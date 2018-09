Vận may của bạn tháng thứ 8 (từ 8/9 đến 7/10)

Đây là thời điểm tuyệt vời cho chuyện tình cảm của người tuổi Mùi, nhất là người độc thân. Bạn có thể gặp được ý trung nhân trong vài tuần tới.

Tuổi Tý

Đây là một tháng tốt lành, hứa hẹn thành công trong hiện tại cũng như những kế hoạch mang lại tiềm năng lâu dài. Bạn sẽ gặt hái thành quả của những dự án bắt đầu từ trước, và những gì bắt đầu vào lúc này cũng sẽ diễn ra trôi chảy, hứa hẹn một tương lai tốt lành. Không nên tìm cách kiếm tiền nhanh, nếu biết kiên trì đặt nền móng lúc này, bạn có thể gặt hái những mẻ lưới lớn hơn nhiều về sau.

Công việc hết sức bận rộn nhưng tinh thần phấn khích giúp người tuổi Tý quên hết mệt mỏi, vui vẻ làm thêm cả vào ngày nghỉ. Khả năng sáng tạo rất cao khiến bạn có thể đóng góp rất nhiều cho công việc. Đây là thời điểm tốt cho những người thích tự do khẳng định mình.

Trong kinh doanh, sự độc đáo và tinh tế sẽ giúp bạn thành công. Đây là thời điểm rất tốt để ra mắt một thương hiệu độc đáo, khó quên. Nếu thành công, bạn có thể đưa doanh nghiệp của mình tiến một bước lớn.

Trong tình cảm, người tuổi Tý cảm thấy rất dễ chịu, những người xung quanh cũng dễ bị "nhiễm" sự vui vẻ của bạn. Thành công đến một cách dễ dàng và sự tự tin khiến bạn mạnh mẽ.

Tuổi Sửu

Sau một tháng hết sức tốt lành, bạn rất dễ chủ quan và có thể mắc phải sai lầm lớn. Lúc này, mọi thứ sẽ không còn trôi chảy như trước nữa. Hãy tỏ ra mạnh mẽ, tự tin, đừng để trở ngại nhấn chìm bạn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Trong công việc, đừng để xảy ra sự cố do sơ suất. Hãy cố gắng tập trung, không để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công sở. Bạn có thể không phải là đích ngắm trực tiếp của ai đó nhưng tai bay vạ gió sẽ không chừa bạn. Quan hệ đồng minh yếu ớt trong tháng này sẽ khiến bạn khó chống đỡ một mình. Tốt nhất là hãy nằm yên, nếu có ý tưởng hay cũng đừng tìm cách chia sẻ, hãy để dành chúng cho tháng sau, khi vận may của bạn tốt hơn.

Trong kinh doanh, đừng hoạt động nhiều vì bạn có thể hướng sự chú ý tới các điểm yếu của doanh nghiệp mình. Kể cả nếu công ty bạn đang hoạt động tốt cũng không nên quảng bá vào lúc này. Tránh giao tiếp xã hội quá nhiều, ở cơ quan cũng như nơi vui chơi; không nên tham gia vào những chủ đề lớn có thể gây hiểu nhầm.

Về mặt tình cảm, dù rất thích dốc bầu tâm sự với mọi người, kể cả với những người mới quen, tuổi Sửu cần cân nhắc kỹ những điều định nói ra vì chúng có thể quay lại làm hại bạn. Cẩn thận với những mối quan hệ mới, tránh giãi bày những điều sâu kín với người xung quanh. Đây cũng không phải thời điểm tốt để bắt đầu những mối quan hệ tình cảm mới. Ngôi sao Thất Xích (#7) có thể mang lại những xáo trộn lớn trong quan hệ vợ chồng, để tránh rắc rối, hãy cố gắng tỏ ra thông cảm, vị tha nhưng kiên định.

Tuổi Dần

Ngôi sao Thất Xích (#7) bay vào cung tử vi của người tuổi Dần, mang theo nguy cơ mất mát (nhất là về tiền bạc), bạo lực, trộm cướp. Mọi việc không còn trôi chảy như trước nữa, nhưng bạn cũng đừng vì vậy mà tỏ ra quá bi quan, thất vọng. Hãy lùi một bước, nghĩ cách để đưa mọi việc trở lại đường ray.

