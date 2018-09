Tự thiêu trước dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc

Tại hiện trường, công an thu giữ 7 biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chiều 23/5, Ủy ban nhân dân quận 1, TP HCM tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ việc một phụ nữ dùng xăng tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất sáng cùng ngày.

Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng Công an quận 1 cho biết, người tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, (67 tuổi, ngụ tại 253/1 đường Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Lúc 6h ngày 23/5, nhiều người đi đường hoảng hốt phát hiện một người phụ nữ tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu trước cổng chính Hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Ngay khi vụ việc xảy ra, các bảo vệ tại đây đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 3 phút sau ngọn lửa được dập tắt, nhưng bà Mai đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, công an thu giữ một can loại 5 lít, một đôi dép và một bọc đồ chứa 7 biểu ngữ viết tay phản đối hành động Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ảnh chụp từ video quay lại cảnh tự thiêu.

Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng Công an quận 1 cho biết, qua làm việc với anh Trần Lê Trương, con trai bà Mai và người lái xe taxi chở bà Mai tới cổng Hội trường Thống Nhất, bước đầu cơ quan công an kết luận, việc bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu có nguyên nhân từ buồn phiền do bệnh tật, cộng thêm bức xúc trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VOV