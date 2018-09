Truyền kỳ bí ẩn về con trăn sống ở nghĩa trang

Những người tìm cách bắt trăn đều gặp những chuyện đen đủi trùng hợp như bỗng nhiên lăn ra ốm hay tự gây tai nạn tử vong.

Mười một năm trước đây, con trăn khi đó mới bé xíu, không rõ gốc gác ở đâu, được một công ty sản xuất mì tôm đưa về “dự” lễ động thổ công ty này, sau đó phóng sinh. Hiện con trăn ngày càng to lớn, được người dân "tôn thần tôn thánh", với những câu chuyện đồn đại hãi hùng.

Con trăn từ ấy cứ luẩn quẩn trong khu nghĩa địa thôn Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), vẫn lớn nhanh như thổi, nay đã dài 3 m, nặng 40 kg, thường dịp Tết mới “tái xuất giang hồ”.

Đến ngày 25/1 vừa qua, trăn chui vào một ngôi mộ, bị mắc kẹt. Sự việc “kinh thiên động địa” khiến người địa phương phải đập mộ đưa trăn ra ngoài, tôn kính gọi con trăn bằng “cụ”, bảo vệ, thắp hương, sì sụp quỳ lạy làm lễ trước “cụ” trăn.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 14h30 ngày 25/1, ông Đỗ Văn Phiêu (54 tuổi, ngụ thôn Trai Trang) phát hiện con trăn đang cố chui vào ngôi mộ tại nghĩa trang. Người đàn ông hốt hoảng rút điện thoại báo tin cho nhiều người dân trong thôn biết. Hàng chục người kéo đến, làm nhiều cách để kéo con trăn ra nhưng bất thành.

Dân làng vây bắt con trăn bị mắc kẹt. Ảnh: VnExpress

Ông Phiêu kể lại: “Tôi là thợ chuyên xây mương, xây cống. Hôm đó tôi đang đi làm gần nghĩa trang, phát hiện có vật gì đó động đậy ở ngôi mộ phía trước. Thấy lạ tôi mới chạy tới xem, thấy con trăn lớn đang chui xuống mộ được nửa thân mình. Tôi đứng đó quan sát một lúc, biết con trăn này đang cố thoát ra nhưng bị mắc kẹt. Tôi không biết làm cách nào để giúp, nên gọi điện cho một số người ở cạnh nghĩa trang hợp lực cùng nhau bàn cách giải cứu”.

Dân làng kéo đến càng lúc càng đông. Anh Nguyễn Bảo Thanh (38 tuổi) vốn khỏe mạnh, được nhiều người đánh giá “có nhiều mưu mẹo”, nên làng cử anh trực tiếp cứu hộ.

Anh Thanh kể lại: “Có thể do thời tiết đợt này quá giá rét nên trăn không chịu được ở tổ cũ, phải bò ra ngoài đi tìm nơi trú mới rồi bị mắc kẹt. Trăn lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, chui sâu vào không được, ra ngoài cũng không xong. Thế là tôi đánh liều vác phần thân sau của trăn kéo ra, nhưng kéo mấy cũng không được”.

Bất lực, người làng tìm chủ ngôi mộ, xin phá phần trên để đưa trăn ra ngoài. Thân nhân người dưới mộ không chịu vì sợ “động mồ động mả”. Đêm hôm đó dân làng che tấm bạ, đắp chăn sưởi ấm cho trăn, có người không ngủ, thức cả đêm ngoài nghĩa trang xem động tĩnh của trăn như thế nào.

Trưa ngày 26/1, được sự đồng ý của gia đình chủ ngôi mộ, mọi người thắp hương cầu khấn trước khi phá phần trên ngôi mộ, quyết đưa trăn ra bằng được. Được đưa ra bên ngoài, con trăn khi ấy vẫn không có chút gì tỏ ra yếu sức. Người ta đo đếm, thấy trăn dài gần 3 m, nặng gần 40 kg.

Hàng trăm người làng người hào hứng, người tò mò, người thành kính quan sát con trăn, trong khi ông Nguyễn Bảo Hiển (63 tuổi, ngụ thôn Trai Trang, thân nhân người nằm dưới ngôi mộ) xuýt xoa bên mộ bố: “Ngôi mộ đó là của bố đẻ tôi chôn từ năm 1969. Do mộ xây đã lâu, ở dưới nhiều cát, đồng thời phần trăn chui xuống là nơi trước đây để bát nhang nên thoáng khí”.

Ông Hiển nói: “Khoảng 15h ngày 25/1, cả chục người ở làng báo tin mộ bố tôi bị trăn bò xuống. Nghe điều này tôi liền chạy lên nghĩa trang xem tình hình. Người làng bắt tôi phải phá bỏ phần trên ngôi mộ, nhưng tôi không chịu, hi vọng cứ để vậy, biết đâu “cụ” tự bò được ra. Đến trưa hôm sau, dân làng gây sức ép lớn quá, tôi chấp nhận làm lễ, cúng vái xin bố cho mọi người phá mộ. Giấy tiền, vàng mã, trái cây dân làng mang tới rất nhiều, cầu may mắn. Đến chiều 27/1, gia đình tôi tiếp tục làm lễ và sửa lại nơi an nghỉ của bố”.

Ông nói vẻ buồn rầu: “Phong tục làng tôi từ xưa đến nay, cuối năm không có ai sửa chữa mồ mả, nhưng gia đình chúng tôi bất đắc dĩ làm điều này. “Cụ” bỗng nhiên chui vào mồ mả bố tôi, không biết nên buồn hay nên vui nhưng trước mắt tiền để làm lễ cúng, tiền sửa chữa mộ đã tốn khá nhiều”.

