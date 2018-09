Tung tin ‘chặt tay cướp iPhone 5’ để câu like Facebook

Chứng kiến một vụ giật điện thoại làm người phụ nữ ngất xỉu, Ty về nhà sáng tác thêm tình tiết nạn nhân bị chặt tay, thu hút hàng nghìn like và chia sẻ.

Đêm 31/8, trên Facebook của Ty Nhóc Lóc Chóc xuất hiện status “kinh hoàng cướp chặt tay cướp iPhone 5”. Ty kể mình đi gần nạn nhân nên chứng kiến rõ. Nạn nhân (Ty kêu là dì) đi từ khúc Hồ Xuân Hương đến đoạn gần StarBuck (quận 1, TP HCM), tấp vào lề nghe điện thoại, bất chợt có 2 thanh niên chạy chiếc Wave đỏ kè vào .

“Thằng sau, tay rút trong bụng ra cái gì Ty ko thấy rõ. Đến khi cái “bụp” mới biết đó là cây dao. Bàn tay dì rớt xuống mặt đường”, Ty kể lại chi tiết man rợ này trên Facebook của mình.

“Dì la toáng lên thì bọn chúng vọt mất, để lại hiện trường một vũng máu. Dì ngất đi trong sự hoảng sợ. Ở gần hiện trường có 2 anh bảo vệ chạy ra mang bàn tay bị đứt của dì bỏ vào thùng đá và gọi taxi đưa dì đi cấp cứu liền. Sợ giờ vẫn còn run, các bạn cũng nên cảnh giác…”, chủ nhân Facebook này viết.

Ảnh facebook của Ty Nhóc Lóc Chóc.

Để làm bằng chứng, Facebook còn đăng tấm hình người phụ nữ ngất xỉu được 2 bảo vệ đưa vào lề đường. Trong ảnh, bên cạnh nạn nhân còn có một vũng máu khiến nhiều người tin nội dung Ty nói là thật. Đến trưa hôm sau, status này nhận gần 3.200 lượt chia sẻ và 1.500 bình luận. Trong đó, nhiều nick tỏ vẻ kinh hãi “chắc không dám ra đường nữa”…

Sau khi thông tin này được lan truyền, xác định tính chất nghiêm trọng, nhiều trinh sát công an quận 1 đã tung quân đi làm rõ nhưng không có trường hợp nào bị "cướp chặt tay". Tương tự tại đường Hồ Xuân Hương (quận 3) và vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương (quận 1), công an quận 3 cũng cử trinh sát liên hệ để tìm kiếm nạn nhân và nhân chứng vụ việc nhưng không một ai hay biết. Hàng loạt bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng được trinh sát tìm đến hỏi thông tin. Qua xác minh, công an các quận có liên quan xác định việc "chặt tay cướp iPhone 5 chỉ là tin vịt”.

Sau khi cảnh sát kết luận vụ việc và khuyến cáo "sẽ điều tra động cơ, mục đích của kẻ tung tin thất thiệt gây hoang mang", đến chiều cùng ngày, trên facebook Tý Nhóc Lóc Chóc đăng lời xin lỗi, thừa nhận không có việc "cướp chặt tay nạn nhân". “Em xin chân thành xin lỗi các anh chị. Sự thật hôm qua em chỉ thấy dì bị cướp rồi ngất đi và được đưa đến bệnh viện chứ không to tát như em ghi đâu”, người này đăng.

Ty sau đó đã đăng lời xin lỗi.

Trao đổi với Ngoisao.net, chủ nhân Facebook cho biết mình tên thật là Ty (ngụ quận 12,TP HCM) và còn đang đi học. Cậu này cho thừa nhận việc “thêm mắm muối” để thu hút lượng like. Ty kể, tối đi uống nước với nhóm bạn thì phát hiện người phụ nữ bị cướp và té xỉu gần ngã 6 Phù Đổng. Khi chị này được hai bảo vệ đưa lên xe taxi đi cấp cứu thì Ty lấy điện thoại chụp lại ba tấm.

Nghe ngóng được nhiều người bán tán, Ty về nhà sáng tác thêm việc chém lìa tay để tạo hiệu ứng, câu like. “Em đã xóa status này, em rất hối hận vì nghĩ chỉ là vui nhưng không ngờ lại đi xa thế. Em hứa sẽ không dám đăng bậy bạ nữa”, Ty nói.

Kiến Tường