Cẩn thận kẻo bị lừa đảo hay lợi dụng. Đây không phải là thời điểm tốt để bạn phối hợp công việc với người không quen biết nhiều, thậm chí là cả với những người bạn đã biết và tin tưởng. Bạn cảm thấy khó tổ chức công việc cho ổn thỏa. Cố gắng tránh không để bị lôi kéo vào các trò đấu đá chính trị.

Với các chủ doanh nghiệp, tốt nhất là nên nằm yên trong tháng này. Nếu công ty gặp bắt cứ rắc rối gì thì nên tìm cách xử lý nội bộ, không để người ngoài tham gia. Tránh giao lưu quá nhiều, nếu có thể thì tránh đề cập tới những chuyện quan trọng, vì lời nói của bạn có thể bị hiểu nhầm hoặc bị sử dụng để phản lại chính bạn.

Trong tình cảm, cần cẩn thận với các quan hệ mới, hãy giữ kín những bí mật của mình. Nếu có nghi ngờ về sự chung thủy của bạn đời thì đừng tìm cách đối đầu, hãy xử lý sự việc một cách khéo léo, cố gắng ngăn chặn những việc làm sai trái khi còn trong trứng nước, không để chuyện rắc rối lớn xảy ra sau này.

Thất xích mang theo nguy cơ trộm cướp, vì vậy tháng này người tuổi Dần không nên coi thường sự an toàn của bản thân. Tránh đi muộn ở những nơi vắng vẻ, đóng chặt cửa ngõ đề phòng kẻ trộm viếng thăm. Việc thay đổi thói quen đi lại trong tháng này cũng có thể giúp bạn tránh trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Tuổi Mão

Ngôi sao Nhị Hắc (#2) bay vào cung tử vi của người tuổi Mão, mang theo bệnh tật và nguy cơ tai nạn. Sức đề kháng giảm sút khiến bạn rất dễ bị ốm. Làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng nặng tới sức khỏe của tuổi Mão vì bạn không còn khỏe mạnh như mình nghĩ nữa. Căng thẳng sẽ là nguyên nhân đầu tiên khiến bạn đổ bệnh, vì vậy đừng ép mình làm việc quá nhiều. Đừng lo lắng quá mức vì những chuyện nhỏ nhặt, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, làm những công việc bạn yêu thích. Hãy quan tâm nhiều hơn tới gia đình, thay vì cố gắng tìm cách thăng tiến trong sự nghiệp vào lúc này.

Sự suy yếu về thể lực khiến bạn kém nhạy bén và khó tập trung. Hãy dành kỳ nghỉ cuối tuần đi chơi đâu đó để phục hồi sức khỏe. Có nhiều việc phải hoàn thành cùng lúc và điều này sẽ tạo sức ép lớn, có thể khiến bạn đổ bệnh. Hãy cố gắng tổ chức công việc một cách khoa học và kêu gọi sự trợ giúp nếu cần thiết. Kế hoạch tốt giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Dù công việc chồng chất cũng đừng tìm cách ở lại cơ quan thật muộn để hoàn thành công việc. Điều này sẽ khiến bạn kiệt sức, khó tránh sai lầm và làm giảm tốc độ của bạn.

Trong kinh doanh, quá nhiều suy nghĩ trong chiếc đầu bé nhỏ khiến tuổi Mão khó tập trung. Bạn cảm thấy không được khỏe, những nhiệm vụ nhỏ nhặt cũng có thể trở thành vấn đề lớn trong tháng này. Nghỉ ngơi đôi chút sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hãy học cách giao phó công việc cho những người bạn tin tưởng. Học cách quản lý để có một bộ máy hoạt động tốt sẽ hay hơn là tìm cách tự mình làm tất cả mọi việc.

