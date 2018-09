Tưới xăng đốt cả nhà người yêu

Để giải quyết mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ đã có chồng, Nam tìm gặp, rồi tưới xăng châm lửa đốt khiến 3 người bị thương, căn nhà cháy rụi.

Chiều 2/6, Công an quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết đang cử lực lượng canh giữ Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) hiện điều trị ở bệnh viện 175. Nam được xác định là nghi can dùng xăng giải quyết tình cảm khiến 3 người trong ngôi nhà 1094/3 đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) bị thương.

Cảnh sát khám nghiệm căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: Châu Thành

Theo điều tra ban đầu, Nam tạm trú ở quận Tân Phú và có mâu thuẫn tình cảm với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi). Khoảng 6h30 sáng hôm nay, Nam mang can xăng, chạy xe máy tới căn nhà đường Lê Đức Thọ để tìm gặp chị Trinh nói chuyện.

Tại đây, hai người xảy ra cãi vã, bất ngờ Nam hất xăng lên người Trinh và bật quẹt gas châm lửa đốt. Thấy vợ bị cháy, anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi) chạy ra lôi chị Trinh vào nhà tắm dập lửa. Nam xông tới, dùng dao thủ sẵn tấn công làm anh Tùng bị thương ở tay.

Ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong nhà và bốc cháy dữ dội. Trong nhà lúc này còn có Đặng Thị Bích Liên (26 tuổi, chị gái Trinh) đang ngủ.

Nhiều người dân và sinh viên trọ ở căn nhà kế bên hô hoán dập lửa và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp cũng có mặt dập lửa và đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Chị Trinh bị bỏng nặng độ 2-3 nên được đưa thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Tùng bị thương ở tay, chị Liên bị bỏng nhẹ. Trong khi đó, sau khi gây án, Nam chạy lên mái nhà và bị người dân vây bắt trong tình trạng bị bỏng và ngạt khói.

Anh Tùng, chồng chị Trinh bị thương ở tay. Ảnh: Châu Thành

Theo công an quận Gò Vấp, căn nhà trên được hai vợ chồng chị Trinh cùng em gái thuê lại của ông Đoàn Xuân Hòa (52 tuổi) và ở chưa được một năm. Đám cháy đã thiêu tụi toàn bộ tài sản trong căn nhà, trong đó có 3 xe máy. Hai căn nhà kế bên cũng bị cháy xém.

Do cả nạn nhân và hung thủ đều bị thương nên đến chiều cùng ngày, công an vẫn chưa thể lấy lời khai. Hiện công an quận Gò Vấp đang kết hợp công an thành phố điều tra làm rõ.

Châu Thành