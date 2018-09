Tương lai mù mịt của gia đình bố ném con xuống đất

Từ ngày chồng bị bắt, Hột nuôi con nhỏ không thể lao động nên cuộc sống càng khó khăn, phải nhờ hàng xóm cưu mang sống lay lắt qua ngày.

Câu chuyện cha ném con sơ sinh kinh hoàng xảy ra vào một đêm cuối tháng 7 khiến người dân thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế hoảng sợ và bàn tán đến tận bây giờ.

Các nhân chứng kể lại, vào khoảng 22h ngày 27/7, Hoàng Trọng Bảo (sinh năm 1980) trở về nhà sau khi đã ngà ngà say. Lúc này vợ Bảo là chị Hồ Thị Hột (sinh năm 1991) cùng con gái mới sinh ba ngày đã ngủ. Sợ ánh đèn sáng quá khiến con thức giấc, chị Hột nhờ chồng tắt đèn.

Chuyện chỉ có vậy nhưng Bảo đùng đùng nổi giận quay sang chửi bới vợ rồi thách thức: “Con mày chứ con gì của tao mà bảo tao tắt đèn”. Nghe câu nói vô trách nhiệm của chồng, người vợ đáp trả: “Không phải con mày thì mày đừng ở đây nữa. Tao sẽ tự nuôi con một mình”. Người chồng trợn mắt quát: “Không phải con tao thì tao giết”.

Vừa buông lời đe dọa xong, Bảo chạy đến chiếc nôi bế con gái mới sinh đúng ba ngày ném xuống nền xi măng, từ độ cao khoảng 2,5m. Thấy vậy, người mẹ hoảng hốt chạy đến bế con lên đồng thời kêu cứu xóm giềng, họ hàng. Người vợ bất hạnh cho biết, sau khi bị ném xuống nền nhà, mặt đứa trẻ bầm tím, máu tươm đầy miệng.

Đứa trẻ vừa chào đời 3 ngày bị cha ruột ném xuống nền nhà may mắn sống sót.

Người cha trong cơn giận dữ tiếp tục giằng co đoạt lấy cháu bé để ném xuống nền xi măng lần nữa. May mắn, đứa bé được vợ giữ chặt nên Bảo không giành được. Đúng lúc này, mẹ và hai chị gái của Hột ở cạnh đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy sang can ngăn. Hột liền đưa con cho chị gái mình bế đi trốn sang nhà hàng xóm. Chưa chịu buông tha, Bảo chạy đuổi theo với ý định đoạt lấy cháu bé.

Sự việc xảy ra vào giữa đêm khuya, với đặc thù nhà người dân địa phương ở thưa nhau nên ít hàng xóm đến can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, Hột cho hay, cũng nhờ tối trời, Bảo không biết đứa bé được bế vào trốn ở nhà nào. “Nó cứ lồng lộn đi tới đi lui ngoài đường, miệng không ngừng chửi thề, hăm dọa nếu không giết con hôm nay thì ngày khác sẽ giết”, một người hàng xóm gần hiện trường thuật lại.

Về phần Hột, sau khi bị chồng đe doạ đã đến trình báo với công an xã, nhờ can thiệp. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội Giết người, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Bảo để điều tra hành vi ném con ruột mới sinh xuống sàn. Còn đứa trẻ sơ sinh được bà hàng xóm tên Sinh sơ cứu sau đó chuyển khẩn cấp về bệnh viện đa khoa Bình Điền cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, mặt bầm tím, môi rách.

Trong căn nhà nhỏ tạm bợ, mái lợp tôn, tường được kết từ những tấm phên tre, người mẹ trẻ đang bồng đứa con trên tay âu yếm, nâng niu. Nhìn con nhoẻn miệng cười, Hột ngậm ngùi kể lại tai họa kinh hoàng vừa ập xuống gia đình mình: “Lúc đó tôi chẳng kịp suy nghĩ gì. Trong đầu cứ đinh ninh con đã chết, tâm trí quá hoảng loạn nên cũng không theo con về bệnh viện. Gần hai ngày cháu không bú sữa cũng không uống nước. Tôi phải nhỏ từng giọt sữa vào miệng con nhưng cháu đều bị sặc sữa ra ngoài.

