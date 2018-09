Tự chế mìn rồi ôm người yêu tự sát

Vì mâu thuẫn tình cảm, Tuấn tự chế mìn rồi chặn đường mẹ con chị Nga. Khi bị chống trả, tên này châm ngòi rồi ôm cô gái từ phía sau.

Chiều 1/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ ôm mìn tự sát vì mâu thuẫn tình cảm trai gái. Hung thủ là Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, ngụ ở xóm 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 15h20 chiều 30/3, chị Nga đang cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngân (ngụ xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tới xóm Giữa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, thì bất ngờ bị Nguyễn Ngọc Tuấn đi xe máy lao ra chặn đường.

Bà Ngân và chị Nga hoảng sợ khi tên Tuấn cầm hai tay 2 quả mìn tự chế định đốt. Thấy có thể đe dọa tính mạng, chị Nga và bà Ngân lao vào giằng được 2 quả mìn từ tay Tuấn rồi ném ra xa.

Nhưng bất ngờ, Tuấn lại lôi ra quả mìn thứ 3 từ túi áo. Tay trái Tuấn dùng thuốc lá châm dây cháy chậm, tay phải cầm quả mìn và ôm chặt chị Nga từ phía sau. Quả mìn phát nổ, làm Tuấn cụt mất tay phải, chị Nga bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra trong cốp xe gắn máy của Tuấn để tại hiện trường, công an phát hiện thêm gói thuốc nổ và đoạn dây cháy chậm khoảng 20 cm, cho thấy Tuấn cố ý gây án tới cùng.

Nguyên nhân xác định ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm yêu đương giữa Tuấn và chị Nga. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an huyện Phổ Yên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

