Vận may của bạn tháng thứ 11 (từ 7/12/2013 đến 5/1/2014)

Trong tháng này, những người tuổi Thân và tuổi Ngọ cần ở ẩn để tránh những tai nạn khôn lường như trộm cướp, ẩu đả.

Tuổi Tý

Một tháng tuyệt vời khi Thiên vận ở bên bạn. Mọi suy nghĩ đều rõ ràng, việc đưa ra các quyết định đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, như có bàn tay vô hình hướng dẫn. Một nhân vật có vị thế sẽ ra mặt giúp bạn lúc này, hãy chân thành đón nhận và tin vào sự giúp đỡ đó, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.

Sự kết hợp của sao thiên vận và sao chiến thắng tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn, với vận may thành công lâu dài cho những gì bạn thực hiện lúc này. Cuộc sống tình cảm cũng trở nên sôi động, nhất là với những người đang hẹn hò.

Tại công sở, mọi thứ đều có vẻ ổn. Đây là lúc cần nỗ lực rất nhiều, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Hãy mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn, lên kế hoạch, làm mọi việc để gây ấn tượng với nhân vật bạn cần, và trên hết là tiếp tục hoàn thành thật tốt công việc của mình. Sức sáng tạo của người tuổi Tý tháng này rất lớn, hãy tự tin chia sẻ các ý tưởng mới của mình, có cơ hội được đề bạt.

Trong kinh doanh, hãy lắng nghe trực giác khi đưa ra các quyết định quan trọng. Với khả năng tập trung cao, bạn có thể thực hiện các ý tưởng lớn của mình và sẽ làm được rất nhiều việc, có thể cho phép mình mạo hiểm một chút trong tháng này.

Những mâu thuẫn trong quá khứ có thể được giải quyết một cách êm thấm, giúp bạn kết thúc các dự án dở dang theo cách tốt nhất. Hãy sẵn sàng tha thứ cho những người đã không phải với bạn thời gian gần đây, đừng quay nhìn lại quá khứ, hãy tiến lên nhưng không quên rút ra bài học để không mắc phải lỗi lầm tương tự.

Bản tính cởi mở khiến bạn được mọi người biết tới, có nhiều cơ hội kết bạn mới trong tháng này. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho chuyện tình yêu, hãy dùng sự quyến rũ tự nhiên và tính hài hước của mình để thu hút đối tác, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Chú ý cân bằng cuộc sống tình cảm và công việc.

Tuổi Sửu

Gia đình và chuyện riêng tư chiếm mất nhiều thời gian của người tuổi Sửu trong tháng này. Một số sẽ cảm thấy bị chia năm xẻ bảy giữa gia đình và công sở. Một số bị lôi kéo vào các hoạt động xã hội dồn dập, công việc có nguy cơ bị trễ nải. Với tuổi Sửu độc thân, cuộc sống tình cảm hứa hẹn nhiều điều sôi động, nhưng người đã có gia đình cần cẩn thận với những cuộc tấn công tình cảm từ bên ngoài.

Công việc khá ổn, ngoại trừ việc bạn phải lập kế hoạch tốt để có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn. Năng lượng dồi dào khiến bạn hết sức năng động. Khả năng giao tiếp, hòa đồng tháng này rất tốt. Kể cả những đồng nghiệp hay hay khó khăn với bạn trước đây nay cũng tỏ ra dễ chịu. Cảnh giác không để bị lôi kéo vào những mối quan hệ không lành mạnh nơi công sở.

Công việc gia đình chiếm khá nhiều thời gian của bạn trong tháng này. Bạn có thể cần người trợ giúp để giải quyết kịp thời công việc kinh doanh. Khi phải đưa ra quyết định liên quan tới chuyên môn, hãy tin tưởng ở các cố vấn của bạn, đừng quá tự tin ở hiểu biết của mình mà bỏ qua lời khuyên của các chuyên gia.

