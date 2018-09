Tự tử khi bị nghi ngờ trộm tiền hàng xóm

Ông Thái để lại hai lá thư, một khẳng định mình không lấy số tiền đó, một có nội dung công an đánh mấy bạt tai, sợ quá nên mới nhận tội.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Đình Tân, chủ tịch UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn, Quảng Nam) cho biết, đại diện chính quyền đã xuống gia đình ông Phạm Hồng Thái (50 tuổi, thôn Tân Phong) để thắp hương, đồng thời tiếp nhận ý kiến của người nhà nạn nhân về việc có khiếu nại hay không theo nội dung hai lá thư tuyệt mệnh trước khi ông Thái uống thuốc độc tự tử.

Trước đó, ngày 2/10, ông Cao Phước Vinh là hàng xóm của ông Thái bị mất hơn 9 triệu đồng. Nghi ngờ người hàng xóm lấy vì ông Thái có đến nhà chơi. Ông Thái một mực không nhận mình lấy trộm tiền. Sau đó, ông Vinh đã làm đơn trình báo vụ việc lên công an.

Ngày 3/10, Công an huyện Nông Sơn mời ông Thái lên làm việc tại trụ sở UBND xã Quế Lộc. Tại đây, ông Thái thừa nhận có lấy số tiền của ông Vinh và đưa cho bố là Phạm Tấn Huề cất giữ. Công an đưa ông Thái về nhà ông Huề để thu hồi tiền thì ông Thái chạy trốn trong đêm. Ngay sau đó, công an đã làm việc với ông Huề nhưng ông này khẳng định Thái không hề gửi số tiền đó.

Đến sáng 4/10, người nhà phát hiện ông Thái uống thuốc trừ sâu tự tử, mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày. Người nhà nạn nhân cho biết, ông Thái có để lại 2 lá thư, một lá thư nhắn cho ông Vinh khẳng định mình không lấy số tiền đó. Một lá thư khác với nội dung là công an có đánh mấy bạt tai, ông sợ quá nên mới thừa nhận.

Chủ tịch UBND xã Quế Lộc cho hay, một số người thân của ông Thái tỏ ra bức xúc nhưng đại diện gia đình nói không có khiếu nại gì. "Biết ông Thái có bệnh nên không có chuyện người này bị công an đánh đập, dẫn đến lo sợ rồi nhận tội", vị chủ tịch xã khẳng định.

Cũng theo ông Tân, ông Thái có vợ và hai con, con út hiện học lớp 10. Về phía gia đình ông Vinh cũng tỏ ra hối hận vì số tiền mất không quá lớn nhưng đã nghi ngờ khiến một người phải tự tử.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Hùng