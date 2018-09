Vận may của bạn tháng thứ 10 (7/11 đến 6/12)

Tuổi Tỵ bước vào chu kỳ 3 tháng tốt lành, tương tự tuổi Thân, Dậu, Mùi cũng có nhiều thuận lợi. Các tuổi Tý và Sửu cần thận trọng.

Tuổi Tý

Một tháng khó khăn cho tuổi Tý. Sao #7 của tháng kết hợp với sao #7 của năm khiến trở ngại tăng gấp đôi. Sự phối hợp nguy hiểm này có thể mang tới rất nhiều xáo trộn cho cuộc sống của bạn. Trở ngại đến dưới mọi hình thức, sức ép tâm lý có thể trở nên quá khả năng chịu đựng. Hãy dành thời gian xem xét những điều khiến bạn lo lắng. Nếu vấn đề có thể được giải quyết thì hãy lên kế hoạch xử lý, nếu vấn đề không thể giải quyết thì hãy ngừng nghĩ về nó mà tập trung vào một việc gì khác. Thời gian sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp. Mọi trở ngại chỉ là tạm thời, tháng sau mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại.

Một tháng không mấy dễ dàng cho người theo đuổi con đường sự nghiệp. Có sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở. Đồng minh có thể vụt trở thành kẻ thù nếu có va chạm quyền lợi hoặc nếu cả hai đang cùng muốn nắm giữ một vị trí cao hơn ở cơ quan. Đừng ngạc nhiên khi thấy tinh thần đồng đội giảm sút. Bạn cần cẩn thận và đừng quá tin người trong tháng này. Ngôi sao #7 cũng mang tới nguy cơ mất tiền của. Tham gia đóng góp tiền làm từ thiện sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng xấu này.

Chủ doanh nghiệp tuổi Tý nên tạm thời giao phó việc chèo lái con thuyền cho người khác. Vận may tháng này kém khiến bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy cảnh giác với những cơ hội nghe quá hấp dẫn. Tránh ký kết hợp đồng mới và không tham gia liên minh với những người mà bạn chưa biết rõ. Lúc này nằm yên là tốt nhất. Duy trì nguyên trạng nếu mọi việc vẫn ổn và tuyệt đối tránh mạo hiểm.



Chẳng còn nữa sự mộng mơ của tháng trước, tuổi Tý trở lại thành người thực tế. Nguy hiểm có thể đến từ phía những người mà bạn vẫn coi là bạn bè. Có nguy cơ phản bội. Kẻ thứ ba có thể kiếm lợi từ việc vợ chồng bạn lục cục. Để tránh rủi ro, nên giải quyết sớm mọi bất đồng trong gia đình, đừng đẩy nửa kia vào vòng tay kẻ khác chỉ vì bạn quá bướng bỉnh, không chịu khoan nhượng. Đừng tìm mọi cách chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Tháng này nhường nhịn sẽ tốt hơn nhiều.

Tuổi Sửu

Sao Ngũ hoàng #5 của tháng kết hợp với Ngũ hoàng của năm mang lại nhiều trở ngại cho tuổi Sửu. Rất may sự kết hợp này tạo nên tổ hợp 10 may mắn. Điều này có nghĩa là tuy phải đối đầu với rất nhiều trở ngại nhưng mọi việc cuối cùng sẽ kết thúc tốt đẹp. Đừng để những thất bại tạm thời khiến bạn từ bỏ con đường đang theo đuổi. Hãy kiên định và lạc quan. Trong cái rủi luôn tiềm ẩn cái may và tháng này bạn sẽ phải tìm kiếm chúng. Đừng để cảm xúc chi phối bạn quá mạnh. Khi nhìn nhận sự việc một cách khách quan, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.

Bất chấp ảnh hưởng của Ngũ hoàng, tuổi Sửu vẫn đạt những bước đột phá trong công việc. Một đồng nghiệp từng là đối thủ suốt thời gian dài có thể trở nên gần gũi với bạn, thậm chí trở thành đồng minh. Đôi khi con người sẽ gần gũi nhau hơn sau khi cùng trải qua một hoàn cảnh khó khăn. Có thể có chọc ngoáy tại cơ quan. Chú ý tiếp tục củng cố các quan hệ đồng minh, đừng để hiểu nhầm nhỏ làm hỏng mọi chuyện.



