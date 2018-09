Tung tin nhảm, biến vụ cướp giật thành bắt cóc trẻ em

Bà đang bồng cháu trước cửa nhà thì bị hai thanh niên giật dây chuyền, nhưng người thân tung tin đó là hai kẻ bắt cóc.

Bị giật dây chuyền bất thành nhưng đưa lên mạng xã hội bắt cóc trẻ em Video hai thanh niên giật dây chuyền bất thành.

Tối hai ngày trước, trên trang Facebook một cá nhân ở thành phố Hội An (Quảng Nam) đăng tải đoạn video kèm theo chú thích "Bắt cóc ở Hội An". Người này viết: "Mẹ tôi bồng cháu đứng chơi trước đường nhà. Có hai thanh niên đi tới đi lui để nghe ngóng sau đó giật cháu trên tay bà. May mắn ôm cháu chặt nên tụi nó bắt hụt. Cảnh báo tất cả người dân Hội An bọn bắt cóc đã có mặt".

Hình ảnh người bà bồng cháu trước nhà bị hai thanh niên cướp giật dây chuyền. Ảnh: Cắt từ clip.

Thông tin "bắt cóc trẻ em ở Hội An" nhanh chóng được chia sẻ kèm clip đã khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Vào cuộc tìm hiểu, nhà chức trách xác định lúc 17h ngày 15/8, một người bà bồng cháu đứng trước nhà trên đường Nguyễn Bình Khiêm (phường Tân An). Lúc này, hai thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy chạy đến giật dây chuyền trên cổ bà.

Tuy nhiên, bà lão đã ngồi xuống nên hai thanh niên không lấy được sợi dậy chuyền. Sau đó, cha của cháu bé đã trích xuất camera và đưa lên mạng xã hội.

Chiều 17/8, ông Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an thành phố Hội An, cho biết đây là vụ cướp giật tài sản bất thành chứ không phải bắt cóc trẻ em. "Những hình ảnh đăng tải và thông tin là không đúng sự thật", ông Nghĩ nói và cho hay đã mời cá nhân này lên làm việc và nhắc nhở, clip sau đó đã được gỡ.

Sơn Thủy