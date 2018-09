Tuýp sắt dài 3m rơi từ đường sắt trên cao xuống đường Cầu Giấy

Công nhân đang thi công lan can xà mũ nhà ga đã làm rơi tuýp sắt xuống vỉa hè đường Cầu Giấy, đoạn giao phố Dịch Vọng (Hà Nội).

Sáng 11/6, nhiều người đi trên đường Cầu Giấy đã hoảng hốt phanh gấp khi một thanh sắt của công trường dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội rơi trước mặt, may mắn không có ai bị thương. Một công nhân thuộc công trình đã nhanh chóng mang thanh sắt rời khỏi hiện trường.

Thanh sắt rơi xuống vỉa hè. Ảnh: Vietnamplus.

Chiều 11/6, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (đại diện chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội), xác nhận lúc 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, trên đường Cầu Giấy đoạn giao với đường Dịch Vọng, đã có một ống tuýp thép dài 3m rơi từ công trường trên cao xuống vỉa hè.

Theo ông Minh, nguyên nhân sơ bộ mà nhà thầu báo cáo là công nhân đang thi công lan can xà mũ của gói thầu nhà ga S7 đã làm rơi ống tuýp lan can xuống vỉa hè.

Khu vực thanh sắt bị rơi (khoanh đỏ).

Ngay sau sự cố, lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã xuống hiện trường để làm việc với các đơn vị liên quan dự án gồm nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát để tăng cường giám sát an toàn lao động.



“Chúng tôi đã yêu cầu dừng tháo lan can xà mũ để kiểm tra toàn bộ công tác thi công của nhà thầu nhằm đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông cho người đi đường”, ông Minh nói.



Nhà thầu thi công gói S7 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội là POSCO (Hàn Quốc). Đơn vị tháo lan can xà mũ là nhà thầu Hải Anh.



Trước đó, ngày 10/5, tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn) cũng có một thanh sắt dài khoảng 10 mét tuột cáp cẩu bất ngờ rơi xuống đường.

Vẻ đẹp trong kiến trúc các nhà ga Metro Hà Nội

Các nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km trong đó 8,5km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng.



Tuyến đường sắt đi qua các quận Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, trong đó điểm đầu khởi hành là Nhổn, điểm cuối là đường Trần Hưng Đạo (Ga Hà Nội).

Anh Duy