Trong kinh doanh, sẽ khó tìm được nguồn thu nhập mới. Ý tưởng có nhiều nhưng chưa phải lúc để đưa vào áp dụng. Tháng này bạn nên dành thời gian lập kế hoạch chi tiết cho dự án. Hãy nằm yên và đợi đến tháng sau khi vận may của bạn được cải thiện.



Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Sửu độc thân không nên có động thái quan trọng nào trong tháng này. Tiến quá nhanh sẽ gây tổn hại cho các mối quan hệ hiện có. Tuổi Sửu có gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới bạn đời. Có nguy cơ xuất hiện người thứ ba khiến hôn nhân rạn nứt. Hãy nhanh tay gia cố ‘cơ ngơi’ của bạn trước khi bão ập đến.

Tuổi Dần

Tháng này đem đến cả rủi ro và may mắn cho người tuổi Dần. Bên cạnh sự xuất hiện kép của sao thảm họa Ngũ hoàng #5, sự phối hợp của hai sao này lại tạo nên tổ hợp 10, mang tới vận may hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là khó khăn mà bạn gặp phải chỉ là tạm thời, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Trở ngại có thể rất lớn, đôi lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng hãy kiên định và đừng lẩn trốn thách thức. Tuổi Dần dũng cảm đương đầu với sóng gió là người được gặt hái nhiều nhất trong tháng này. Cố gắng tỏ ra bình thản, đừng quá nhạy cảm trước các sự việc.

Tại công sở, mọi việc sẽ không mấy trôi chảy, nhưng hãy nhớ rằng mỗi lần đối mặt với gió to sóng lớn bạn lại có thêm cơ hội khám phá những điều mới. Đây là lúc bạn có thể nhìn rõ điểm mạnh điểm yếu và điểm tồi tệ nơi bản thân mình, nơi đồng nghiệp hay thậm chí cả trong nghề nghiệp của mình. Một số người tuổi Dần có thể nhận ra rằng mình đã đi sai đường trong khi một số khác lại yêu mến công việc của mình hơn trước. Cả hai cách đều mang lại kết cục tốt hơn cho bạn.

Thời cơ là yếu tố quan trọng góp phần mang tới thành công. Những ý tưởng tốt nếu không được áp dụng vào thời điểm tốt vẫn có thể bị tiêu diệt trước khi kịp mang lại bất kỳ kết quả nào. Tháng này bạn chỉ nên lập kế hoạch mà không nên hành động. Sự xuất hiện kép của Ngũ hoàng có thể khiến bạn phải đối đầu với một vài khủng hoảng nhỏ. Hãy vững tay chèo, mọi vấn đề đều có giải pháp. Tránh tham gia liên kết với các đối tác mới. Mọi bất đồng nên được xử lý bằng con đường hòa giải, đối đầu sẽ gây bất lợi lớn cho bạn trong tháng này.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần nên để mọi việc diễn tiến một cách từ tốn. Bước quá nhanh trong một mối quan hệ mới mẻ có thể khiến mọi việc xấu đi. Đừng vội vàng hứa hẹn điều gì, cũng đừng tìm cách công khai quan hệ của hai bạn vào lúc này. Hiểu nhầm có thể xuất hiện thường xuyên. Hãy học cách nhường nhịn. Tuổi Dần thường cảm thấy hạnh phúc nhất khi chiến thắng trong các cuộc tranh luận nhưng tháng này chấp nhận là người thua cuộc sẽ mang tới cho bạn bình an.

Tuổi Mão



Sự xuất hiện kép của sao #9 khiến cuộc sống của tuổi Mão trở nên vô cùng sôi động. Bạn có quá nhiều việc phải hoàn thành, chưa xong việc này đã xuất hiện việc khác. Càng bận bao nhiêu bạn càng hài lòng bấy nhiêu. Người quan tâm tới tình yêu sẽ dễ dàng tìm được điều mình mong muốn. Dù bận rộn đến đâu bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và người thân, hãy chia sẻ với họ giấc mơ và mục tiêu của bạn.

Tại công sở, có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhiều mốc thời gian phải tuân thủ. Người muốn thăng tiến trong sự nghiệp cần hết sức nỗ lực trong tháng này. Bạn chiếm được cảm tình của cả cấp trên và đồng nghiệp trong khi thành công lại không kéo theo đố kỵ, thù hằn. Hãy dành thêm thời gian gây dựng các mối quan hệ nơi bạn làm việc và giúp đỡ mọi người mỗi khi bạn có thể. Đó là cách để bạn có được những đồng minh bền vững trong tương lai.