Sau khi giải cứu, mọi người đưa trăn vào nhà tang lễ ở trước nghĩa trang để “hồi sức”. Có người tìm mọi cách giữ ấm cho trăn, có người còn tới cúng vái sì sụp vì cho rằng đó là “trăn thần, trăn thánh”. Thậm chí tối 26/1, một nhóm các bà còn làm lễ, thắp nhang, cúng trái cây mong trăn khỏe mạnh, đồng thời “tạ tội, cầu may” cho gia đình mình.

Bà Lượt bên “cụ” trăn.

Không ai biết nguồn gốc chú trăn là từ đâu, chỉ biết cách đây 11 năm, một công ty sản xuất mì tôm cách nghĩa địa chừng 15 km đặt móng xây dựng xưởng, mang chú trăn khi nhỏ ấy còn nhỏ xíu tới “dự lễ”, sau lễ thả phóng sinh.

Một thanh niên ở thôn Trai Trang sinh năm 1986 khi đó biết chuyện nên táo tợn tìm kiếm, bắt chú trăn đó về nhốt, “vỗ béo” đợi lớn sẽ bán. Nhưng từ ngày có chú trăn về nhà, tình cờ gia đình anh này gặp nhiều bất trắc, bản thân anh ốm đau quặt quẹo phát sốt phát rét nhiều ngày. Thế là người thanh niên phải thả chú trăn ra khu nghĩa trang gần nhà. Con trăn chỉ luẩn quẩn bò quanh nghĩa trang, không ai cho ăn, vẫn lớn nhanh như thổi.

Đã thả trăn, nhưng vận đen vẫn đeo bám người bắt trăn phóng sinh. Khoảng đầu năm 2015, anh này tự gây tai nạn giao thông cho mình rồi tử vong, để lại hai đứa con nhỏ cùng người vợ trẻ.

Trước đây, một số người mê tín ở địa phương đã gọi con trăn là “cụ”, đến lúc anh thanh niên kia chết một cách đột ngột, người ta có thêm những lời đồn thổi ma mị xung quanh con trăn “vật chết người”.

Người địa phương cho biết chú trăn này bình quân mỗi năm xuất hiện một lần vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, còn quanh năm chỉ luẩn quẩn trong các hốc đất, bụi cỏ, chưa khi nào chui vào mộ.

Bà Trần Thị Lượt (68 tuổi) cho rằng: “Tôi ở cạnh nghĩa trang đã lâu, đang giữ chìa khóa của nhà tang lễ nơi “cụ” ở tạm thời. Cả làng này ai cũng bảo vệ, không ai dám giết. Nhiều lời đồn đại rằng “cụ” tai ương, nhưng “cụ” hiền lắm, không tấn công ai bao giờ. Năm ngoái, vào 30 Tết âm lịch, “cụ” xuất hiện ở nghĩa trang, có anh thanh niên sinh năm 1976 bắt được, anh ta còn hôn, chụp ảnh rồi thả ra. Theo quan sát của tôi, so với năm ngoái thì năm nay “cụ” to hơn rất nhiều, đẹp hơn. “Cụ” hiền vậy nhưng rất thiêng, tôi đã chứng kiến bốn trường hợp có người bắt “cụ” đi với ý định bán hoặc làm thịt nhưng không thành”.

Bà lão liệt kê ra một số trường hợp phải “trả giá”, ngoài người thanh niên đã nói ở trên, trường hợp thứ hai là một thanh niên người làng Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) đi đánh cá, bắt được trăn ở gần miếu Thiên Đế.

Người này định mang đi bán nhưng ngay đêm hôm đó anh ta bất ngờ lăn ra ốm, phải nhang khói sì sụp quỳ lạy thả trăn đi. Ở làng Trai Trang, theo bà lão, có hai trường hợp đi chăn vịt, bắt được “cụ”, và sau đó cũng có những hành động bất thường, phải thả trăn. Trường hợp thứ năm bắt trăn hôm trước, hôm sau cả nhà ốm, không ăn không thở được, phải ôm trăn ra nghĩa địa, về nhà đi cúng lễ mới khỏi.

Rồi năm 2013, cặp vợ chồng ở làng Hào Xuyên (xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) đi đánh cá bắt được, đã bán cho nhà hàng 700.000 đồng. Thế nhưng không hiểu sao chỉ hôm sau vợ chồng này quay lại nhà hàng mua lại “cụ” rồi đem ra nghĩa trang thả. Cho đến khi xảy ra cái chết của người đàn ông vào đầu năm 2015, chẳng ai còn dám có ý nghĩ “mạo phạm” nữa.

Ông Nguyễn Trần Sơn (Trưởng thôn Trai Trang) nói cụ thể hơn: “Nhiều người nói đó là dòng trăn gấm. Nghe thông tin, tôi đã báo sự việc lên Chủ tịch UBND thị trấn. Có một số người dân vì mê tín xem đó là “trăn thần” nên mang vàng mã, nhang ra cúng vái. Biết được điều này nên chúng tôi đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời khuyên mọi người bình tĩnh giải quyết”.

Hỏi chuyện thông tin người bắt trăn gặp “vận đen” mất mạng có đúng hay không, vị trưởng thôn cho hay chuyện này khó có thể kiểm chứng. Ông chỉ có thể nói trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ không có người dân nào nuôi, buôn bán động vật hoang dã, nên khó có chuyện con trăn bị sổng chuồng ra nghĩa trang, mà “khả năng con trăn này trú ngụ ở đây khá lâu rồi. Còn việc con trăn này từng có người bắt được định mổ thịt hoặc bán nhưng đều gặp bất trắc phải thả lại, tôi cũng có nghe. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”.

Theo Pháp Luật Việt Nam