính là tri thức và trí tuệ. Có thể xuất hiện một số cơ hội tốt đẹp nhưng đầu tiên bạn cần có khả năng nhận ra chúng. Bạn cũng cần biết phải xử lý tình huống thế nào để có lợi cho bạn. Nếu không đủ kỹ năng hay kiến thức để làm điều này thì hãy tìm kiếm và học hỏi.

Trong chuyện tình cảm, hãy thả lòng mình đôi chút thay vì suốt ngày khép trong khuôn khổ cứng nhắc. Đừng dành quá nhiều thời gian cho việc phân tích dữ liệu. Trong chuyện tình yêu, các dữ liệu khoa học hay các công thức toán học sẽ chẳng giúp ích gì nhiều cho bạn.

Tuổi Hợi

Sự xuất hiện của ngôi sao Thịnh vượng #8 mang lại cho tuổi Hợi vận may của cải và thu nhập. Hơn thế nữa, sao #8 phối hợp với sao năm #3 tạo nên tổ hợp Hà đồ 3/8 may mắn. Điều này mang lại cho bạn khả năng thuyết phục cao, tạo lợi thế lớn trong các cuộc thương thảo. Người làm công việc giao dịch chứng khoán có thể kiếm được một vài giao dịch có lợi. Hãy làm việc chăm chỉ và không ngừng tìm kiếm cơ hội. Tại công sở, mọi người nhìn theo bạn để hành động. Một số người tuổi Hợi có thể được thăng chức hoặc trao thêm trách nhiệm mới. Trong kinh doanh, ngôi sao #8 mang lại cả tiền bạc và kiến thúc cũng như những kỹ năng mới. Học sinh sinh viên tuổi Hợi cũng được hưởng lợi nhiều từ sự kết hợp này.

Thành công trong tháng đến từ việc bạn luôn nhanh nhạy nắm bắt cơ hội nhưng lại không nóng lòng mong được nhận thưởng ngay. Lối sống vị tha tự mình mang lại những phần thưởng của nó. Công việc hết sức bận rộn nhưng bạn cảm thấy tràn trề năng lượng và đủ sức giải quyết mọi việc. Có thể có những trở ngại nhất định nhưng chúng không làm bạn nản chí. Trái lại tuổi Hợi thích thú tận hưởng những thách thức này vì càng phải huy động trí óc và khả năng nhiều bao nhiêu bạn càng làm tốt bấy nhiêu.

Các chủ doanh nghiệp sẽ có một tháng hết sức tốt lành. Đây là lúc bạn có thể tự tin mạo hiểm, đầu tư mới và đặt chân vào những vùng đất lạ. Đừng bỏ lỡ các cơ hội mới xuất hiện nhưng cũng cần nhớ rằng bạn không thể tự mình làm nên một vương quốc. Đây là lúc những người xung quanh quan trọng với bạn hơn bao giờ hết. Làm việc tập thể cho phép bạn đạt được mục tiêu đề ra nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn.

Năng lượng tình yêu tràn ngập không gian, khiến mọi mối quan hệ của bạn đều trở nên dễ chịu. Những người chưa mấy quan tâm tới tình yêu có thể suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này và muốn ổn định. Tuổi Hợi sẽ chẳng quan tâm tới những cuộc hẹn hò chớp nhoáng mà muốn tiến tới những mối quan hệ dài lâu. Kể cả những người ngại yêu cũng có thể mắc vào lưới tình trong tháng này.

Hùng Sơn

* Ngày trong bài được tính theo lịch dương.