Một tháng sôi động cho cuộc sống tình cảm, các mối quan hệ thực sự có chiều sâu. Người độc thân đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc có thể đạt được điều mình muốn trong tháng này. Đây là thời điểm thích hợp để hành động nếu bạn đã có kế hoạch cho một động thái quan trọng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần để tâm tới chuyện gia đình nhiều hơn bình thường. Các bậc phụ huynh sẽ gần gũi hơn với con cái và khám phá ra những niềm vui mới từ mái ấm gia đình. Thái độ bình thản, thư giãn của bạn rất có lợi cho công việc kinh doanh. Cuộc sống tình cảm được hâm nóng.

Sự xuất hiện của ngôi sao Tứ Lục (#4) giúp các mối quan hệ được cải thiện rõ rệt. Làm việc nhóm trở nên thú vị hơn đối với bạn trong tháng này. Mọi việc đều trôi chảy, ngoại trừ áp lực từ một số công việc cần hoàn thành đúng thời hạn. Đây là thời điểm tốt để tạo dựng đồng minh, hòa giải bất đồng. Đề phòng các rắc rối tình cảm nơi công sở.

Kinh doanh tuy gặp khó khăn nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hãy giao bớt công việc cho những người bạn tin tưởng, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia thay vì tìm cách tự mình làm lấy mọi chuyện. Tháng này là thời gian tốt để bạn quan tâm hơn tới gia đình, bạn bè.

Một tháng sôi động cho cuộc sống tình cảm, nếu bạn đã để mắt đến ai thì người đó sẽ rất khó thoát. Với những người thực sự quan tâm tới một mối quan hệ dài lâu và cảm thấy đã sẵn sàng tiến thêm một bước lớn, đây chính là thời cơ tốt để hành động.

Tuổi Mão

Với người tuổi Mão, những tháng cuối năm Quý Tỵ hứa hẹn nhiều điều tốt lành hơn so với đầu năm. Đây là lúc bạn cảm thấy những cố gắng của mình được đền bù xứng đáng. Ngôi sao may mắn Bát Bạch (#8) bay vào cung tử vi của người tuổi Mão, mang theo luồng năng lượng mới, giúp bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Công việc sẽ diễn ra trôi chảy, bạn dành được cảm tình của rất nhiều đồng nghiệp. Các ý tưởng mới xuất hiện sẽ được chấp thuận một cách dễ dàng, có cơ hội cho người muốn thăng tiến trong sự nghiệp.

Tháng này, bạn có thể cho phép mình mạo hiểm, dấn thân vào các lĩnh vực mới trong kinh doanh. Tài vận tốt giúp bạn không mắc sai lầm lớn trong các quyết định, sẽ có rất nhiều lời khuyên từ xung quanh nhưng tốt nhất hãy lắng nghe trực giác của mình.

Khi mọi việc trong cuộc sống đều diễn ra trôi chảy, bạn cảm thấy hài lòng với bản thân và điều này khiến bạn trở nên đặc biệt hấp dẫn. Sự gắn kết chặt chẽ về tình cảm với người yêu hay bạn đời trong tháng này giúp cuộc sống càng trở nên ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Một tháng tốt lành với người tuổi Thìn, với vận may hoàn thành công việc. Bạn sẽ thấy những nỗ lực trước đây của mình được đền bù xứng đáng. Sự kết hợp của sao tháng Cửu Tử (#9) và sao năm Tứ Lục (#4) tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn. Mức năng lượng cao phù hợp với nhịp độ chóng mặt của các sự việc trong tháng này.

Công việc trở nên hết sức bận rộn nhưng bạn có đủ sức mạnh tinh thần để hoàn thành tốt mọi thứ. Đây là thời điểm tốt để gây ấn tượng với cấp trên. Đừng từ chối nếu bạn được giao thêm trách nhiệm mới, điều này giúp bạn tiến gần hơn tới vị trí mà bạn mong muốn. Đừng ngại chia sẻ những ý tưởng mới của mình, bạn có đủ khả năng thuyết phục mọi người trong tháng này.