Thấy con không ăn uống gì, tôi lo lắm, chỉ sợ con không qua khỏi. Nhưng vì không có tiền nên đành để liều con ở nhà. Đến khi mấy chú công an đến làm việc, thấy hoàn cảnh gia đình đáng thương nên cho tiền, bảo tôi đưa con bé đi viện. Gom góp được hơn một triệu đồng, tôi lại mang con về bệnh viện khám. May sao Giàng (trời) thương cho con tôi được sống”.

Mừng vui khi con thoát khỏi cửa tử, nhưng Hột vẫn lo không biết sau này con có bị di chứng gì không.

Người phụ nữ này cho biết nguyên nhân khiến chồng mình nhẫn tâm ném bỏ con bởi Bảo chỉ thích con trai. Nhiều lần Bảo thúc giục vợ phải sinh bằng được con trai. Bởi vậy, từ khi biết vợ mang thai con gái, người chồng tỏ thái độ bất mãn và thờ ơ với vợ. “Hôm đi bệnh viện sinh con, tôi phải khăn gói tự đi một mình chứ anh ấy chẳng thèm đưa đi”, Hột tủi thân cho biết.

Rồi đến ngày vợ sinh con trong bệnh viện, Bảo cũng không thăm nom. Sinh con được ba ngày, Hột bế con trở về nhà. Từ đó đến nay bố cháu bé vẫn chưa một lần đến nhìn rõ mặt con. Vô lý hơn, Bảo thẳng thừng tuyên bố xanh rờn với vợ rằng chỉ... con trai mới là con của mình.

Hột và Bảo sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Hột cho hay vì nhà nghèo phải về xã Bình Điền trồng sắn thuê. Tại đây, thôn nữ phải lòng chàng trai làm thuê là Bảo. Qua những lần giáp mặt giữa rẫy hoang vắng, hai người nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu nhau. Cả hai dựng lán sống như vợ chồng chỉ sau ba tháng quen biết.

Đám cưới đơn sơ được tổ chức ngay sau đó nhưng cả hai đều không đi đăng ký kết hôn. Gia tài của vợ chồng Bảo có vỏn vẹn chiếc nồi cơm điện, một chiếc quạt máy và vài xoong chảo. Gia đình bên ngoại lẫn bên nội đều nghèo túng nên vợ chồng Bảo ngày ngày làm mướn sống qua bữa. “Gần đến ngày sinh nhưng tôi vẫn phải cùng chồng băng rừng lội suối để chặt lá thuốc bán dành dụm tiền chờ ngày sinh nở”, người vợ trẻ rớm lệ trải lòng.

Ngôi nhà tồi tàn của vợ chồng Hột- Bảo.

Từ ngày chồng bị bắt, một mình Hột ôm con nhỏ không thể lao động nên cuộc sống càng khó khăn, phải nhờ hàng xóm cưu mang cơm nước sống lay lắt qua ngày. Ánh mắt đăm chiêu suy tư, Hột thổ lộ không biết rồi đây cuộc sống mẹ con mình sẽ ra sao.

Dù thương chồng, thương con nhưng Hột cho biết mình không hề hối hận khi đã trình báo công an đến bắt chồng. “Nó dám giết con của nó thì có gì không dám giết cả mình. Con cái Giàng cho chứ đâu muốn là được. Tôi cũng muốn sinh con trai lắm chứ nhưng Giàng chưa cho biết làm thế nào. Tôi đã quyết sẽ thôi không ở với Bảo nữa”, người vợ trẻ bức xúc lên tiếng.

Nỗi lo lắng lớn nhất hiện giờ như lời Hột trình bày không phải chuyện chồng ngồi tù hay cuộc sống khốn khó của hai mẹ con bởi khổ cực mấy rồi cũng sẽ qua. Điều khiến Hột bất an là sau này lớn lên liệu con gái mình có mắc phải di chứng gì không.

Theo Xa Lộ Pháp Luật