Vận may của bạn tháng thứ 8 (8/9 đến 7/10)

Tháng này, trong khi đa số các tuổi đều gặp may mắn, thuận lợi thì tuổi Mão và Dậu cần cẩn trọng, tránh rủi ro.

Tuổi Tý

Sao tháng số 3 kết hợp với sao năm #8 tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn. Điều này có nghĩa là trong khi năng lượng cãi cọ của sao #3 đe dọa xáo trộn cuộc sống, vẫn có những điều tốt lành chờ đợi bạn. Nóng giận sẽ chỉ dẫn tới thua thiệt, ngược lại nếu đủ khả năng kiểm soát cảm xúc, bạn có thể đạt được nhiều thành công trong tháng này. Nếu một đối tác dứt khoát muốn chia tay, hãy để họ tách ra nhưng đừng tham gia vào hoạt động mới của họ. Nếu mọi việc đã không ổn thì đừng cố níu kéo. Hãy tỏ ra bình thản, đừng để những suy nghĩ về sự không chung thủy hay phản bội ám ảnh bạn. Mọi việc sẽ tự điều chỉnh theo cách tốt nhất, và một khi duyên của bạn với ai đó kết thúc thì đừng tìm cách giằng co. Tăng cường mặc đồ màu đỏ để hóa giải năng lượng cãi cọ.

Công việc có thể trở thành thách thức với người tuổi Tý trong tháng này. Đồng nghiệp không nhất trí với bạn về rất nhiều vấn đề. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải giải trình, bảo vệ quan điểm của mình. Nếu bạn thấy điều mình làm là đúng thì việc kiên trì giải thích một cách lịch thiệp là việc rất đáng để làm. Đừng tham gia đàm tiếu về việc của người khác, những lời bạn nói có thể bị sử dụng để chống lại chính bạn. Hãy tránh nhận xét về người khác, nếu đó không phải là lời khen ngợi. Tập trung năng lượng cho những suy nghĩ sáng tạo, điều này giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Trong kinh doanh, sẽ có những cạnh tranh khốc liệt. Trở ngại xuất hiện khiến bạn khó hoàn thành các kế hoạch nhưng đừng thất vọng. Nếu bạn tìm cách giải quyết các khó khăn một cách bình tĩnh và hệ thống, mọi việc sẽ đâu vào đó. Tổ hợp Hà Đồ trong cung tử vi đồng nghĩa với việc cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc có lợi cho bạn. Hãy giữ kín những suy nghĩ của mình và khuyến khích các cộng sự trong nhóm làm điều tương tự. Không nên chia sẻ quá nhiều thông tin với người ngoài. Cẩn thận trong các văn bản và thủ tục, tránh rắc rối với các cơ quan chức năng hay cơ quan pháp lý.

Quan hệ tình cảm có thể gặp nhiều sóng gió trong tháng này. Ngôi sao #3 khiến bạn dễ nổi cáu, gây lộn với người khác và ngược lại. Bạn dễ sôi máu khi tranh luận những vấn đề tâm huyết, vì vậy tốt nhất chỉ nên nói về những chuyện đời thường. Tránh xung đột vì điều này sẽ khiến bạn rất căng thẳng. Đây không phải thời điểm thích hợp để bước vào quan hệ tình cảm mới hay tiến xa thêm trong tình yêu. Cố gắng duy trì hòa bình, kể cả nếu điều này có nghĩa là bạn phải nhượng bộ. Tháng sau, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tuổi Sửu

Sự kết hợp giữa sao tháng #1 và sao năm #6 tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn, mang tới sự minh mẫn và sáng suốt. Tổ hợp 1 và 6 đặc biệt hữu ích cho những người làm công việc mang tính hàm lâm, đòi hỏi sự giao tiếp hoặc liên quan tới luật pháp. Nó cũng mang lại vận may học tập và thi cử cho học sinh, sinh viên. Bạn có cơ hội chiến thắng trong các tình huống đòi hỏi sự cạnh tranh, dù là trên thương trường, tại công sở hay trong thể thao. Đây là thời gian hạnh phúc với người tuổi Sửu vì thành công không đi đôi với sự đố kỵ, trái lại mọi người đều vui với chiến thắng của bạn.

