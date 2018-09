Tượng Marilyn Monroe bị tốc váy cao 8m giữa trung tâm mua sắm

Bức tượng lớn của biểu tượng sex Hollywood thu hút sự chú ý của người dân khi tới trung tâm mua sắm ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc.

Người dân tranh thủ chụp ảnh cùng tượng Marilyn Monroe khi tới trung tâm mua sắm. Ảnh: Rex/Shtterstock

Cách đây 62 năm, nhiếp ảnh gia người Mỹ Sam Shaw đã chụp được một trong những bức ảnh kinh điển nhất của Marilyn Monroe, trong đó nữ diễn viên dùng tay giữ chiếc váy trắng khi bị gió từ dưới thốc lên. Suốt nhiều năm, hình ảnh mang tính biểu tượng của Marilyn đã truyền cảm hứng cho nhiều show diễn, nhiều ngôi sao và các tác phẩm nghệ thuật.

Mới đây một trung tâm mua sắm ở Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc, cũng gây chú ý khi dựng một bức tượng lớn, cao 8 m tái hiện khoảnh khắc ấn tượng của nữ minh tinh Hollywood. Bức tượng được cho là phiên bản của tác phẩm điêu khắc "Forever Marilyn", do nghệ sĩ Mỹ Seward Johnson tạo ra vào năm 2011 để bày tỏ sự tôn trọng đối với hình ảnh rất gợi cảm của Marilyn Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch (năm 1955).

Hôm 1/10, khi trung tâm mua sắm trên bắt đầu mở cửa, bức tượng khổng lồ của "biểu tượng sex" lập tức thu hút sự chú ý của người dân. Người ta tin rằng nó đã được đặt tại đây từ đầu tháng 6/2015, khi khu liên hợp mua sắm này vẫn đang được xây dựng.

Tác phẩm điêu khắc "Forever Marilyn", do nghệ sĩ Mỹ Seward Johnson tạo nên, được đặt ở Chicago. Ảnh: JRP

Đây không phải lần đầu tiên bản sao tác phẩm "Forever Marilyn" xuất hiện ở Trung Quốc. Năm 2013, một bức điêu khắc tương tự đã được dựng ở thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, khi trung tâm mua sắm Monroe Plaza đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tượng mà các nghệ sĩ mất hai năm mới hoàn thành này đã bị di dời sau đó 6 tháng và vứt ở bãi rác. Ban quản lý Monroe Plaza giải thích họ bỏ nó đi sau khi quyết định đổi tên cho trung tâm thương mại.