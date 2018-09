Tử vong do bơm silicon khắp người

Sốc nhiễm trùng rồi suy hô hấp vì bơm silicon, người phụ nữ ở Trà Vinh đã tử vong sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện hôm 26/4 trong tình trạng thở yếu, nhịp tim bất ổn, sốt cao, toàn thân vã mồ hôi. Cơ thể người phụ nữ có nhiều chỗ sưng đỏ do vết kim tiêm và có dấu hiệu nhiễm trùng.

Theo người nhà bệnh nhân, một ngày trước bà này nhờ một người chuyên chăm sóc sắc đẹp dạo ở địa phương đến nhà tiêm silicon vào ngực, cổ, bàn tay và bàn chân. Vài giờ sau khi tiêm, bà bắt đầu thấy mệt và khó thở.

Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, đây là trường hợp tiêm cùng lúc quá nhiều silicon vào cơ thể khiến sốc nhiễm trùng máu.

Đến sáng 27/4, dù đã được cứu chữa tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi do suy hô hấp bởi tình trạng thuyên tắc phổi quá nặng.

Theo các bác sĩ, các trường hợp bơm silicon đều bị biến chứng.

Đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong vì lạm dụng silicon. Tại các bệnh viện ở TP HCM, thi thoảng lại có một nạn nhân làm đẹp bằng cách bơm silicon trực tiếp vào cơ thể phải nhập viện.

Năm 2011, bị bạn bè chê vòng 3 nhỏ mặc quần không đẹp, nam thanh niên 21 tuổi đã mua 500cc silicon lỏng rồi nhờ bạn tiêm vào hai bên mông khiến bộ phận này sưng to, đau nhức dữ dội. Khi được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương thì anh này đã mê man. Dù được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân yếu dần vì suy hô hấp rồi tử vong. Nguyên nhân được xác định do việc tiêm silicon lượng lớn đã gây biến chứng thuyên tắc phổi.

Chỉ trong năm 2013, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cũng tiếp nhận khoảng 40 thanh niên là nạn nhân của việc bơm silicon lỏng vào vùng kín. Người bị sưng to gây đau nhức, người bị chai sần do biến chứng khiến không thể quan hệ tình dục.

"Hầu hết các trường hợp nhập viện đều bị biến chứng nặng phải làm các kỹ thuật tạo hình lại", thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học cho biết. Cũng theo ông Dũng, việc bơm silicon vào cơ thể dù với mục đích nào đều sai lầm vì chắc chắn gây biến chứng.

Các bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ cho hay, silicon bị cấm dùng trong thẩm mỹ vì tất cả các trường hợp sử dụng đều gây biến chứng. "Nặng nhất là tử vong do nhiễm trùng, do thuyên tắc phổi. Nhẹ hơn, lượng silicon sẽ vón cục gây đau nhức phải phẫu thuật để nạo vét", một bác sĩ nói. Cụ thể tại khoa Tạo hình và Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm có hàng chục trường hợp nhập viện để khắc phục biến chứng do bệnh nhân ham rẻ, nghe theo lời đồn rồi làm to vòng một bằng silicon.

VnExpress