Bạn có những tiến bộ đáng kể trong công việc. Có rất nhiều cơ hội để học hỏi những điều mới và mở rộng các kỹ năng. Người thích học sẽ thu được nhiều hơn đáng kể so với người nghĩ rằng mình đã biết đủ. Hãy lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Dành thời gian củng cố quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới.

Một tháng nhiều hứa hẹn cho tuổi Sửu làm công việc kinh doanh. Bạn có cơ hội đặt chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới và đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, khi mà việc mở rộng theo hướng cũ có thể đã trở nên bão hòa. Cơ hội đến với bạn dưới những hình thức hết sức bất ngờ, vì vậy hãy mở lòng đón nhận các ý tưởng mới, các cách thức làm ăn mới.

Một tháng tốt lành cho chuyện tình cảm. Tuổi Sửu có cơ hội gặp được người tâm giao, với hai trái tim hòa quyện. Hạnh phúc tình yêu tỏa sáng trong từng việc bạn làm, khiến công việc được hoàn thành xuất sắc hơn. Tuổi Sửu đã sẵn sàng công khai quan hệ của mình thì hãy làm ngay, đừng chần chừ nữa. Người đã có gia đình nên dành thời gian và tâm sức hâm nóng lại tình yêu một thời cháy bỏng của mình, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Tuổi Dần

Ngôi sao #1 mang tới cho bạn sự thông thái của trí tuệ và cơ hội chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Sự kết hợp của sao số 1 với sao năm #6 tạo nên tổ hợp Hà Đồ, mang lại vận may cho học sinh sinh viên và những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và truyền thông. Sẽ có nhiều cơ hội mới xuất hiện, hứa hẹn thành công lớn. Một tháng hết sức tốt lành cho những người có tham vọng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Sự phối hợp tuyệt vời của các ngôi sao giúp người tuổi Dần dễ dàng chiến thắng trong các dự án đang theo đuổi. Đồng nghiệp đánh giá cao sự đóng góp của bạn và nhìn thấy ở bạn một đồng minh chứ không phải đối thủ cạnh tranh. Bạn được chào mời ở tất cả các nhóm, điều này khiến cuộc sống nơi công sở thật sự dễ chịu. Sự hỗ trợ của lãnh đạo càng khích lệ tuổi Dần làm việc tốt hơn. Thành công đến một cách dễ dàng khiến tâm trạng bạn rất hào hứng. Hãy tận dụng thời gian này để xây dựng quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp.

Đây là thời điểm thích hợp để mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm hoặc khai thông một hướng đi mới. Sáng kiến tự chúng xuất hiện. Bạn có thể cho phép mình mạo hiểm đôi chút trong tháng này, khi vận may rất tốt đẹp. Tuy nhiên, dù hào hứng đến mấy cũng nên tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ, đề phòng trường hợp mọi việc không xảy ra đúng như dự kiến.

Một tháng tốt lành cho quan hệ tình cảm. Bạn bắt đầu nhìn nhận vợ/chồng mình dưới góc độ mới, trân trọng hơn. Điều này có thể khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Có thể có một số thay đổi trong cuộc sống, nhưng những biến chuyển trong tháng này sẽ khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Với tuổi Dậu độc thân, đây là một tháng tốt lành để cầu hôn hoặc tổ chức ăn hỏi, cưới xin.

Tuổi Mão

Vận may xuống dốc, xuất hiện nhiều thử thách bất ngờ khi ngôi sao Ngũ hoàng #5 bay vào cung tử vi của bạn. Ngôi sao này kéo theo mất mát tài chính, thất bại trong công việc và rắc rối về sức khỏe. Mọi người không nhất trí với bạn trong nhiều lĩnh vực và sẽ rất khó thuyết phục họ đồng thuận với quan điểm của bạn. Đừng vị vậy mà vội vã từ bỏ niềm tin của mình, tuy nhiên cũng không nên tỏ ra quá cứng nhắc, bảo thủ. Trở ngại không ít nhưng khó khăn rồi sẽ tan đi nếu bạn biết quyết đoán một cách hợp lý.