Công việc ngập đầu khiến bạn chẳng còn tâm trí cho chuyện tình cảm. Tuổi Mão độc thân sẽ không hy vọng tìm kiếm bạn đời theo kiểu thông thường. Tình yêu có thể nảy nở theo một cách hoàn toàn khác lạ. Bạn sẽ ngạc nhiên vì thấy mình chú ý tới một người mà trước đó bạn chẳng hề quan tâm. Giá trị cuộc sống có thể bị thay đổi, bạn có thể ngộ ra một điều gì đó mới mẻ, dễ chịu.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện của sao Tam Bích (#3) trong cung tử vi của người tuổi Thìn mang theo hiểu lầm, cãi cọ. Sự dư thừa năng lượng Mộc làm tăng thêm ảnh hưởng của ngôi sao Tam Bích, khiến bạn trở nên cáu bẳn hơn bình thường. Hãy kiềm chế nếu bạn không muốn mất đi hình ảnh mình đã xây dựng, mất bạn bè, đồng minh tốt. Khi bắt đầu thấy nóng gáy, hãy tìm cách đốt cháy năng lượng trước khi trả lời đối phương. Hết sức kiềm chế lời ăn tiếng nói để không phải hối tiếc sau này.

Trong công việc, bạn cảm thấy liên tục bị chọc giận, rất khó làm việc với những người xung quanh. Những thách thức và rắc rối mới xuất hiện liên tục như để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, khiến bạn dễ đổ lỗi cho người khác. Hãy tự kiềm chế vì điều này chỉ mang lại cho bạn thêm kẻ thù, nhất là nếu nơi bạn làm việc tình hình "chiến sự" vốn đã rắc rối.

Đừng nản chí nếu cảm thấy chưa hài lòng về công việc hoặc những người xung quanh, cũng đừng tỏ ra bất mãn vì điều này sẽ khiến bạn xấu đi trong mắt mọi người.

Hãy tạm xếp những kế hoạch lớn cho thời điểm thích hợp hơn. Đây không phải lúc bạn bắt đầu những dự án mới, và cũng không phải lúc tham gia vào liên doanh mới với bất cứ ai. Nguy cơ bất đồng dẫn đến đổ vỡ quan hệ là rất cao. Có thể xuất hiện khác biệt trong quan điểm giữa bạn và các đối tác, nhưng đừng để mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Hãy kiên nhẫn và để dành việc xử lý bất đồng cho sau này, khi vận may của bạn được cải thiện.

Có thể có những lời đề nghị hấp dẫn trong kinh doanh nhưng đừng thực hiện những thay đổi lớn và tránh đầu tư hay tham gia vào dự án mới. Tháng này chỉ nên xây dựng kế hoạch cho tương lai mà thôi.

Đây là một tháng không mấy tốt lành cho chuyện tình cảm. Sự căng thẳng bao trùm, vợ chồng càng gần nhau thì nguy cơ xung đột càng lớn. Hiểu nhầm xảy ra như cơm bữa khiến bạn phản ứng một cách hung hăng. Hãy cố gắng lắng lòng mình xuống, tránh để những lời lẽ xúc phạm gây ra hậu quả lâu dài.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có một tháng không mấy tốt lành, với những hiểu nhầm, cãi cọ bao trùm cả công sở và nhà riêng. Sự dư thừa năng lượng Mộc càng thổi bùng thêm ngọn lửa hung hăng của ngôi sao cãi cọ Tam Bích (#3), khiến bạn trở nên cáu bẳn hơn bình thường rất nhiều. Tránh làm việc quá gần gũi với những người khác, sự khác biệt có thể xuất hiện và bị phóng đại, gây tổn thất lâu dài cho các mối quan hệ. Đừng quá chú ý tới cách mọi người nghĩ về bạn, và đừng hỏi quan điểm của người khác nếu bạn không muốn nghe sự thật trần trụi. Hãy cố gắng dựa vào các phán đoán của chính bạn.

Tại công sở, bạn rất dễ cãi lộn với đồng nghiệp, chuyện này xảy ra hết sức thường xuyên, cứ như bạn là người thích kiếm chuyện vậy. Hãy cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trước khi kịp tiêu hủy hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp. Tháng này, tốt nhất là tăng thời gian làm việc một mình, tránh các hoạt động nhóm.