Ngôi sao #9 mang lại vận may thịnh vượng tương lai. Đây là thời điểm thích hợp để đặt nền móng cho con đường phía trước. Vấn đề không nằm nhiều ở số tiền bạn cần đầu tư mà nằm ở việc hoàn thiện kế hoạch hành động. Các động thái thực thụ cần được thực hiện vào tháng sau, khi vận may thịnh vượng tương lai trở thành vận may thịnh vượng hiện tại. Tính sáng tạo và khả năng thích ứng của bạn tháng này lên cao. Bạn cũng dễ đạt được đồng thuận trong các cuộc thương thảo. Một số đối thủ bỏ cuộc khiến áp lực cạnh tranh giảm bớt.

Chuyện tình cảm diễn biến tốt đẹp. Tuổi Mão không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu. Có vẻ như bạn sẽ được người khác theo đuổi nhiều hơn là phải chủ động đuổi theo ai đó. Tuổi Mão có gia đình cần duy trì các nguyên tắc sống của mình, đừng để cám dỗ lôi kéo vào những việc khiến bạn phải nuối tiếc về sau.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước vào giai đoạn mới hết sức tốt đẹp. Từ nay tới cuối năm, mọi việc sẽ rất sáng sủa. Sự xuất hiện kép của sao #1 mang tới những thời khắc chiến thắng vinh quang và niềm vui lớn. Ngôi sao này cũng thổi những luồng gió mới trong lối sống hay cách làm việc của bạn. Những thay đổi thực hiện trong tháng này hứa hẹn mang lại những điều tốt lành. Thái độ tích cực giúp bạn dễ dàng đạt được những quyết định tốt nhất trong mọi việc. Vận may thăng tiến tháng này tốt.

Nếu toàn tâm toàn ý với công việc, những đóng góp của bạn sẽ được đánh giá cao và khen thưởng đúng mức. Khi vận may thăng tiến mỉm cười như lúc này, bạn có thể tập trung tạo ấn tượng tốt với cấp trên và thể hiện tài năng của mình. Hãy hăng say, nhiệt huyết nhưng không đố kỵ. Loại bỏ được cảm xúc ghen tị sẽ giúp bạn tiến xa hơn nhiều. Khả năng lãnh đạo của tuổi Thìn tháng này rất nổi trội. Hãy mạnh dạn đón nhận cơ hội điều hành các dự án được giao.

Trong kinh doanh, hãy tăng cường gặp gỡ các nhân vật mới, thu nhận ý tưởng mới từ những người không nằm trong vòng bạn bè thân thiết. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đừng ngồi ru rú ở nhà để ôm lấy màn hình tivi. Tháng này người đuổi theo thành công sẽ nắm bắt được thành công. Những dự án khởi động lúc này có nhiều cơ hội hoàn thành tốt đẹp. Đây là thời điểm tốt để hiện thực hóa các dự định bạn đã lên kế hoạch từ trước.



Tuổi Thìn được hết sức ưa chuộng nhưng bạn cũng khát khao có thời gian dành cho riêng mình. Với bạn, theo đuổi tình yêu có thể là việc đáng quan tâm nhưng không phải điều duy nhất cần làm và càng không phải việc được ưu tiên hàng đầu. Điều này khiến tuổi Thìn trở nên khó nắm bắt nhưng càng thêm hấp dẫn. Bạn không muốn bị ràng buộc hoàn toàn với người kia. Một khoảng trời riêng nhất định là điều bạn muốn vào lúc này.

Tuổi Tỵ

Tỵ bước vào chu kỳ ba tháng tốt lành nhất của năm. Sao tháng số #1 kết hợp với sao năm #1 mang tới vận may chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Mức năng lượng cao khiến bạn hăng say làm việc. Đây là lúc bạn có thể theo đuổi những giấc mơ lớn, khởi động những dự án ấp ủ đã lâu hay phiêu lưu vào những vùng đất lạ. Hãy tự tin tiến lên phía trước, vận may đang mỉm cười với bạn. Hãy dang tay nắm bắt cơ hội mới, đừng tính toán quá lâu mà để chúng tuột khỏi tầm tay. Tỵ được biết đến như những nhà chiến lược tài tình nhưng đôi lúc bạn cũng có thể tin vào số phận và làm theo những gì trái tim mách bảo.

