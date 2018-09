Tự tử vì không muốn làm gánh nặng cho vợ con

Gia đình nghèo khó, trong người lại nhiều bệnh, anh Nhu nhiều lần tự tử để thoát khỏi cuộc sống đau khổ.

Từ ngày anh Đinh Văn Nhu (sinh năm 1972, trú tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) mất, chị Nguyễn Thị Hạ (sinh năm 1975, vợ anh) không muốn ăn và cũng không ngủ được. Trước đó, biết chồng mang trong người nhiều căn bệnh hiểm nghèo nên từ lâu mọi công việc trong gia đình, chị Nguyễn Thị Hạ đều thay chồng gánh vác. Còn anh Nhu, thương vợ vất vả nên cũng chịu khó làm các công việc lặt vặt trong nhà. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng đầy ắp những tiếng cười con trẻ. Đối với chị Hạ, đó là niềm vui, giúp chị quên đi vất vả thường nhật.

Anh Nhu bị bệnh dạ dày mãn tính và bệnh xơ gan nặng nhiều năm nay nên sức khỏe rất yếu. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, tài sản trong nhà cứ bán lần lượt theo từng đơn thuốc.

Không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con, nhiều lần anh Nhu nghĩ quẩn tìm tới cái chết. Anh Nhu dùng dao tự đâm vào bụng mình, lần khác thì mua thuốc sâu về uống. Những lần đó, mọi người đều phát hiện, ngăn cản kịp thời. Nhiều đêm, chị Hạ thủ thỉ động viên chồng, khi đó anh Nhu hứa với vợ con sẽ không nghĩ quẩn. Hiểu chồng, chị Hạ luôn tận tâm chăm sóc, làm lụng nhiều hơn giúp chồng chữa bệnh nhưng không ngờ không cản được suy nghĩ tiêu cực của anh Ngu.

Chị Hạ suy sụp sau cái chết của người chồng yêu thương.

Ngồi cạnh bàn thờ đặt di ảnh của người chồng bạc mệnh, đôi mắt thẫn thờ, chị Hạ tâm sự: “Từ ngày anh ấy bị bệnh tật hành hạ, tuy không làm được nhiều nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Vậy mà giờ đây anh ấy lại nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi, không biết rồi đây tôi sẽ nuôi dạy con thế nào”.

Chị Hạ kể, chiều hôm xảy ra vụ việc, anh Nhu có những biểu hiện rất khác thường. Anh đòi ăn thịt gà. Chiều theo ý chồng, chị Hạ đã bắt gà để thịt cho cả nhà ăn. Trong bữa cơm, gia đình ăn uống vui vẻ, anh Nhu còn dặn dò vợ con rất nhiều điều. “Thấy chồng vui vẻ kể chuyện nên tôi và các con chẳng ai nghi ngờ, ai ngờ đó là bữa cơm cuối cùng của anh ấy với mẹ con chúng tôi”, chị Hạ nghẹn ngào nói.

Nhớ lại buổi tối định mệnh hôm ấy, chị Hạ kể: “Tối 25/5, cả nhà đã tắt điện đi ngủ nhưng chồng tôi vẫn trằn trọc, trở mình liên tục. Một lúc sau, anh đi ra bên ngoài. Nghĩ rằng chồng đi vệ sinh nên tôi không mảy may nghi ngờ gì. Khoảng 23h cùng ngày, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng khò khè bên cạnh, mùi thuốc sâu nồng nặc bốc ra. Hốt hoảng kiểm tra, tôi phát hiện anh Nhu lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, không còn tỉnh táo. Mặc dù được đi cấp cứu nhưng do ngộ độc quá nặng, chồng tôi đã mất”.

Theo lời kể của người dân địa phương, anh Nhu vốn hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, chính bệnh tật và cái nghèo khiến anh nghĩ quẩn, tìm đến cái chết. Bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) cho biết, dù nghèo khó nhưng vợ chồng anh Nhu sống rất đầm ấm, chẳng mấy khi to tiếng. Các con anh Nhu đều chịu khó, ngoan ngoãn, học giỏi, nhiều người dân thường lấy tấm gương học tập của các con anh Nhu để răn dạy con mình.

Bà Hoa nhận xét: “Chú ấy hiền lành, tốt tính lắm. Biết mình mang trong người các căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, chẳng giúp đỡ được vợ con nên chú ấy cả ngày quanh quẩn trong nhà, làm các công việc lặt vặt, lo mấy con gà, con lợn. Hiểu tâm trạng của chồng, chị Hạ chẳng bao giờ than vãn cả, ai thuê gì làm nấy, mong có nhiều tiền để chữa bệnh cho chồng”.

Ông Hà Văn Quý, Trưởng thôn Đồng Chanh (xã Tu Lý, huyện Đà Bắc) cho biết, do chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng nên gia đình anh Nhu thuộc diện đói nghèo trong xã nhiều năm trở lại đây. Dù hai vợ chồng đều chịu thương, chịu khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng kinh tế vẫn không thể khá lên được. Mọi tài sản, tiền bạc trong nhà đều dồn hết vào việc chữa trị bệnh cho anh Nhu.

“Trước đây, cả gia đình anh Nhu gồm 4 thành viên ở tạm bợ trong một ngôi nhà tranh vách nứa. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình anh đã xây cất được gian nhà cấp 4 kiên cố, ổn định làm ăn. Sau cái chết của anh Nhu, khi mọi người kiểm tra khu vực quanh nhà thì phát hiện ra nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu. Có lẽ anh Nhu đã uống quá nhiều để tìm tới cái chết. Anh Nhu đã mất, giờ đáng thương nhất là tình cảnh của 3 mẹ con chị Hạ, tương lai chưa biết thế nào”, ông Quý buồn bã nói.

Theo Giadinh.net.vn