Trong kinh doanh, nên nằm yên, trì hoãn các kế hoạch lớn và tránh tham gia các liên minh mới vào lúc này. Đây không phải thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận, hợp đồng. Hãy cố gắng kiềm chế các cơn nóng giận của bạn vì chúng chỉ gây hại cho bạn mà thôi. Nếu phải đối diện với khó khăn thì hãy bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Đừng tìm người để đổ lỗi khi gặp điều không may vì điều này ảnh hưởng rất xấu tới tinh thần của nhân viên trong công ty. Tránh tuyển người mới hay áp dụng những giải pháp mới trong tháng này.

Trong chuyện tình cảm, đây không phải là lúc tìm cách gây ấn tượng với ai đó. Đừng chờ đợi hy vọng nhiều để bị thất vọng. Hãy duy trì cuộc sống tình cảm giản đơn. Đừng bắt bạn đời phải chiều theo tính khí thất thường của bạn. Tránh trình bày quan điểm của mình vì bạn rất dễ bị hiểu nhầm, khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ.

Tuổi Ngọ

Một tháng tuyệt vời cho người tuổi Ngọ, khi tài vận lên cao, mang lại những điều tốt lành về lâu dài. May mắn có thể đến ở dạng nguồn thu nhập mới hay cơ hội thăng quan tiến chức. Các cơ hội mới nảy sinh và điều quan trọng là chúng xuất hiện một cách rất rõ ràng, dễ nắm bắt.

Những người đang tìm kiếm tình yêu có cơ hội tìm được điều mình mong muốn, nếu bạn đặc biệt quan tâm tới ai đó, đây là lúc nên có những động thái mạnh mẽ.

Vận may trong sự nghiệp tăng cao, mọi việc diễn ra dễ dàng hơn bạn tưởng. Tuổi Ngọ có thể dựa vào sự hỗ trợ của những người xung quanh, làm việc nhóm tỏ ra đặc biệt hiệu quả. Bạn có thể bị doanh nghiệp đối thủ lôi kéo. Đối thủ có thể mời bạn về làm việc nhưng hãy suy nghĩ kỹ, đừng dễ dàng bỏ việc chỉ vì một mức lương cao hơn chút ít. Bỏ đi vào lúc vận may đang lên có thể sẽ khiến bạn hối tiếc ghê gớm về sau. Hãy đặt niềm tin vào những người đang ủng hộ bạn.

Trong kinh doanh, mọi việc cũng tiến triển hết sức tốt đẹp. Mọi bất đồng sẽ tự tan biến, của cải chảy về nhiều hơn. Quãng thời gian vô ưu này khiến đầu óc bạn rảnh rang, có thể tập trung cho những ý tưởng mới. Tuổi Ngọ được phép mạo hiểm chút ít trong tháng này, vì vậy, nếu có dự án bạn đang nung nấu thì hãy triển khai ngay. Đừng chờ đợi sự đồng thuận của những người khác khi bạn bắt đầu làm một việc gì đó. Niềm tin của riêng bạn đủ để đảm bảo thành công trong tháng này. Trực giác nhạy bén và vận may lớn đang ở bên bạn. Hãy duy trì các quan hệ bạn bè và xã hội bạn thiết lập được trong tháng này, chúng sẽ tỏ ra hữu ích trong tương lai hoặc mang tới tình bạn thực sự.

Hạnh phúc toát ra từ con người bạn khiến những người xung quanh bị thu hút. Người độc thân sẽ không thiếu kẻ ngưỡng mộ. Khó khăn của bạn lúc này là có quá nhiều người quan tâm chứ không phải thiếu người quan tâm. Hãy tránh xa các mối quan hệ tay ba vì chúng sẽ khiến vận may của bạn tan thành sương khói. Tuổi Ngọ có gia đình có thể tận dụng tháng này để ‘hâm nóng’ quan hệ vợ chồng.