Sức mạnh quyền lực và sự ổn định đặc biệt của người tuổi Thìn trong tháng này giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, một vị thủ trưởng đáng kính. Hãy để cho các tướng lĩnh của bạn được quyền tự quyết trong công việc. Đây là thời điểm tốt lành để đặt nền móng cho những kế hoạch lớn trong tương lai. Hãy nghĩ dài hơi khi lập chiến lược kinh doanh. Những gì bạn thực hiện bây giờ hứa hẹn mang lại thành công trong tương lai.

Một tháng tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Bạn tạo dựng được mối liên hệ cực kỳ tốt lành với mọi người, và có khả năng thu hút sự chú ý của những người cần quan tâm. Đây là thời điểm tốt để đưa ra những quyết định quan trọng hay đưa chuyện tình cảm lên một cung bậc mới. Đám cưới tổ chức tháng này hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Vận may tuyệt với đến với người tuổi Tỵ khi tổ hợp Hà Đồ xuất hiện trong cung tử vi của bạn. Thành công thì nhiều nhưng sức ép sẽ rất lớn vì có quá nhiều việc xảy ra với tốc độ quá nhanh. Đừng để mình cạn kiệt sức lực, cố gắng nghỉ ngơi và ngủ đủ để tránh phạm lỗi khi bạn kiệt sức. Hãy giảm tốc độ, bỏ bớt những việc không thật quan trọng nếu thấy mình không đủ sức.

Mức năng lượng cao cho phép bạn làm được rất nhiều việc, kể cả những công việc rất khó khăn. Bạn có khả năng thoát hiểm an toàn và được đồng đội tín nhiệm. Tháng này bạn có thể gây ấn tượng tốt với cấp trên và có cơ hội thăng tiến.

Ngôi sao Thịnh vượng tương lai thổi năng lượng Hỏa vào cung tử vi của bạn, củng cố năng lượng Hỏa của con giáp Tỵ, điều này rất có ích cho các chủ doanh nghiệp. Cơ hội đến từ các mối quan hệ bạn bè, rất nhiều người sẵn sàng phối hợp với bạn trong một dự án mới. Sự hợp tác hai bên cùng có lợi có thể hình thành trong tháng này. Hãy tìm kiếm những nguồn thu nhập mới hoặc đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình. Những gì bạn làm trong tháng này sẽ đặt nền móng cho thành công trong tương lai.

Những đam mê thầm kín và các cuộc phiêu lưu tình cảm sẽ trỗi dậy trong tháng này, đặc biệt là với người tuổi Tỵ đang muốn gặp được người trong mộng. Bạn có thể sẽ gặp được một người rất đặc biệt, khiến trái tim bạn tan chảy. Nếu lắng nghe tiếng gọi của con tim, mọi chuyện có thể chuyển biến tốt lành một cách nhanh chóng. Tuổi Tỵ đã có gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình.

Tuổi Ngọ

Ngôi sao thảm họa Ngũ Hoàng (#5) bay vào cung tử vi của người tuổi Ngọ, mang theo bệnh tật, tai nạn và mất mát. Trở ngại xuất hiện từ không đâu, mọi việc không còn trôi chảy như trước nữa. Đây không phải thời điểm tốt để lên kế hoạch cho các hoạt động quan trọng. Tháng này bạn nên nằm im, càng làm ít càng tốt để tránh nguy hiểm. Đừng cố gắng trở thành người hùng khi gặp rắc rối. Nếu có việc quan trọng cần giải quyết thì nên đợi đến tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện.

