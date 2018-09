Vác dao vào trụ sở công an đòi xe vi phạm

Nghe cháu kể bị công an tạm giữ xe máy vì vi phạm giao thông, Thanh mang theo hai con dao vào trụ sở, chém cán bộ quyết đòi lại xe.

Bùi Viết Thanh.

Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ Bùi Viết Thanh (41 tuổi, ở phường Yên Nghĩa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do vi phạm luật giao thông đường bộ, Bùi Xuân Hùng (cháu ông Thanh) bị công an phường Yên Nghĩa tạm giữ chiếc xe máy. Sau khi biết việc, Thanh mang theo hai con dao xông vào phòng họp của công an phường, dọa sẽ "xử lý" nếu không trả lại xe.

Người đàn ông này rút dao chém loạn xạ khiến một cảnh sát bị thương phần mềm. Bị cảnh sát gạt văng con dao, Thanh rút con dao khác khua khoắng rồi bỏ chạy lên đê Yên Nghĩa.

Được cảnh sát vận động, Thanh đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm pháp.

Hoàng Việt