Cuộc sống nơi công sở có thể trở nên căng thẳng, quan hệ với đồng nghiệp trở nên khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do sự nghi ngờ quá mức của bạn về động cơ của họ. Nếu gần đây bạn mới bị chơi xấu hoặc thậm chí là bị phản bội, niềm tin vào con người có thể bị lung lay nhiều. Hãy rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đừng khăng khăng buộc tội người khiến bạn đau buồn, làm vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Tuy bạn không cảm thấy quá thân thiết với các đồng nghiệp, cũng đừng tách mình quá xa.

Ngũ hoàng có khả năng gây xáo trộn lớn trong cảm xúc và phản ứng. Khả năng đánh giá tình huống của bạn tháng này cũng rất kém, vì vậy tốt nhất nên trì hoãn các quyết định quan trọng tới tháng sau. Thái độ đối đầu có thể đẩy bạn đến chỗ cắt đứt một vài mối quan hệ quý giá. Khi vận may xuống thấp như tháng này, tốt nhất nên tránh các tranh luận hay thương thảo, trì hoãn việc ký kết các hợp đồng mới. Lúc này tốt nhất nên đi nghỉ ít ngày để tâm trạng ổn định trở lại. Tránh đầu tư lớn trọng tháng này.

Trong quan hệ tình cảm, cãi cọ sẽ khiến bạn hối tiếc về sau. Khi bất đồng về một vấn đề, đừng phản ứng một cách nóng giận, hãy phản ứng chậm lại, để thời gian cho đầu óc lấy lại bình tĩnh. Nên học cách buông xả, không tiếp nhận điều gì quá gần gũi. Quan hệ tình cảm của tuổi Mão sẽ được cải thiện rất nhiều vào tháng sau.

Tuổi Thìn

Tháng này mọi việc lại trở nên hết sức ổn thỏa. Ngôi sao #6 mang tới Thiên vận, với sự hỗ trợ của một thế lực vô hình. Con đường trước mắt sẽ hết gập gềnh, trở ngại tự tiêu tan. Thanh niên tuổi Thìn nên lắng nghe ý kiến của những người thông thái hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Người có tuổi cũng nên chú trọng tiếp thu những kiến thức mới. Nếu cởi mở, cơ hội thành công của bạn sẽ rất lớn. Đây cũng là thời gian thích hợp để tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp trở lại cho cộng đồng và xã hội.

Công việc mang lại sự thỏa mãn lớn cho người tuổi Thìn. Mọi việc diễn ra trôi chảy, các ý tưởng sáng tạo có thể trở thành hiện thực. Nếu bạn đang theo đuổi một dự án quan trọng, đây chính là lúc có thể dừng bước, lùi lại để có cái nhìn toàn cảnh. Những điều này rất quan trọng, chúng giúp bạn nhận ra những vấn đề mấu chốt mà không bị rơi vào tiểu tiết. Hãy đánh giá lại mục tiêu của mình, nếu điều này là cần thiết.

Trong kinh doanh, sự tự tin đã quay trở lại với người tuổi Thìn, cho phép bạn mơ những giấc mơ lớn. Bạn cảm thấy rất lạc quan. Hãy lắng nghe trực giác và mạnh dạn theo đuổi những dự án bạn thiết tha. Thành công sẽ đến trong những việc mà bạn dồn hết tâm huyết.

Trong tình cảm, tâm trạng vui vẻ của bạn tạo sức hút mạnh mẽ đối với những người xung quanh. Tuổi Thìn sẽ không thiếu kẻ ngưỡng mộ. Vận may đang mỉm cười, vì vậy bạn có thể cho phép mình 'kén cá chọn canh' đôi chút. Người đã trong quan hệ vững vàng có thể đưa chuyện tình cảm tiến xa hơn. Đây là tháng tốt để tổ chức ăn hỏi, cưới xin. Tuổi Thìn có gia đình có thể nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bạn đời. Càng chăm chút cho cuộc sống tình cảm gia đình bao nhiêu bạn sẽ càng được lợi bấy nhiêu.

Tuổi Tỵ

Mọi việc sẽ trở nên ổn thỏa hơn trong tháng này. Ngôi sao #6 mang tới Thiên vận, với nhiều cơ hội mới. Khi vận may quý nhân phù trợ xuất hiện như lúc này, một số người có quyền hạn có thể ra tay, nếu bạn nhận ra họ và yêu cầu được giúp đỡ. Hãy lắng nghe những lời góp ý, nhất là từ những người lớn tuổi.

