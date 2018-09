U60 bị đánh nhầm vì tưởng là gái bán dâm

Nghi ngờ người phụ nữ đứng bên đường là gái bán dâm, trung úy Phương đã dùng gậy cao su đánh vào mông và chân người này.

Sáng 3/12, Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã xin lỗi bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), người bị công an phường dùng gậy cao su đánh.

Trước đó khoảng 19h30 ngày 28/11, công an phường Mỹ An nhận tin báo có hai gái mại dâm đứng chờ khách ở đầu cầu Trần Thị Lý. Trung úy Phùng Văn Phương cùng một dân phòng được cử đến hiện trường.

Thấy bóng dáng công an, một trong hai người bỏ chạy. Người đứng lại là bà Khả. Bà Khả cầm mũ bảo hiểm cho biết đang đón xe về nhà. Do công an nghi ngờ là gái bán dâm, bà cự cãi thì bị trung úy Phương dùng gậy cao su đánh hai gậy vào mông và chân.

Được công an trực tiếp xin lỗi, bà Khả cho biết đã bỏ qua hết mọi chuyện.

Bà Khả sau đó phải điều trị tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê do vết thương đau nhức, bầm tím và đến hôm nay mới xuất viện.

"Nguyên tắc của việc bắt mại dâm là phải bắt quả tang và dù là người bán dâm cũng không được đánh. Đồng chí Phương làm như thế là sai quy trình", trưởng công an phường nói.

Trung tá Cường cho rằng đây là sự cố đáng tiếc, phía công an phường Mỹ An đã yêu cầu trung úy Phương viết kiểm điểm và sẽ xử lý. Tại buổi xin lỗi, trung úy Phương không có mặt.

"Phía công an đã xin lỗi công khai, hỗ trợ tiền thuốc men nên tôi bỏ qua hết", bà Khả nói và đề nghị công an không nên kiểm điểm trung úy Phương nhưng cần rút kinh nghiệm.

Theo công an phường Mỹ An, khu vực cầu Trần Thị Lý là nơi gái mại dâm hay đứng bắt khách, gây bức xúc trong nhân dân.

VnExpress