Trong công việc tuổi Tỵ cảm thấy đặc biệt tự tin. Mức năng lượng cao giúp bạn làm việc hăng say. Người muốn thăng tiến cần tận dụng cơ hội thể hiện tài năng của mình, tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Đây là lúc tuổi Tỵ có thể tỏa sáng. Hãy thay đổi cách làm việc để gia tăng hiệu quả. Kiên định đóng góp cho tập thể và dần trở thành nhân vật không thể thiếu của nhóm.

Vận may kinh doanh tháng này tốt. Đây là thời điểm thích hợp để mở rộng doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm hay tung ra mặt hàng mới. Tuổi Tỵ có thể cho phép mình dấn thân vào những miền đất hoàn toàn mới lạ. Các dự án bắt đầu tháng này hứa hẹn đem lại thành công trong tương lai. Vận may giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong tháng này. Hãy dành thời gian này để tạo dựng nguồn cảm hứng nơi các nhân viên. Hãy sáng tạo. Tháng này bạn được quyền mạo hiểm.

Một tháng hết sức tốt lành cho chuyện tình cảm. Bạn học được cách trân trọng người kia theo một cách mới. Đây là thời điểm thích hợp để hai bạn cùng nhau bàn về tương lai. Một tháng tốt lành để lên kế hoạch hay tổ chức ăn hỏi, cưới xin. Tuổi Tỵ độc thân có thể tìm thấy tình yêu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống nhưng bạn vẫn tiếp tục tìm kiếm người có thể hòa hợp với mình về mọi mặt.

Tuổi Ngọ

Sự xuất hiện kép của sao #6 làm gia tăng Thiên vận. Vận may này đi kèm nhiều cơ hội mới và sự hỗ trợ từ phía những người có uy tín, nhờ đó bạn có thể dễ dàng hiện thực hóa các cơ hội nắm bắt được. Khi bạn toàn tâm toàn ý với công việc, những người khác cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn. Một số người tuổi Ngọ có thể đủ may để tìm được người đỡ đầu lý tưởng cho mình vào lúc này. Thành công trong tháng chủ yếu đến từ mối quan hệ với những người thích hợp.

Hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp trong nhóm sẽ đưa bạn tiến xa hơn tự mình vượt lên phía trước. Sai lầm tồi tệ nhất tuổi Ngọ có thể phạm phải trong tháng này là hạ thấp đồng nghiệp để làm tăng uy tín bản thân. Kể cả nếu đó chỉ là chuyện nhất thời, những cố gắng làm đẹp mình trong con mắt cấp trên sẽ sớm bị đổ xuống sông xuống biển. Kẻ thù bạn vừa tạo ra trong số các đồng nghiệp sẽ không để bạn yên. Tốt nhất hãy dành thời gian gây dựng quan hệ hữu hảo với mọi người. Tình đồng nghiệp quan trọng hơn sự thăng tiến.

Các mối quan hệ hợp tác kinh doanh hình thành trong thời gian này hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Trước khi nhận lời hợp tác với bất kỳ ai, hãy tìm hiểu kỹ các kỹ năng của họ và những gì họ có thể đóng góp cho công ty. Phân định thật rõ vai trò của mỗi bên ngay từ đầu. Sự hòa hợp về nhân cách của hai phía nhiều khi còn quan trọng hơn cả sự phù hợp về kỹ năng. Đừng làm ăn cùng những người bạn không thích, hoặc người không chung nguyên tắc làm việc với bạn. Thành công sẽ khó bền vững.

Cuộc sống tình cảm tháng này hết sức sôi động, như mặt trời bừng sáng trên đầu. Đừng ngại ngần vì sự nồng nhiệt của mình. Tình cảm bạn dành cho người khác sẽ được đón nhận và hồi đáp. Tuổi Ngọ có gia đình tìm thấy chỗ dựa vững chắc nơi bạn đời. Các quan hệ tình cảm xây dựng lúc này thường đạt được chiều sâu. Ngay cả các cặp vợ chồng đã chung sống lâu ngày cũng có thể có những khám phá mới về nhau.