Tại công sở, mọi thứ sẽ không được như bạn mong muốn, nhưng giờ không phải lúc chiến đấu để mọi việc diễn ra theo ý mình. Tốt nhất là nằm yên trong tháng này, cứ để mọi người thực hiện những thay đổi theo ý họ. Đừng tìm cách chống đối nếu không muốn có thêm kẻ thù khi năng lượng của bạn vô cùng thấp. Nếu có tranh cãi thì phần thua nhiều khả năng sẽ thuộc về bạn. Cố gắng tập trung hoàn thành tốt công việc để không bị chỉ trích. Mọi sự bất cẩn có thể là mồi ngon cho những kẻ đang rình rập hại bạn.

Tâm trạng bất an khiến bạn rất khó làm việc với mọi người. Hãy cố gắng kiềm chế sự nóng giận, nếu không bạn có thể mất một vài nhân viên tốt trong tháng này. Đừng để người ngoài chọc ngoáy, đẩy bạn đến chỗ chống lại người của mình, cố gắng làm dịu các căng thẳng nội bộ giữa nhân viên, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.

Quan hệ vợ chồng bị đe dọa nghiêm trọng nếu bạn tiếp tục giữ thái độ chuyện bé xé ra to. Vận may đã không có thì đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bằng những suy diễn không hợp lý. Cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn là tìm cho mình một thú vui, theo một khóa học mới, tham gia các hoạt động ngoài gia đình. Hãy cùng nhau vượt qua những khó khăn chồng chất, thay vì khoét sâu hố ngăn cách giữa hai bạn.

Tuổi Mùi

Sự xuất hiện của ngôi sao bạo lực Thất Xích (#7) trong cung tử vi của người tuổi Mùi mang theo những mất mát về tài chính và sự phản bội. Tốt nhất là đừng quá tin ai trong tháng này. Hãy cố gắng nhìn toàn cảnh trước khi đưa ra quyết định quan trọng, tránh những hành động bột phát. Có thể xuất hiện nhiều khoản chi bất ngờ, vì vậy hãy hạn chế chi tiêu, phòng khi cần tiền gấp.

Rất may là sự kết hợp giữa sao năm Nhị Hắc và sao tháng Thất Xích tạo nên tổ hợp Hà Đồ may mắn, giúp bạn phần nào dễ thở hơn trong tháng này. Khó khăn có thể xuất hiện nhưng cuối cùng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Trong công việc, kẻ thù có thể rình rập để đâm bạn từ sau lưng, họ sẽ làm điều này một cách êm thấm để không ai nhận ra được. Nên cố gắng phân biệt bạn và thù, dù rằng điều này chẳng mấy dễ dàng. Hãy dành sự ủng hộ cho những người trước đây đã giúp đỡ bạn, họ sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy. Có bạn bè ở bên, bạn có thể tiến xa trong sự nghiệp.

Trong kinh doanh, cố gắng đừng làm những việc quá mới lạ vì bạn rất dễ mắc sai lầm ở những lĩnh vực không quen thuộc. Đừng vượt ra ngoài khu vực an toàn của mình vì vấp ngã sẽ đẩy bạn lùi xa so với những gì đang có. Nguy cơ bị lừa đảo đang rình rập, đòi hỏi bạn phải hết sức thận trọng. Cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt khiến bạn chẳng có thì giờ thư giãn, kể cả khi cảm thấy rất mệt mỏi. Tăng cường làm việc nhóm để tránh phải chịu trách nhiệm một mình.

Các mối quan hệ sẽ ổn thỏa nếu bạn sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại. Những căng thẳng trong công việc khiến bạn trở thành người khó gần. Tránh những nhận xét mang tích chỉ trích vì chúng sẽ bị tiếp nhận một cách tiêu cực.

Tuổi Thân

Vận may tài lộc của tháng trước không còn nữa vì ngôi sao may mắn Bát Bạch (# 8) đã bị thay bởi Thất Xích (# 7). Rắc rối sẽ đến dưới dạng trộm cướp, thương tích, ẩu đả và thậm chí là sự bội tín. Tháng này chỉ phù hợp cho việc lên kế hoạch và xây dựng chiến lược chứ không nên hành động, hãy nằm yên một thời gian. Đóng chặt cửa ngõ phòng trộm cắp, tránh đi khuya ở nơi đông người để đảm bảo sự an toàn tính mạng.