Tuổi Mùi

Ngôi sao chiến thắng Nhất Bạch (#1) mang lại sức mạnh tinh thần và sự tự tin mới cho người tuổi Mùi trong tháng này. Thành công đến với bạn một cách dễ dàng, những công việc bạn dồn tâm sức thời gian trước nay sẽ đến lúc gặt hái kết quả. Bạn được mọi người đánh giá cao, cả ở công sở, giữa bạn bè và ở gia đình.

Những nỗ lực của bạn được ghi nhận đúng mức, khiến bạn trở nên phấn chấn hơn. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan này, bạn sẽ còn chinh phục được thêm nhiều bạn bè và đồng minh. Lời lẽ của bạn lúc này có sức thuyết phục cao.

Trong công việc có thể có một số thay đổi nhỏ và dễ chịu trong tháng này. Vận may danh vọng và thăng tiến đang ở bên bạn, vì vậy không cần giấu diếm tài năng của mình vào lúc này. Làm việc nhóm giúp tăng hiệu quả công việc.

Trong kinh doanh, bạn tự tin thực hiện công việc của mình. Với vai trò lãnh đạo, bạn gây dựng được tinh thần đoàn kết chặt chẽ của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc dễ chịu. Tháng này bạn được phép mạo hiểm đôi chút, khi ngôi sao Nhất Bạch đang ở bên. Hãy phát huy hết khả năng sáng tạo của mình để tìm ra cách thực hiện công việc hiệu quả hơn. Hãy tỏ ra quyết đoạn, không dao động vì sự góp ý của người khác, tháng này càng kiên định bao nhiêu, khả năng thành công của bạn càng lớn bấy nhiêu.

Trong tình cảm, đây là thời điểm tốt cho một chuyến chu du mới, trong tình yêu cũng như trong các mối quan hệ nói chung. Tuổi Mùi độc thân sẽ gặp được người nào đó trong vài tuần tới. Đây là thời điểm tuyệt vời để thắt chặt mối quan hệ đã có, tiến thêm một bước hay tổ chức ăn hỏi, cưới xin.

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của ngôi sao Nhất Bạch (#1) trong cung tử vi của người tuổi Thân khiến bạn mạnh mẽ trở lại và có khả năng cạnh tranh cao. Mọi rắc rối cản trở bước tiến của bạn trước đây giờ trở nên dễ đối phó. Công việc được hoàn thành một cách dễ dàng, đó là do khi gặp việc khó, bạn sẽ không cố gắng bằng mọi giá giải quyết nó theo cách thông thường, mà cố gắng tìm những giải pháp thay thế hữu hiệu. Có thể xuất hiện những thay đổi bước ngoặt trong vài tuần tới, một vài thay đổi có thể khiến bạn khó chịu lúc đầu, nhưng lại làm bạn hài lòng về sau. Tuổi Thân sẽ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập rất tốt với hoàn cảnh mới. Đây là tháng để học hỏi, khám phá những điều mới lạ.

Tháng này công việc sẽ hết sức bận rộn nhưng bạn vẫn tràn trề năng lượng để hoàn thành chúng. Người tuổi Thân cảm thấy mạnh mẽ hơn cả về thể lực lẫn tinh thần, thu hút được nhiều người tốt đến bên mình. Tranh thủ thời gian này để hiện thực hóa các ý tưởng của bạn. Suy nghĩ của bạn được mọi người đánh giá cao, vì vậy hãy mạnh dạn chia sẻ chúng. Nếu nỗ lực hết mình, bạn có thể được thăng chức trong tháng này.

Trong tháng này, sếp tuổi Thân tỏ ra có sức thuyết phục cao. Hãy tranh thủ thời gian này để động viên cấp dưới, gây phấn khích cho toàn bộ nhân viên. Cần tăng cường hình thức làm việc nhóm để đạt hiệu quả cao trong công việc. Đây là thời điểm tốt để mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng doanh số và lợi nhuận. Hãy mạnh dạn thực hiện các ý tưởng mà bạn đang nung nấu. Hãy để ý ngăn chặn các mâu thuẫn nội bộ từ mầm mống, đừng mong chờ mọi người tự hòa giải với nhau. Tháng này khả năng thuyết phục của bạn cao, vì vậy đừng ngại tham gia giải quyết bất đồng trong doanh nghiệp.