Tuổi Mùi

Ngôi sao Thịnh vượng #8 xuất hiện kép trong cung tử vi của tuổi Mùi, làm gia tăng cơ hội thành công, cho phép bạn tiếp tục củng cố những thành quả đạt được. Tại công sở, các nỗ lực của bạn được nhìn nhận và khen thưởng đúng mức. Một số người tuổi Mùi có thể được thăng chức. Cuộc sống gia đình cũng bước vào giai đoạn viên mãn, quan hệ vợ chồng trở nên sâu sắc hơn. Năng lượng của tháng cũng thuận cho việc tích lũy kiến thức mới, có lợi cho những người theo đuổi việc học tập hoặc nghiên cứu.

Năng lượng tràn trề, bạn hết sức sâu sát với công việc và dễ dàng đưa ra các quyết định cần thiết mà không chút do dự. Tuổi Mùi cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, và biết rõ mình cần làm gì. Quan hệ với đồng nghiệp rất êm đẹp. Người muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp có thể tận dụng thời gian này để theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Hãy làm việc hiệu quả và đừng ngại thể hiện mình. Tháng này bạn có thể gây được ấn tượng tốt với cấp trên.

Đây là lúc tuổi Mùi có thể tạo ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực đang hoạt động. Bạn có vận may và sinh lực để kiên định tiến về phía trước. Bạn cũng có đủ nguồn lực làm bệ phóng. Hãy tận dụng sức mạnh tập thể và phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân. Làm việc nhóm sẽ hiệu quả hơn nhiều so với tự mình làm hết mọi việc. Một vài đối tác chiến lược có thể mang lại nhiều lợi ích cho công việc kinh doanh của bạn. Đây là thời điểm thích hợp để đa dạng hóa sản phẩm. Hãy vượt ra khỏi mọi giới hạn và suy nghĩ lớn.



Tuổi Mùi tìm kiếm tình yêu sẽ mong muốn một mối quan hệ lâu dài. Bản chất ham vui của bạn nhường chỗ cho mong muốn có gia đình ổn định. Bạn sẵn sàng đưa ra lời hứa hẹn và đẩy mối quan hệ tiến xa hơn. Nếu người kia không đồng quan điểm thì nên xem xét lại liệu hai người có thực sự phù hợp cho nhau không. Đừng sợ mất người mà bạn không thể hòa cùng nhịp bước, tự giải phóng mình sẽ giúp mang lại cơ hội gặp gỡ người phù hợp hơn.

Tuổi Thân

Thêm một tháng hết sức tốt lành cho người tuổi Thân. Hạnh phúc và may mắn nhân đôi nhờ sự xuất hiện kép của sao Thịnh vượng #8. Có quá nhiều cơ hội mới khiến việc lựa chọn có phần khó khăn. Tuy nhiên, một khi đã quyết định, bạn sẽ tự tin vững vàng bước trên con đường đã chọn. Đây là lúc cần dốc hết sức cho công việc vì thành công sẽ đến rất nhanh, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Công việc mang lại nhiều niềm vui cho tuổi Thân. Thành công đến nhờ tài năng cũng như khả năng hòa hợp với đồng nghiệp. Điều hết sức dễ chịu là thắng lợi không kéo theo sự đố kỵ. Khả năng lãnh đạo của tuổi Thân tháng này rất nổi trội. Bạn được cấp dưới hết lòng ủng hộ. Càng ít nghĩ cho mình bao nhiêu bạn càng nhận được nhiều sự ủng hộ bấy nhiêu.

Một tháng vàng cho tuổi Thân làm kinh doanh. Phán đoán của bạn rất chuẩn xác và các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tốt. Bạn nắm bắt rất nhanh cơ hội và biết cách tận dụng chúng một cách triệt để. Có thể tự tin mở rộng kinh doanh. Các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của tuổi Thân trong tháng này hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Một tháng tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Một số trong các bạn có thể bỗng nhiên nhận ra rằng nhân vật bên cạnh chính là người mình muốn cùng đi suốt cuộc đời. Nếu đúng vậy thì hãy tự tin mà hứa hẹn. Đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp này.

