Truy tìm lái xe tải kéo lê người đàn ông trên đường rồi bỏ trốn

Ông Phang đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị xe tải tông trúng, kéo lê 15m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây tai nạn xong, tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Ngày 4/10, UBND xã Hóa Quỳ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan điều tra đang truy tìm chiếc xe tải biển số Hà Nội gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 21h đêm hai ngày trước, ông Nguyễn Phú Phang (quê xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa) đang đi bộ trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn gần cầu Sắt, xã Hóa Quỳ) thì bất ngờ bị một ô tô tải tông trực diện. Nạn nhân bị kéo lê khoảng 15m trên đường và tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, lái xe không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy trốn. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi xác định nguyên nhân. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cũng bắt giữ hai nghi can gồm Lê Trọng An (18 tuổi) và Trần Doãn Thắng (32 tuổi, đều quê ở huyện Yên Định) để xử lý hình sự hành vi gây tai nạn chết hai người dân rồi bỏ trốn.

Lê Hoàng