Tinh thần lạc quan và thái độ vui vẻ của bạn khiến mọi người cũng vui lây. Hãy dành thời gian tập trung cho gia đình. Tuổi Thân chưa có gia đình có thể gặp may mắn trong chuyện tình cảm tháng này. Đây là thời điểm cho những sự khởi đầu mới, và với một số người tuổi Thân quan hệ cũ sẽ kết thúc để bắt đầu một mối quan hệ khác. Đừng cố bấu víu vào những gì không còn ổn nữa, đừng sợ từ bỏ một mối quan hệ không dẫn tới đâu, rồi bạn sẽ thấy những gì bạn có trước mắt tốt hơn nhiều so với những gì bạn để lại sau lưng.

Tuổi Dậu

Vận may của bạn được cải thiện, mức năng lượng nâng cao. Điều này giúp người tuổi Dậu đối phó dễ dàng hơn với các khó khăn. Bạn cảm thấy rất hứng khởi, năng động và tâm lý này lan sang cả những người xung quanh. Hãy tránh xa những người có thể khiến bạn khó chịu. Vận may thành công giúp bạn gặt hái tốt từ những dự án tiến hành trước đó. Tuổi Dậu trẻ tuổi sẽ nhận được sự trợ giúp của một người nhiều tuổi hơn, người có thể đóng vai trò lớn trong cuộc đời bạn sau này.

Có thể có những chuyện thị phi lớn nơi công sở, hóa giải điều này bằng biểu tượng gà trống trên bàn làm việc. Hình tượng con gà trống cũng giúp củng cố năng lượng của bạn. Đồng minh tuổi Tỵ và Sửu cũng sẽ mang lại sự trợ giúp đáng kể cho bạn trong tháng này.

Vận may kinh doanh tháng này tốt nhưng do sự kết hợp không thuận của các sao trong cung tử vi của người tuổi Dậu nên sẽ xuất hiện nhiều "ổ gà". Để tránh tổn thất, có thể bạn sẽ phải điều chỉnh một số định hướng đề ra từ trước, điều này tuy khó khăn nhưng không nên lảng tránh. Nếu quyết định của bạn có thể ảnh hưởng tới những người khác thì nên trao đổi kỹ với họ trước để tránh gây hiểu nhầm.

Ảnh hưởng của những người lớn tuổi hơn lên cuộc đời của bạn vào lúc này rất rõ ràng, hãy lắng nghe họ, kể cả nếu bậc cha chú này không liên quan trực tiếp tới công việc của bạn, hãy tin là bạn sẽ học được nhiều điều ở họ.

Tuổi Dậu độc thân có xu hướng đưa ra những cam kết lâu dài với bạn trai/bạn gái của mình, nhất là nếu hai bạn đã có thời gian dài để hiểu nhau. Nhiều người trong số các bạn có tâm lý muốn ổn định vào lúc này. Đây là thời điểm tốt để đưa ra những quyết định chắc chắn cho tương lai dài lâu. Thanh niên tuổi Dậu nên lắng nghe cha mẹ hoặc người lớn tuổi hơn khi có khúc mắc về chuyện tình cảm trong tháng này. Họ có thể giúp bạn nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn, và nhờ đó có những quyết định sáng suốt hơn.

Tuổi Tuất

Đây là lúc người tuổi Tuất cần thận trọng, sự xuất hiện của ngôi sao bất hạnh Ngũ Hoàng (#5) trong cung tử vi của bạn khiến những kế hoạch tưởng như tốt đẹp nhất có thể bị thất bại. Hãy bình tĩnh đón nhận những điều xảy đến với bạn, không để thất bại tạm thời làm lu mờ bức tranh tổng thể tốt lành của năm. Hãy cảnh giác hơn trong các mối quan hệ, đừng quá tin tưởng và không nên mạo hiểm. Trì hoãn các chuyến đi xa nếu có thể.

