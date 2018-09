Từ lời kêu cứu trên Facebook, phá đường dây buôn người

Chị Lan lấy lòng tin của gia đình chồng Trung Quốc rồi lên mạng kêu cứu, từ đó công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã giải cứu thành công.

Trở về quê gần 2 năm, hành trình lưu lạc nơi đất khách quê người cùng sự may mắn được Công an huyện Quế Phong tìm thấy và giải cứu vẫn như một giấc mơ đối với chị Lê Thị Hân (sinh năm 1991).

Chị Hân kể lại, đầu tháng 11/2014, một người đàn ông trong xã hứa sẽ giúp đỡ bằng cách đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Đang thất nghiệp lại nghe nói đi làm có lương cao nên Hân rất mừng. Ban đầu, chị cũng khá phân vân vì nghe nói có rất nhiều vụ lừa đảo bán người qua Trung Quốc. Tuy vậy, qua nhiều lần trao đổi, người đàn ông này đã thuyết phục được chị.

Sau khi nhận lời, người đàn ông này liền đưa chị Hân lên Thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Hân được một phụ nữ tự giới thiệu là cùng quê nhận đưa chị vượt biên sang công ty bên Trung Quốc làm việc. Những ngày sau đó không thấy người phụ nữ này nói gì đến chuyện đi làm, Hân hỏi thì người này trả lời: “Xin việc ở Trung Quốc khó lắm! Cứ đợi thêm một thời gian nữa sẽ tính tiếp”. Khi đó, chị Hân mới nghi ngờ mình bị lừa nên đòi về quê nhưng bị người đàn bà này đe dọa: “Muốn có tiền sau này về quê, chỉ còn cách lấy chồng người Trung Quốc”.

Một mình nơi đất khách, không người quen, không biết tiếng, Hân đành chấp nhận buông xuôi. Một tuần sau đó, chị bị người đàn bà này bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 800.000 nhân dân tệ. Mặc dù chấp nhận nhưng Hân luôn nuôi ý định trốn về Việt Nam bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời gia đình chồng để lấy lòng tin.

Thấy Hân đúng là “dâu hiền” nên dù vẫn không cho ra khỏi nhà nhưng gia đình chồng đã cho Hân được sử dụng điện thoại. Nhờ thế, Hân lên mạng Facebook kêu cứu. Qua thông tin này, trinh sát, điều tra viên đã liên hệ, hướng dẫn và cuối cùng đã đưa được Hân trở về với gia đình.

Đầu tháng 4/2015, qua nắm thông tin địa bàn, các trinh sát, điều tra viên Công an huyện Quế Phong nhận được thông tin, tại bản Lằm, xã Quang Phong cũng có một phụ nữ bị lừa bán. Xác minh được biết, nạn nhân là Lương Hương.

Qua liên lạc bằng điện thoại, chị Hương bị gả bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với giá 500.000 nhân dân tệ. Sau 4 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an huyện Quế Phong đã hướng dẫn và cũng giải cứu được chị.

Vi Thị Toàn và Lương Văn Hải.

Từ lời khai của các bị hại cùng với kết quả khảo sát tại một số địa bàn thuộc các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Thôn cũng có một số phụ nữ đi khỏi địa phương một cách bí ẩn, Công an huyện Quế Phong khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua đó, phát hiện một số người trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán người sang bên kia biên giới. Sau một thời gian khẩn trương xác minh, ban chuyên án đã xác định được các nghi can chính trong đường dây là mẹ con Vi Thị Toàn (sinh năm 1966) và Vi Thị Hạnh (sinh năm 1991, cùng trú bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong). Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, cả gia đình Vi Thị Toàn đã chuyển sang Trung Quốc sinh sống.

Đêm 7/8, khi mẹ con Toàn - Hạnh có mặt tại bản Pảo, tổ công tác thuộc ban chuyên án lập tức “mời” về trụ sở công an huyện làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, trước những tài liệu ban chuyên án thu thập được, hai mẹ con đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo khai nhận, ngoài 2 nạn nhân kể trên đã được Công an huyện Quế Phong giải cứu thành công, các nghi can còn lừa bán gần 10 người khác sang Trung Quốc làm vợ. Đấu tranh, mở rộng chuyên án, ngày 11/8, Công an huyện Quế Phong tiếp tục bắt giữ Lương Văn Hải (1977, trú bản Pảo, xã Quang Phong, H. Quế Phong) cũng về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận: Năm 1998, dù đã có chồng và 3 người con nhưng Vi Thị Toàn bị một người lừa bán sang Trung Quốc. Đến năm 2010, trong một lần về được thăm quê, khi biết chồng cũ đã mất, còn 3 đứa con sống bơ vơ, Toàn lần lượt đưa cả 3 con trốn sang Trung Quốc. Tại đây, Toàn không mấy khó khăn khi tìm chồng cho 2 cô con gái và qua đó kiếm được một khoản tiền kha khá.

Biết nhu cầu tìm vợ của đàn ông Trung Quốc rất lớn nên Toàn tìm cách câu kết với Hải nhờ tìm người giúp mình. Mỗi lần đưa thành công một phụ nữ sang Trung Quốc, Toàn đem bán với giá 800.000 - 900.000 nhân dân tệ và chia cho Hải một phần trong đó. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Toàn chỉ liên lạc với Hải qua điện thoại chứ không xuất hiện tại địa phương. Không những sử dụng Hải như một “mắt xích” quan trọng của đường dây mua bán người do mình cầm đầu, Toàn còn lôi kéo con gái mình là Vi Thị Hạnh vào cuộc.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi.

Theo An Ninh Thủ Đô