Trong công việc, hãy tập trung trau dồi các kỹ năng và củng cố quan hệ với đồng nghiệp, bằng cách này bạn có thể tiến xa. Đừng bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với những nhân vật quan trọng. Mặc dù Tỵ không phải loại người tìm cách quan hệ với ai đó chỉ vì những lợi lộc có thể dự đoán, tháng này bạn cần chủ động tìm hiểu nên gần gũi hơn với những ai. Lợi thế của bạn lúc này là khả năng giao tiếp và tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu, hãy tận dụng điều này để mở rộng mạng lưới cộng tác viên.

Trong kinh doanh, vận may tháng này tốt, đặc biệt là nếu bạn tình cờ quen được những người có khả năng giúp mình. Quan hệ tốt tạo nên sự khác biệt đáng kể vào lúc này. Đừng ngại nhấc điện thoại nếu bạn cần giúp đỡ, mọi người sẽ vui vẻ làm điều bạn mong muốn. Hãy vui vẻ tiếp nhận sự trợ giúp mà không cần tìm cách trả nợ ngay. Những tình bạn bền đẹp cũng có thể nảy nở theo cách đó. Bạn không phải loại người tính toán và khi trả công ai bạn có thể rất hào phóng, điều này giúp củng cố vị thế của tuổi Tỵ trong kinh doanh. Nhiều ý tưởng mới xuất hiện, đừng vứt bỏ chúng ngay kể cả nếu thoạt nghe có vẻ hết sức kỳ quặc.

Một tháng sống động cho quan hệ tình cảm. Tuổi Tỵ mới làm quen với ai đó có thể có những phút giây tuyệt vời trong tháng này. Ấn tượng về quãng thời gian này sẽ rất mạnh mẽ, bất kể hai bạn còn cùng nhau đi tiếp quãng đường hay không. Người có gia đình sẽ có một tháng hạnh phúc bên người thân.

Tuổi Ngọ

Lại thêm một tháng mà sự kết hợp của các sao mang lại nhiều điều tốt lành. Sao tháng #2 kết hợp với sao năm #7 tạo nên tổ hợp Hà Đồ, mang tới cơ hội kiếm được tiền lớn. Với một số người, tiền có thể đến dưới dạng tài sản được thừa kế, một dự án lớn được khởi công, hay thậm chí là trúng xổ số. Bạn có thể tự tin về mặt tài chính, tuy nhiên sao #2 vẫn mang lại những rủi ro về mặt sức khỏe, khiến bạn dễ đổ bệnh. Tăng cường mặc đồ màu trắng và mang trang sức vàng.

Tổ hợp Hà Đồ hứa hẹn mang tới thành công trong tất cả các dự án bạn tham gia và báo trước những khoản thù lao lớn, trong hiện tại hoặc tương lai. Hãy sẵn lòng chấp thuận ứng dụng những phương pháp mới, giữ quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp. Năng lượng của tháng thuận lợi cho làm việc nhóm để đạt được mục tiêu chung. Nếu bạn tìm cách vượt lên trên một mình thì mọi việc có thể nhanh chóng sụp đổ. Mấu chốt thành công cho người tuổi Ngọ năm nay là gần gũi các đồng minh.

Vận may trong kinh doanh tháng này rất tốt. Bạn có thể cho phép mình mạo hiểm đôi chút. Nếu tỷ lệ lợi ích - nguy cơ là có ý nghĩa thì hãy tiến lên. Tập trung làm tốt vai trò lãnh đạo của mình. Đừng tìm cách tự mình làm lấy mọi việc, hãy học cách giao bớt một số nhiệm vụ cho những người mà bạn tin cậy để rảnh tay tính chuyện lớn hơn.

Khác với chuyện làm ăn, quan hệ tình cảm tháng này chỉ ở mức trung bình. Bạn không có tâm trạng để gần gũi vợ/chồng mình và điều này có thể khiến người kia nổi cáu. Tháng này, tuổi Ngọ thích được ở một mình, thích theo đuổi những thú vui riêng của bản thân thay vì tụ tập đông người, trừ khi đó là những người có cùng sở thích. Nếu bạn đời đủ tinh tế dành cho bạn một khoảng trời riêng thì mọi chuyện sẽ hết sức êm đẹp. Nhưng trong một số trường hợp, sự quan tâm ít ỏi mà bạn dành cho gia đình có thể sẽ châm lửa cho những xung đột lớn. Nếu hai bạn còn trong giai đoạn hẹn hò, đây có thể là một lý do dẫn tới sự chia tay.