Trong công việc, bạn có thể gặp rủi ro vì thiếu thận trọng. Lỗi lầm có thể phải trả giá đắt vào lúc này, vì vậy cần hết sức thận trọng. Có thể có những thay đổi đột ngột từ phía các đồng nghiệp, va chạm cá tính cũng là trở ngại lớn trên con đường của bạn. Hãy cố gắng thỏa hiệp, tránh tỏ ra độc đoán về quan điểm hay cách làm việc trong tháng này, sống hòa thuận với đồng nghiệp sẽ đặc biệt có lợi cho bạn vào lúc này.

Trong kinh doanh, đây không phải thời điểm tốt để đầu tư hay mạo hiểm. Hãy trì hoãn những dự án cần tới các khoản tiền lớn, cố gắng bảo tồn tiền mặt của bạn. Tránh tất cả các hình thức quảng cáo vì một câu nói bị trích dẫn sai hay một hình ảnh sử dụng không đúng chỗ có thể ảnh hưởng không tốt tới thương hiệu và uy tín của công ty trong lúc này.

Một số người tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng nhỏ trong tháng này, do vận may tháng này xấu nên chuyện nhỏ cũng có thể bị trầm trọng hóa nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh, bạn vẫn sẽ tìm được cách giải quyết.

Tuổi Hợi

Ngũ Hoàng (#5) bay vào cung tử vi của người tuổi Hợi, mang theo mất mát, sự phản bội và những rắc rối khiến bạn phải đau đầu. Đây là lúc phải cẩn thận hơn nhiều so với bình thường. Đừng quá ngạc nhiên nếu thấy mọi thứ trở nên bất ổn, và đừng để những khó khăn nhỏ đẩy bạn ra khỏi con đường đã định. Giai đoạn không may này chỉ tạm thời, mọi chuyện sẽ ổn trở lại vào tháng sau. Tránh tham gia các trò chơi may rủi hoặc những việc đòi hòi sự mạo hiểm, hạn chế chi tiêu.

Công việc có thể khiến bạn không hài lòng nhưng cách tốt nhất lúc này là nằm im, cố gắng nuốt tủi hờn vào trong nếu cần. Cơ hội thành công vô cùng thấp nếu bạn cố tình đương đầu với thách thức. Hãy kiềm chế sự nóng nảy để không mất đi vị thế của mình. Trì hoãn các kế hoạch lớn có thể bộc lộ tài năng của bạn. Tránh tiếp xúc với các nhân vật quan trọng trong vài tuần tới.

Tuyệt đối không tham gia làm ăn với bạn bè, công việc sẽ kết thúc không mấy tốt lành và hơn thế nữa, hai bạn còn có thể mất hết những tình cảm tốt lành vốn có. Đây cũng không phải thời điểm tốt để bắt đầu chuyện làm ăn mới. Tốt nhất là duy trì chuyện làm ăn của bạn ở tình trạng hiện có.

Một số người tuổi Hợi có thể gặp rắc rối về vấn đề nhân sự, hãy chú ý lắng nghe nhưng đừng phản ứng thái quá. Tránh hành động vội vàng khi bạn chưa hình dung được bức tranh tổng thể, nhưng nếu thực sự có vấn đề thì cần xử lý ngay khi còn trong trứng nước. Đây là thời điểm để bạn củng cố những gì đạt được, đừng tìm cách đẩy doanh nghiệp về phía trước.

Trong chuyện tình cảm, có thể có những thay đổi lớn. Một số người tuổi Hợi thấy mình đang ở cuối con đường của một mối quan hệ bế tắc, trong khi một số người khác lại bước chân vào một cuộc phiêu lưu mới. Quan hệ tình cảm vợ chồng trong tháng này có thể lạnh nhạt hơn bình thường, cảnh giác với ảnh hưởng xấu của người thứ ba.

Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi, tránh các đồ có màu đỏ, hồng, tím, da cam. Đeo nhiều đồ kim loại để hóa giải ảnh hưởng xấu của Ngũ Hoàng.

Hùng Sơn