Rất may là tổ hợp Hà Đồ do sự phối hợp của sao tháng Thất Xích và sao năm Nhị Hắc (#2) giúp mọi việc cuối cùng sẽ kết thúc tốt đẹp, dù có khó khăn đến mấy vào lúc ban đầu.

Trong công việc, kẻ thù sẽ luôn rình rập để tấn công bạn từ sau lưng. Đừng tỏ ra quá tin tưởng ở người khác. Kể cả những người từng được coi là đồng minh cũng có thể bán đứng bạn vì lợi ích riêng của họ, và điều tồi tệ nhất là họ không nhìn nhận chuyện này như sự phản bội. Trong thâm tâm, họ vẫn có cách biện minh cho hành động của mình. Hãy cố gắng tránh để xảy ra sai sót trong công việc. Nếu có lỗi thì đừng tìm cách giấu đi, hãy mạnh dạn nhận phần sai sót và nhanh chóng sửa chữa.

Trong kinh doanh, tốt nhất là nằm yên trong lúc này, đừng tìm cách tham gia vào những lĩnh vực mà bạn chưa thông thạo vì có nguy cơ bị lừa đảo nên cần hết sức thận trọng. Tránh tuyển nhân viên mới trong tháng này. Đừng nhận việc vượt quá khả năng của mình vì điều này sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp.

Tuổi Thân có gia đình sẽ nhận được sự hỗ trợ của bạn đời. Đôi khi lúc đầu bạn chẳng hề đồng ý với những lời góp ý của chồng hay vợ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ bạn sẽ thấy lời khuyên đó chứa đựng những ý tưởng giá trị. Người độc thân không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm để tránh xảy ra rắc rối, ảnh hưởng tới uy tín của mình.

Tuổi Dậu

Ngôi sao cãi cọ Tam Bích (#3) bay vào cung tử vi của người tuổi Dậu, khiến bạn dễ dàng nổi cáu. Hiểu nhầm xuất hiện khắp mọi nơi. Cố gắng tránh xa các vụ cãi cọ nếu có thể. Cần nhanh chóng giải quyết những bất đồng nho nhỏ, đừng để chúng có cơ hội trở thành chuyện lớn, thậm chí là kiện tụng.

Rất may là sự phối hợp giữa sao tháng Tam Bích và sao năm Thất Xích (#7) tạo nên tổ hợp 10 may mắn, mang lại vận may hoàn thành công việc. Những dự án dang dở sẽ có cơ hội hoàn thành tốt trong tháng này.

Trong công việc, bạn rất dễ bị lôi kéo vào những vụ cãi lộn, tranh chấp nhưng cần cố gắng kiềm chế. Bất kể thế nào bạn cũng cần thận trọng với lời ăn tiếng nói để không phải nuối tiếc về sau. Nếu ai đó công khai tấn công bạn thì hãy chọn cách lảng tránh, không tham chiến để khỏi chuốc lấy thất bại. Hãy tuân thủ tuyệt đối các quy định của cơ quan, không đi muộn về sớm.

Trong kinh doanh, nhiều việc khiến bạn căng thẳng. Hãy chia sẻ những khó khăn của mình với gia đình hoặc người mà bạn tin tưởng. Đừng để những vấn đề nhỏ tích tụ thành chuyện lớn và có thể bùng nổ một ngày. Không nên đầu tư nhiều trong tháng này.

