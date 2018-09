Tự bắt cóc mình để thử tình yêu của chồng

Vì muốn xem chồng yêu mình đến mức nào, người phụ nữ Trung Quốc tự bắt cóc mình và cuối cùng phải ngồi nhà giam 10 ngày vì hành động này.

Ảnh minh họa: Udayavani.com

Cô Huang Lan, 43 tuổi, và chồng là You Jiang, 52 tuổi, sống ở Dasheng Town, quận Yubei, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), đã kết hôn và sinh được hai cô con gái. Ngày 12/6, Huang Lan chuyển tới nhà chị chồng sống để tìm việc làm. 10 ngày sau, cô gọi cho chồng để trao đổi về những vị trí công việc phù hợp. Cũng tối muộn hôm đó, chị gái ông You gọi điện thông báo Huang đã mất tích.

Lo lắng cho sự an nguy của vợ, ông You liên tục gọi vào số vợ nhưng không có ai bắt máy. Ông cũng hỏi hạn bạn bè, hàng xóm có ai nhìn thấy Huang đâu không nhưng vô ích, Shanghaiiist cho biết.

Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn vào buổi tối ngày 24/6, ông You Jiang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người vợ mất tích. Huang, khi đó đang bị bịt miệng, nức nở nói: "Đừng bắt cóc tôi, tôi biết anh sống ở quận Trường Thọ".

Nghe thế, ông You lập tức báo cho cảnh sát địa phương. Một nhóm gồm 10 nhân viên cảnh sát đã được huy động để giải cứu cho Huang. Cùng lúc, ông You Jiang tiếp tục gọi điện cho vợ, một trong hai cô con gái của cặp vợ chồng cũng cầu xin kẻ bắt cóc hay tha cho mẹ. Tuy nhiên, tên bắt cóc không bao giờ lên tiếng.

Cuối cùng, đội cứu hộ tăng từ 10 lên 29 người. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, họ còn được trang bị vũ khí khi tiến hành điều tra. Các bằng chứng đều cho thấy Huang đang ở một ngôi làng gần quận Trường Thọ.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin rằng anh trai chồng cũ của Huang sống ở khu vực trên. Họ vài lần gọi cho người này nhưng lần nào người kia cũng chỉ nhấc máy và không nói gì. Nghi ngờ đây chính là kẻ bắt cóc, đội cứu trợ đến tận nơi để lục soát nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Chỉ đến khi đi quanh ngôi làng để tìm kiếm thêm, họ mới nhìn thấy Huang đang thảnh thơi đi dạo dọc các con phố, như thể không có chuyện gì xảy ra. Người anh chồng sau đó giải thích Huang ở trong nhà anh cả ngày, mỗi khi có ai gọi tới thì lại nhấc lên rồi dập máy. Khi bị hỏi lý do, Huang bỏ đi, và cuối cùng đụng mặt cảnh sát.

Lúc bị thẩm vấn, Huang tiết lộ toàn bộ vụ bắt cóc đều do cô dựng lên. Người phụ nữ chia sẻ ông You Jiang lúc nào cũng đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn không để cô làm việc nhà. Dù đang bị đau lưng, ông You vẫn làm việc và cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Cặp vợ chồng cũng chưa từng cãi lộn. You thú nhận giả vờ bị bắt cóc để thử chồng, xem chồng yêu mình đến mức độ nào.

Vì trò đùa quá trớn này, Huang đã bị bắt giam 10 ngày.

Chuyên gia tâm lý Gang Tianqiang nói với Chongqing Evening News rằng Huang là một ví dụ điển hình của "người thành thị nhàn rỗi", có cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu và cô đơn. Chuyên gia Gang khuyên những người gặp tình trạng này nên tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, năng gặp gỡ bạn bè, họ hàng để bớt buồn chán, đồng thời tăng sự tương tác về mặt xã hội.

Hướng Dương