Tuổi Dậu

Sao tháng và sao năm #4 giúp cải thiện đáng kể vận may quan hệ, rất có lợi cho tuổi Dậu. Tâm trạng bạn vui tươi và lạc quan hơn nhiều so với tháng trước, tạo sức hút đặc biệt đối với những người xung quanh. Khiếu hài hước xuất hiện trở lại, giúp bạn trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui. Bạn muốn làm thân với ai cũng được. Nguy hiểm lớn nhất mà ngôi sao #4 mang lại là sự phản bội. Nguy cơ ngoại tình rất lớn, đặc biệt là từ phía bạn. Tuổi Dậu có thể sẩy chân nếu lơ là cảnh giác và đôi khi những tổn thất xảy ra là không thể sửa đổi. Vì vậy tốt nhất bạn nên cảnh giác, phòng tránh bằng cách ý thức được những việc có thể xảy ra.

Công việc trở thành niềm vui, bạn không phải dè chừng quá mức về lời ăn tiếng nói như trong tháng trước. Các mối quan hệ được cải thiện đáng kể. Người làm công tác nghiên cứu có thể đạt những bước đột phá trong tháng này. Học sinh sinh viên gặp may mắn trong học hành thi cử.

Tuổi Dậu làm kinh doanh cần phát huy tốt nhất các mối quan hệ của mình. Bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Các liên minh, liên kết hình thành lúc này có cơ hội phát triển bền vững về lâu dài. Nếu bạn đang ấp ủ các ý tưởng sáng tạo thì đây chính là lúc để chia sẻ hay đưa chúng vào áp dụng. Tháng sau mọi việc sẽ không còn thuận buồm xuôi gió như bây giờ nữa. Thời điểm tốt lành để thực hiện các cuộc thương thảo quan trọng, ký kết các hợp đồng bạn đặt nhiều tâm huyết. Bạn cảm thấy sức sáng tạo trào dâng.

Một tháng tràn đầy đam mê. Một vài người tuổi Dậu sẽ bị gió cuốn đi, như trong truyện cổ tích. Đối với tuổi Dậu đã có gia đình, có sự đe dọa thực thụ của ngoại tình, đặc biệt nếu bạn và bạn đời đang sống xa nhau. Trước khi cho phép mình làm điều gì đó ngớ ngẩn, hãy suy nghĩ về hậu quả của sự không chung thủy.

Tuổi Tuất

Một tháng hết sức ồn ào cho người tuổi Tuất. Sự xuất hiện kép của sao cãi cọ #3 khiến bạn dễ cáu bẳn và nóng nảy bất thường. Kể cả khi phát hiện ra rằng những cáu giận của mình là thiếu cơ sở, bạn vẫn khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuổi Tuất bực bội vì nhận ra mình còn non nớt, đôi khi cãi nhau chỉ để cãi mà thôi. Khi bạn lớn tiếng, mọi người sẽ lập tức rời xa. Nếu thấy mình bị ảnh hưởng của năng lượng cãi cọ, hãy xin nghỉ phép ít ngày, bỏ lại phía sau tất cả những căng thẳng của cuộc sống. Cố gắng ngủ đủ cho đầu óc được tỉnh táo. Cẩn thận với những tranh chấp pháp lý hoặc rắc rối với nhà chức trách. Nếu kiện tụng là rất dễ thua. Nên án binh bất động, không đầu tư mới và tránh mạo hiểm. Mặc đồ màu đỏ để hóa giải năng lượng xấu.

Trong công việc tuổi Tuất thường xuyên cảm thấy căng thẳng, bạn thiếu kiên nhẫn với những người làm việc kém. Hãy cố gắng kiềm chế, nếu không mọi người có thể hiểu nhầm thiện chí của bạn. Kể cả nếu bạn là người giỏi nhất, đôi khi sự giỏi giang này cũng không quan trọng bằng cách mà mọi người nhìn nhận về bạn. Nếu bạn kịp gây hấn với rất nhiều người thì ấn tượng để lại với cấp trên khó có thể tốt đẹp. Và những công sức của cả năm lao động vất vả có thể vì thế mà bị bỏ xuống sông xuống biển.

Vận may kinh doanh giảm sút do tâm trạng kém vui vẻ của bạn. Thay vì làm việc dàn trải, bạn chỉ nên nên tập trung xử lý các nhiệm vụ chính yếu, trì hoãn việc ký kết hợp đồng tới thời điểm thích hợp hơn. Tránh xuất hiện trước công chúng hay gặp gỡ những nhân vật quan trọng, ấn tượng mà bạn để lại sẽ không mấy tốt đẹp. Để dành những ý tưởng lớn cho thời điểm thích hợp hơn, đừng theo đuổi những dự án lớn vào lúc này. Hãy tỏ ra khiêm tốn, đừng đầu tư dàn trải. Nên nghĩ cách bảo toàn lực lượng. Vận may không ở bên bạn. Với nhân viên của công ty, lãnh đạo tuổi Tuất nên kiềm chế những lời chỉ trích gay gắt, khen thưởng kịp thời cho những người có đóng góp tích cực.