Tuổi Mùi

Ngôi sao Đào hoa #4 mang tới vận may tình cảm cho người tuổi Mùi. Kể cả với người không mấy quan tâm tới tình yêu, tháng này mọi chuyện cũng có thể khác đi. Hãy dành thêm thời gian cho cuộc sống riêng tư, rồi bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở nên thăng bằng hơn, khiến bạn hài lòng hơn. Và khi bạn hài lòng hơn thì công việc cũng sẽ trôi chảy hơn. Sự kết hợp của sao tháng #4 và sao năm #9 tạo nên tổ hợp Hà Đồ 4/9, mang tới vận may trong kinh doanh. Một vài người tuổi Mùi có thể tạo nên bước ngoặt quan trọng tháng này. Học sinh, sinh viên gặp nhiều may mắn trong học hành thi cử.

Cuộc sống nơi công sở khiến bạn hài lòng. Các ý tưởng của bạn được mọi người tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Tuổi Mùi làm việc rất hiệu quả và có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Vận may quan hệ rất tốt, vì vậy bạn sẽ không lo bị chọc ngoáy hay đố kỵ. Tuy nhiên, nếu bạn say sưa với chiến thắng và tỏ ra kiêu ngạo, đồng nghiệp cũng sẽ quay lưng lại với bạn. Người làm công việc đòi hỏi sự sáng tạo sẽ đặc biệt thành công.

Vận may kinh doanh tháng này hết sức tốt đẹp. Bạn cảm thấy hào hứng với công việc và điều này cũng dễ lây lan sang những người xung quanh. Sức mạnh của bạn nằm ở những mối quan hệ tốt đẹp và khả năng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điều này khiến bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Chú ý lôi kéo mọi người tham gia vào hoạt động của tập thể. Hãy kiên định trong hành động, đừng dao động mỗi khi nhận được thông tin mới. Bạn có thể vững tin ở con đường đã chọn.

Khía cạnh thể chất của quan hệ trở nên quan trọng với bạn lúc này. Nếu tình cảm vợ chồng đang thuận buồm xuôi gió thì nhiều khả năng hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Trường hợp ngược lại, người không hài lòng với cuộc sống gia đình rất dễ bị cám dỗ bởi bên ngoài. Ngoại tình là chuyện rất dễ xảy ra, nhưng nó sẽ sớm khiến trái tim bạn tan vỡ.

Tuổi Thân

Ngôi sao Lãng mạn #4 thổi luồng sinh khí mới vào các mối quan hệ của người tuổi Thân, khiến bạn được mọi người yêu quý. Điều này tạo nên thế mạnh đặc biệt cho bạn trong công việc. Cuộc sống tình cảm cũng mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Hãy tăng cường các hoạt động xã hội và gặp gỡ bạn bè, bạn sẽ cần tới sự giúp đỡ của họ sau này. Học sinh sinh viên tuổi Thân có vận may trong học hành thi cử. Sự kết hợp giữa sao tháng #4 và sao năm #9 tạo nên tổ hợp Hà Đồ 4/9, mang tới vận may lớn trong kinh doanh.

Công việc sẽ trở nên thuận lợi, các ý tưởng mới xuất hiện dồn dập. Nhà văn, nhà báo, người làm công tác truyền thông hay nghiên cứu có nhiều cơ hội hoàn thành xuất sắc công việc trong vài tuần tới. Điều duy nhất gây trở ngại cho bạn chính là những rắc rối trong cuộc sống gia đình. Bạn có thể phải đối đầu với những trục trặc trong cuộc sống vợ chồng, gây ảnh hưởng tới công việc. Hãy cố gắng tổ chức thật tốt thời gian để có thể ở bên người thân nhiều hơn.

Vận may trong kinh doanh tháng này rất tốt nhưng thu nhập lớn chưa tới ngay. Hãy dành thời gian để lên kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị và quảng cáo, tăng cường giới thiệu sản phẩm trước công chúng. Chú ý mở rộng quan hệ và mạng lưới cộng tác viên.

