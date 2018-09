Trưởng công an 'mây mưa' với hàng xóm ở nhà nghỉ bị kỷ luật

Ông Hạnh bị khai trừ Đảng, đình chỉ công tác do quan hệ bất chính, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, vi phạm điều lệ Đảng viên.

Ngày 13/10, đại diện Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thông qua quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân.

Đánh giá vi phạm của ông Hạnh rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổ chức, uy tín của Đảng nên phải xử lý nghiêm để làm gương. “Đây là bài học cho cán bộ, Đảng viên cần phải biết sống trung thực, lành mạnh”, ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư nói và cho hay, 100% đại biểu nhất trí khai trừ ông này.

Trước đó, tối 18/7 khi vợ cũ dắt xe máy rời nhà, anh Đoàn âm thầm bám theo. Khoảng 20h cùng ngày, vào một nhà nghỉ trong thị trấn, anh Đoàn phát hiện vợ cũ đang ở cùng phòng với ông Hạnh. Anh Đoàn giữ hết trang phục của hai người, yêu cầu "để nguyên hiện trường" và mời công an đến giải quyết. Trong lúc đôi co, ông Hạnh chạy ra khỏi phòng để lại tư trang cá nhân và công cụ hỗ trợ của công an.

Theo tường trình của ông Hạnh, hai người quen biết nhau và quan hệ tình cảm "tự nguyện". "Tối 18/7, cô ấy nói mới ly dị chồng, đang buồn và rủ đi chơi. Tôi đồng ý…”, ông Hạnh thuật lại. Sau ít phút nói chuyện, hai người hẹn nhau vào nhà nghỉ do ông liên hệ đặt phòng.

Hai người đang ở bên nhau thì anh Nguyễn Duy Đoàn (chồng cũ của người phụ nữ) đạp cửa xông vào. Bị anh Đoàn hành hung, ông Hạnh chống cự và thoát được ra ngoài. Người phụ nữ tiếp tục bị chồng cũ đánh.

“Chúng tôi vào phòng tâm sự và phát sinh nhu cầu cá nhân…”, ông Hạnh tường trình và thừa nhận việc làm của mình là sai trái, vi phạm đạo đức cán bộ.

Trước tố cáo của anh Đoàn về việc ông Hạnh quan hệ bất chính khiến vợ chồng anh chia tay, cơ quan công an cho hay chưa tìm được chứng cứ. Anh Đoàn cũng chưa cung cấp bằng chứng thuyết phục về việc này. “Nếu ông Hạnh bị xác định có hành vi chung sống như vợ chồng với người khác, tùy theo mức độ vi phạm, hậu quả gây ra sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, một cán bộ điều tra nói. Việc anh Đoàn hành hung vợ cũ và ông Hạnh cũng sẽ bị xử lý hành chính.

Ông Hạnh hiện bị đình chỉ công tác. Ông có vợ và 3 con. Ngoài giữ chức Trưởng công an thị trấn, ông còn là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND thị trấn Thường Xuân nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hạnh cũng bị nhà chức trách xác định sử dụng bằng THPT giả để thăng tiến trong công việc.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Đoàn ly hôn từ tháng 6 nhưng vẫn sống chung nhà. Anh Đoàn mới đi xuất khẩu lao động về.