Trong các mối quan hệ, mọi chuyện diễn ra không như bạn mong muốn. Bất đồng xảy ra thường xuyên, khó lòng giữ được hòa khí. Hãy ngừng cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh. Đừng phá hỏng quan hệ tốt đẹp giữa hai bạn. Càng cãi lộn nhiều bạn càng có nguy cơ nói ra những điều không đáng nói, ảnh hưởng xấu tới quan hệ vợ chồng. Quan hệ bạn bè cũng trở nên căng thẳng trong tháng này, thậm chí tình bạn lâu năm cũng có thể bị phá vỡ. Cố gắng đừng dạy dỗ người khác quá nhiều trong tháng này.

Tuổi Hợi

Sao tháng và sao năm #3 cùng xuất hiện khiến người tuổi Hợi trở nên nóng tính, hay cãi cọ, việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến bạn nổi khùng. Nếu cố gắng kiểm soát cơn nóng giận, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn và có thể hoàn thành nhiều việc hơn. Tháng này bạn nên bỏ qua phán xét của những người không quan trọng nếu không muốn cái tôi của mình bị tổn thương. Đừng tìm cách phản ứng với những điều tiêu cực. Tránh xa những người thường dội nước lạnh lên các ý tưởng của bạn. Tốt nhất hãy giữ kín ý nghĩ của mình trong lúc này và nằm yên cho tới khi sóng gió qua đi. Tuyệt đối tránh vi phạm pháp luật, kể cả những vi phạm nho nhỏ như sai phạm trong giao thông cũng có thể khiến bạn gặp nhiều phiền toái. Tăng cường mặc đồ màu đỏ để hóa giải năng lượng cãi cọ.

Tại công sở, mọi việc có thể êm thấm nếu bạn giữ được bình tĩnh. Tuy dễ nóng giận hơn bình thường nhưng nếu biết cách hướng dòng năng lượng tuôn trào lúc này vào những việc có ích thì bạn vẫn có thể hoàn thành rất nhiều việc. Khi đối thoại với mọi người, bạn nên giữ thái độ ôn hòa, từ tốn, tránh để bị hiểu lầm. Đừng tìm cách áp đặt niềm tin của mình lên người khác, thiện chí của bạn có thể bị hiểu sai lệch. Tốt nhất là tập trung hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ của mình. Tránh đối đầu, học cách nhượng bộ khi xảy ra xung đột.

Một tháng nhiều lo ngại cho người làm kinh doanh. Mọi việc không trôi chảy như bạn mong đợi. Có thể có bất đồng với đối tác hay cộng sự, thậm chí dẫn tới rạn nứt trong quan hệ. Dù là chuyện gì cũng cần cố gắng không để căng thẳng đè bẹp bạn. Nếu lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ tìm ra giải pháp. Một số giải pháp sẽ rõ ràng và dễ áp dụng. Nhưng nếu bạn để sự buồn phiền nuốt chửng mình thì đầu óc tối tăm sẽ khiến bạn chẳng nhận ra điều gì. Ngôi sao #3 cũng mang tới những rắc rối về mặt pháp lý thậm chí là kiện tụng. Trì hoãn tham gia các hoạt động này nếu có thể. Đừng tham chiến trong tháng này vì bạn sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Trong quan hệ tình cảm, cãi cọ sẽ xảy ra thường xuyên. Cách tốt nhất để cải thiện tình hình là thôi không tranh luận vì những điều nhỏ nhặt. Càng tranh luận nhiều bao nhiêu bạn càng nóng giận bấy nhiêu và càng dễ nói ra những điều đáng tiếc. Tuổi Hợi độc thân có thể phải đợi thêm một thời gian trước khi tìm được tình yêu đích thực. Các tiêu chuẩn của bạn lúc này có vẻ hơi cao khiến người khác khó đạt được. Tình yêu sẽ không mang lại nhiều hứa hẹn trong tháng này.

* Ngày trong bài được tính theo lịch dương.

Hùng Sơn