Lãng mạn tràn ngập cuộc sống của người tuổi Thân. Đây là tháng tình yêu, và tuổi Thân đang yêu sẽ tràn đầy lạc quan và nhựa sống, khiến bạn trở nên đặc biệt hấp dẫn. Bạn cũng có khả năng đưa mối quan hệ tình cảm tiến xa hơn. Một tháng tốt lành để tổ chức ăn hỏi, cưới xin.

Tuổi Dậu

Sự xuất hiện của sao #9 với tác dụng phóng đại sẽ làm trầm trọng thêm ảnh hưởng từ sao Ngũ hoàng của năm. Rủi ro và trở ngại xuất hiện dưới nhiều hình thức, đòi hỏi người tuổi Dậu phải đặc biệt cẩn thận. Năng lượng Thổ tiêu cực của Ngũ Hoàng, được nuôi dưỡng bởi hành Hỏa của sao #9 trong một năm Giáp Ngọ cũng tràn đầy năng lượng Hỏa, có thể trở nên đặc biệt hung dữ. Hãy sử dụng thật nhiều năng lượng Kim để hóa giải ảnh hưởng xấu này. Bày nhiều đồ vật kim loại tại cung Tây của nhà ở, tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và mang đồ trang sức bằng vàng, bạc. Giữ cho khu vực Tây của nhà bạn thật yên tĩnh, dùng điều hòa thay cho quạt máy để tránh khuấy động khu vực này.

Có quá nhiều việc khiến bạn phải suy nghĩ, khả năng tập trung cho công việc giảm sút, khiến bạn phạm sai lầm do bất cẩn. Những người làm việc trong môi trường cạnh tranh cần đặc biệt cẩn thận, có kẻ đang chờ đợi bạn sơ hở để tấn công. Dù chuyện gì xảy ra cũng không nên áp dụng các biện pháp trả thù vào lúc này, bạn chẳng cần có thêm kẻ thù khi vận may đang xuống thấp đến vậy. Tốt nhất hãy nằm yên, tránh thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong kinh doanh, tuổi Dậu cảm thấy rất thiếu tự tin và thường xuyên phải tìm lời khuyên từ bên ngoài. Tuy một vài lỗi lầm xảy ra có thể khiến bạn nghi ngờ bản thân, cũng đừng trách mình quá mức. Nếu suy nghĩ kỹ càng, bạn vẫn có thể tin ở trực giác. Đừng đầu hàng quá dễ dàng, tháng này bạn vẫn có khả năng đứng dậy sau vấp váp và trở nên thông thái hơn. Tránh mạo hiểm, kể cả nếu các dự án mới có vẻ đặc biệt hấp dẫn. Tốt nhất hãychờ cho tới tháng sau, khi vận may trở lại với bạn.

Trong các mối quan hệ, người tuổi Dậu dễ bị thất vọng hoặc tổn thương, thậm chí cảm thấy trái tim tan vỡ trong tháng này. Nếu quan hệ của hai bạn chẳng đi đến đâu, có lẽ chia tay để bắt đầu một mối quan hệ mới lại tốt hơn nhiều. Và một khi đã chia tay thì nên nhìn về tương lai, đừng nuối tiếc quá khứ. Tuổi Dậu độc thân nên chờ tới tháng sau mới tính chuyện nghiêm túc. Những mối quan hệ bắt đầu trong tháng này thường ít khả năng thành công. Sao #9 khiến mọi thứ xảy ra rất nhanh, cộng thêm ảnh hưởng của sao Ngũ hoàng, mọi việc có thể tiến triển không theo kế hoạch và thoát ra ngoài tầm kiểm soát. Tháng này cần suy nghĩ bằng trí óc, đừng nghe theo con tim.

Tuổi Tuất

Một tháng tốt lành cho người tuổi Tuất. Đây là lúc những nỗ lực trong suốt cả năm bắt đầu đơm hoa kết trái. Những dự án được bạn chú tâm đặc biệt sẽ sớm mang lại kết quả. Hãy tận dụng thời gian quý báu này để hành động. Nhớ là làm việc nhóm lúc này sẽ mang lại nhiều lợi ích, cả trong công việc lẫn trong kinh doanh. Bạn có cơ hội được hợp tác với người mình ngưỡng mộ. Hãy dành thời gian tạo dựng quan hệ mới với những người bạn gặp trong công việc.