Trong quan hệ, bạn liên tục cảm thấy bị khiêu khích. Đừng tìm cách tấn công người khác một cách quá mức, những gì bạn nhận lại sẽ chẳng mấy thú vị. Một tình yêu mới khiến người tuổi Dậu độc thân cảm thấy dễ chịu, hẹn hò giúp làm bạn khuây khỏa phần nào nhưng người đã có gia đình có thể cảm thấy khó chịu vị bạn đời.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của ngôi sao Nhị Hắc (#2) trong cung tử vi của người tuổi Tuất ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của bạn, khiến mức năng lượng sụt giảm. Ép mình làm việc quá sức sẽ chẳng đưa bạn đến đâu, ngoại trừ ốm đau bệnh tật, bạn cần đặc biệt quan tâm tới sức khỏe trong tháng này.

Bạn cũng nên cố gắng giữa thăng bằng trong cuộc sống, tránh những căng thẳng về tinh thần. Lập kế hoạch thật tốt cho mọi công việc, dành đủ thời gian nghỉ ngơi và không nhận quá nhiều việc.

Quá nhiều việc phải hoàn thành khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Đừng ngại kêu gọi sự giúp đỡ nếu cần. Thay vì tự mình làm lấy mọi chuyện, hãy tăng cường làm việc nhóm hoặc nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, mọi người sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Trong kinh doanh, các mối quen biết có thể hỗ trợ bạn rất nhiều. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, nhưng chưa phải lúc đưa ra những cải tiến mạnh mẽ. Hãy chờ đến tháng sau, khi vận may của bạn tốt hơn.

Một tháng tốt lành cho người tuổi Tuất đã có gia đình, tình cảm của hai bạn sẽ trở nên sâu đậm. Người độc thân thích gặp gỡ bạn bè và có cơ hội tìm thấy nửa thứ hai của mình. Hãy cởi mở, đừng ngại ngần bày tỏ những suy nghĩ của mình. Là chính mình, không tô vẽ là cách tốt nhất đảm bảo một tương lai bền vững cho quan hệ của hai bạn.

Tuổi Hợi

Ngôi sao bệnh tật Nhị Hắc (#2) bay vào cung tử vi của người tuổi Hợi, mang theo nguy cơ bệnh tật, tai nạn. Mức năng lượng thấp khiến các dự định của bạn khó có thể thực hiện đúng như mong muốn. Không hoàn thành công việc đúng thời hạn khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng dành thêm thời gian để làm cho xong việc lại không phải giải pháp tốt lúc này vì nó khiến bạn càng mệt mỏi. Đừng ôm đồm và đừng cố gắng tự mình làm lấy mọi việc, hãy nhờ mọi người giúp đỡ. Chú ý đến sức khỏe vì bệnh tật, dù là nhỏ, nếu không được chăm sóc kịp thời có thể trở nên trầm trọng.

Vì mức năng lượng xuống thấp, bạn có xu hướng làm nhanh cho xong việc để kịp thời hạn. Mọi sự cẩu thả đều sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là làm từ từ, chắc chắn. Nếu cảm thấy không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, hãy trao đổi với người phụ trách, đừng nộp những sản phẩm kém chất lượng.

Trong kinh doanh, bạn có cơ hội được làm việc với một nhân vật có tên tuổi. Nếu không có gì để mất thì hãy tiến lên, bạn có thời gian và khả năng mở rộng kinh doanh sang một lĩnh vực mới và sẽ được lợi khi hợp tác với người có vị thế cao. Dường như bạn đang có thứ mà họ cần. Sự hợp tác như vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Khi liên doanh với người ngoài, bạn sẽ cần tới những cam kết chặt chẽ, tránh hiểu lầm và kiện tụng về sau.

Đây là một tháng tốt lành cho những người đã có gia đình, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ người thân. Bạn cảm thấy dễ chịu khi có thể chia sẻ những trăn trở của mình với vợ/chồng. Bạn đời sẽ là bến bờ bình yên để ta trú ngụ. Với người độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để gắn bó sâu sắc với người bạn đã chọn.

Hùng Sơn