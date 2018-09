U xơ to bằng quả bưởi trong tử cung người phụ nữ

Chị Như 40 tuổi bụng to hơn bình thường chỉ nghĩ do béo, khi đau bụng và ra máu âm đạo nhiều, đến khi khám mới biết bị u xơ tử cung to.