Đây cũng là tháng để người tuổi Tuất học thêm các kỹ năng mới. Khi cần đưa ra quyết định, hãy lắng nghe sự mách bảo của trực giác. Tư duy bạn lúc này rất nhanh nhạy. Càng bận rộn bao nhiêu, bạn làm việc càng hiệu quả bấy nhiêu.

Sự tự tin có thể đưa người tuổi Tuất tiến xa trong tháng này. Những cố gắng của bạn được nhìn nhận đúng mức, quan hệ với đồng nghiệp cải thiện rõ rệt, mọi người đều muốn được ở gần bạn. Người tuổi Tuất có thể được trao thêm trách nhiệm và cảm thấy hết sức hứng thú với việc mình đang làm. Tài năng của bạn được bộc lộ mà không khơi dậy sự đố kỵ.

Vận may tiền bạc đã chín muồi, người làm công việc kinh doanh có thể gặt hái tốt trong tháng này. Khi vận may tốt như vậy, bạn có thể cho phép mình mạo hiểm đôi chút. Hãy mạnh dạn theo đuổi công việc bạn cho là đáng giá. Hãy tự tin bắt tay với đối tác mới, các dự án bắt đầu trong tháng này thường sẽ kết thúc tốt đẹp. Hãy tỏ ra kiên định, một khi quyết định đã được đưa ra, đừng lưỡng lự cân lên nhấc xuống nữa.

Chìa khóa dẫn tới hạnh phúc trong tình yêu là sự thông cảm, thấu hiểu giữa hai người. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn, đừng dồn nén sự khó chịu để bị rơi vào hiểu nhầm. Việc dành thêm thời gian cho nhau sẽ khiến hai bạn càng trở nên gần gũi. Người chưa có gia đình sẽ thấy quan hệ tình cảm tăng tốc, quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước mới.

Tuổi Hợi

Vận may của người tuổi Hợi tháng này rất cao, đây là tháng tốt nhất của năm và các dự án bạn tham gia đều có khả năng thành công. Nhiều cơ hội mới xuất hiện. Hãy tận dụng thời gian quý báu này, dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết cho các công việc bạn vẫn ấp ủ. Mức độ thành công phụ thuộc rất nhiều và sự quyết tâm của bạn.

Tuổi Hợi cảm thấy rất tự tin, các đóng góp của bạn được ghi nhận thỏa đáng. Quan hệ với đồng nghiệp cải thiện rõ rệt. Bạn hòa đồng được với mọi người, kể cả với những người trước đây bạn không mấy thiện cảm. Tuổi Hợi có thể được giao phó thêm nhiệm vụ mới và điều này khiến bạn thích thú. Tài năng của bạn được mọi người nhận ra, ủng hộ mà không ghen tị.

Người làm kinh doanh có thể cảm nhận rõ vận may trong tháng này. Có rất nhiều cơ hội tốt dành cho bạn. Hãy dũng cảm khi đưa ra quyết định. Đây là lúc bạn có thể theo đuổi những giấc mơ lớn của mình. Các dự án bắt đầu trong tháng này thường diễn ra trôi chảy, không trở ngại, và phần thưởng sẽ đến từ từ nhưng bền vững. Khả năng lãnh đạo của tuổi Hợi tháng này rất tốt. Tránh tiếp xúc với những người khiến bạn cảm thấy mất tự tin. Nếu có thể dập tắt những nghi ngại về khả năng của chính mình, bạn sẽ đạt thành công lớn.

Trong quan hệ tình cảm, hạnh phúc đến một cách dễ dàng. Tâm trạng bạn vui vẻ, khiến những người xung quanh cũng vui lây. Tuổi Hợi đã trong quan hệ tốt đẹp có thể tính chuyện tiến xa hơn. Đây là thời điểm tuyệt vời để đính hôn, ăn hỏi, cưới xin. Tuổi Hợi độc thân cũng dễ dàng tìm được cho mình người vừa ý.

* Ngày trong bài được tính theo lịch dương.

Hùng Sơn